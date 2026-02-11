SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Trump defiende que un “buen” acuerdo con Irán privará al país de armas nucleares: “Serían tontos” si no acceden

    Además, ha vuelto a amenazar a Irán con un eventual ataque si no se alcanza un acuerdo que lo satisfaga, reiterando que “hay una enorme flotilla rumbo a Irán ahora mismo”.

    Por 
    Europa Press

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este martes que un eventual “buen” acuerdo con las autoridades de Irán privará al país centroasiático de armas nucleares y de misiles, días después de que ambos países hayan retomado las conversaciones en Mascate, capital de Omán.

    “Yo diría que preferiría llegar a un acuerdo, tiene que ser un buen acuerdo: sin armas nucleares, sin misiles, sin esto, sin aquello, todas las cosas que uno quiera”, ha defendido en una entrevista concedida a la conservadora cadena Fox.

    Al ser preguntado por la solidez de un pacto con el “régimen actual” iraní, el inquilino de la Casa Blanca ha asegurado desconocerlo para defender que “lo que sí sé es que quieren llegar a un acuerdo”.

    “No hablarían con nadie más, pero sí conmigo, pero es una buena pregunta. Mucha gente dice que no, pero algunos sí lo harían”, ha agregado, antes de denunciar que desde Teherán “han sido muy deshonestos con nosotros a lo largo de los años”. “Muy deshonestos”, ha insistido.

    En este sentido, el mandatario ha aprovechado para cargar contra sus pradecesores, los demócratas Barack Obama y Joe Biden, alegando que “lo que hicieron al crear un monstruo con Irán fue terrible”. “Ese acuerdo nuclear con Irán fue uno de los acuerdos más estúpidos que he visto”, ha señalado en alusión al pacto firmado en 2015 y del que Washington se retiró unilateralmente en 2018 por decisión del propio Trump.

    Además, ha vuelto a amenazar a Irán con un eventual ataque si no se alcanza un acuerdo que lo satisfaga, reiterando que “hay una enorme flotilla rumbo a Irán ahora mismo”, por lo que “serían tontos si” no accedieran. “La última vez eliminamos su potencial nuclear, veamos si esta vez eliminamos más”, ha agregado, recordando los ataques lanzados por Washington contra instalaciones nucleares en territorio iraní en junio del año pasado.

    Trump, que durante el mes de enero amenazó con una intervención militar por la represión de las últimas protestas en Irán, giró posteriormente a enmarcar sus advertencias con el programa nuclear iraní, que Teherán mantiene que tiene únicamente fines pacíficos y que sufrió un duro golpe con los bombardeos israelíes y estadounidenses en junio de 2025, que dejaron más de 1.100 muertos en el país asiático.

    Hasta la fecha, Teherán ha mostrado su desconfianza a reabrir las conversaciones con Washington debido a la citada ofensiva, dado que tuvo lugar en medio de un proceso diplomático entre Irán y Estados Unidos para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, después de que el firmado en 2015 quedara vaciado de contenido tras la retirada unilateral del país norteamericano en 2018 por decisión del propio Trump.

    Trump apuesta por las estatuas: levantará una de Cristóbal Colón en la Casa Blanca y otra suya en la sede de la cumbre del G20 en Miami

    Competencia para Bachelet: Rebeca Grynspan toma licencia para reforzar su candidatura a la ONU

    Hungría lidera el Índice de Percepción de la Corrupción en la Unión Europea

    Argentina solicita formalmente a EE.UU. la extradición de Nicolás Maduro por violaciones de DDHH

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Así fue la campaña con la que Los Bunkers y Hyundai ganaron un premio internacional de publicidad

    Cómo la interacción del padre afecta la salud de sus hijos, según un reciente estudio

    Temblor hoy, miércoles 11 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Rating del lunes 9 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

