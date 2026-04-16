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    La molestia del DT de Cruzeiro tras el triunfo de la UC: “Dominamos el partido, el rival creó muy pocas”

    Artur Jorge habló luego la victoria de los Cruzados, que vencieron por 2-1 en Brasil, en el partido válido por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Cruzeiro en X.

    Universidad Católica festeja. La franja obtuvo un valioso triunfo en el Estadio Minerao al superar por 2-1 a Cruzeiro, en la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Este resultado coloca a la franja en el segundo lugar del Grupo D de la competencia y deja al elenco de Belo Horizonte seriamente cuestionado.

    Su entrenador, Artur Jorge, habló luego del partido y lamentó la derrota: “El resultado es lo que queda. Un resultado ingrato. Un partido en el que, una vez más, creamos mucho pero aprovechamos poco. Los jugadores lo dieron todo el tiempo, intentaron ser competitivos, pero al final, cuando buscábamos la victoria, terminamos recibiendo un gol. Sabemos que el fútbol tiene estos momentos. Y tenemos que estar preparados para superar este desánimo”.

    Además, tuvo palabras para la fragilidad que mostró su equipo contra Universidad Católica: “Entiendo la situación, que es legítima, porque hemos encajado muchos goles desde el inicio de la temporada. Es un hecho, y no puedo ignorarlo. Necesitamos ser más sólidos defensivamente. Nuestros rivales no crean mucho más que nosotros. Está volviendo a suceder. Nuestros rivales han necesitado muy poco para marcar”.

    Foto: Cruzados en X.

    Por último, y ante las críticas contra el arquero Matheus Cunha, pidió no centrar los cuestionamientos en nombres en particular: “Da igual si es el jugador A, B o C. Todos deben estar preparados para cuando les toque jugar. El resultado es preocupante, pero debemos afrontarlo con la seriedad necesaria. Los jugadores y yo también estamos frustrados. Creamos ocasiones, dominamos el partido. El rival creó muy pocas. Pero no se trata de quién sea el jugador, A, B o C. Se trata de nosotros como equipo. Se trata de mí como entrenador”.

    Boca en el horizonte

    El próximo desafío para Cruzeiro no pinta fácil. Deberá jugar en Brasil contra Boca Juniors, el líder de la zona con seis puntos, en un duelo pactado para martes 28 de abril. En tanto, un día después, la UC visitará Guayaquil para enfrentar a Barcelona, el colista con dos derrotas.

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