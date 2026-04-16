Líbano presenta carta de condena ante la ONU por la oleada de ataques israelíes del pasado miércoles

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Líbano informó este miércoles que envió una carta de condena ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y al secretario general de la ONU, António Guterres, por los ataques registrados el pasado 8 de abril en territorio libanés que dejaron un saldo de más de 300 muertos.

“La carta indicaba que esta escalada fue la más violenta desde el 2 de marzo, con aproximadamente 100 ataques aéreos en menos de diez minutos y que tuvieron como objetivo zonas residenciales densamente pobladas durante las horas punta y sin previo aviso , lo que provocó una destrucción generalizada y cientos de víctimas, la mayoría civiles desarmados”, indicó la cartera en un comunicado.

La misiva también denuncia los atentados contra instalaciones médicas y ambulancias desde el inicio de la ofensiva israelí el pasado 2 de marzo, incluyendo 17 ataques contra hospitales y otros 101 contra servicios de emergencia que resultaron en la muerte de 73 profesionales de la salud, mientras que otros 176 resultaron heridos.

Asimismo, apunta a que dichos ataques “ constituyen una violación flagrante del Derecho Internacional, la Carta de Naciones Unidas y el Derecho Humanitario , en particular el Cuarto Convenio de Ginebra de 1949 relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra”, así como varias resoluciones del Consejo de Seguridad.

El Gobierno libanés cifró este miércoles en más de 2.100 los muertos y 7.000 los heridos a causa de ataques efectuados por el Ejército de Israel desde principios de marzo, cuando se reactivaron los enfrentamientos contra el partido-milicia chií Hezbolá.

Ejército israelí “a punto” de tomar Bint Jbeil

Durante este mismo miércoles, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció que ordenó a su Ejército que continue reforzando la “zona de seguridad” en el sur de Líbano y aseguró que las fuerzas israelíes están “a punto” de tomar la localidad libanesa de Bint Jbeil, situada a poco más de tres kilómetros de la Línea Azul, que marca la frontera entre ambos países.

“Nuestras fuerzas continúan atacando a Hezbolá (...) Estamos a punto de tomar Bint Jbeil; de hecho, estamos a punto de eliminar este gran bastión de Hezbolá” , asegurado el premier mientras el gabinete de seguridad israelí se encuentra reunido para abordar un alto el fuego en territorio libanés, según consignó el Canal 12 de Israel.

Netanyahu describió Bint Jbeil como la “capital” del partido-milicia chií en el sur de Líbano. “Al mismo tiempo, ayer ordené a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que siguieran ampliando la zona de seguridad y que la extendieran también hacia el este, en dirección a las laderas del monte Hermón (en la frontera entre Siria y Líbano)”, anunció, alegando una supuesta ayuda a sus “hermanos drusos”.

Pese a estas declaraciones, el líder israelí aludió también a las negociaciones con Líbano iniciadas este martes en Washington. “Estas negociaciones no se han producido en más de 40 años. Están teniendo lugar ahora porque somos muy fuertes, y las naciones acuden a nosotros, no solo Líbano”, afirmó.