Presidente de República Checa en la U. de Chile: “La estabilidad del orden internacional depende en gran medida del compromiso de EE.UU.”

El presidente de la República Checa, Petr Pavel, en su charla en la Universidad de Chile

En el marco de su primera visita oficial a Chile, el presidente de la República Checa, Petr Pavel, realizó una charla magistral ante la comunidad de la Universidad de Chile, en la que abordó la interconexión de los conflictos internacionales contemporáneos y sus efectos en el orden global.

La cita, que forma parte de de la iniciativa Diálogos Internacionales de la misma casa de estudios, contó con la participación de su rectora, Rosa Devés; el embajador checo, Pavel Bechný; el decano de la Facultad de Gobierno, Leonardo Letelier; la directora del Instituto de Estudios Internacionales, Dorotea López, y la directora de Relaciones Internacionales, Alicia Salomone, entre otros.

En su conferencia When Conflicts Collide: The Central European Perspective (Cuando los conflictos convergen: la perspectiva centroeuropea), el mandatario checo abordó la forma en que se interconectan los conflictos internacionales contemporáneos y cómo afectan el orden mundial.

El presidente de la República Checa, Petr Pavel, y la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés Felipe Poga

“Tenemos que buscar formas innovadoras de cooperación entre las distintas democracias del mundo, entre poderes intermedios y entre todos los países que tienen algo en juego en este orden internacional”, enfatizó Pavel en su intervención.

En este contexto también argumentó que “la estabilidad del orden internacional depende en gran medida del compromiso de Estados Unidos, independientemente de quién esté en la Casa Blanca, incluyendo escenarios como un eventual retorno de Donald Trump” .

“Las tensiones en Europa, Medio Oriente y Asia no son aisladas; tienen efectos en cadena sobre la economía global, la seguridad energética y las rutas comerciales”, apuntó, para luego decir que “la estabilidad de puntos críticos como el Estrecho de Ormuz es clave para la economía mundial y demuestra cómo conflictos regionales pueden tener impacto global inmediato”.

De la misma forma se refirió a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que en el último tiempo ha estado en el centro de la noticia por su conflictivo vínculo con Washington, afirmando que “la OTAN sigue siendo un pilar fundamental de la seguridad euroatlántica, pero debe adaptarse a amenazas más complejas e híbridas” .

Tras su charla, el mandatario checo sostuvo un diálogo abierto con los estudiantes presentes en el auditorio de la Facultad de Gobierno, en el nuevo Complejo Universitario VM20 de la institución. Acá respondió preguntas sobre el escenario geopolítico actual, los desafíos de seguridad internacional y el rol de los países de tamaño medio en el sistema global.

Pavel estará en el país hasta el próximo sábado 18 de abril y su agenda contempla, entre otras actividades, una reunión con el Presidente José Antonio Kast.