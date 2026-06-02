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    Política

    Ministro García dice esperar una discusión “seria y profunda” sobre Registro de Vándalos en el Congreso

    El titular de la Segpres afirmó que desde el Ejecutivo estarán disponibles a "corregir" inquietudes que pudiesen surgir en el Parlamento sobre esta materia.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    El ministro Segpres, José García Ruminot. Foto: Sebastián Cisternas/Aton Chile. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Fue en su primera Cuenta Pública donde el Presidente José Antonio Kast anunció la creación de un Registro Único de Vándalos e Incivilidades. Horas más tarde, en el Palacio Presidencial Cerro Castillo, en Viña del Mar, el Mandatario firmó el proyecto de ley para comenzar su tramitación.

    En ese contexto, el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, en diálogo con Tele13 Radio, ahondó en la materia, y aseguró que esta iniciativa “no es un capricho de la autoridad”.

    “Esto no puede ser arbitrario, tiene que estar debidamente respaldado en la Ley, tiene que ser resoluciones de carácter judicial, de tal manera de que los derechos fundamentales de las personas, aún cuando se trate de personas que han delinquido, estén también debidamente resguardadas las normas del debido proceso”, sostuvo.

    En detalle, este proyecto busca establecer un catastro nacional de personas condenadas o sancionadas por hechos que afecten la convivencia ciudadana, la infraestructura pública o el patrimonio nacional.

    En esa línea, García señaló que “si una persona golpea a Carabineros o golpea a un funcionario de la salud, va a tener la sanción correspondiente a ese delito, pero además, determinado por los tribunales, va a poder ser sancionado con la pérdida de algún beneficio del Estado que esté recibiendo”.

    En definitiva precisó que se trata de “un castigo adicional que busca persuadir para que las personas no cometan este tipo de delitos, no lleven adelante este tipo de acciones”.

    Respecto a la tramitación en el Congreso, el ministro dijo esperar “que haya una discusión muy seria, muy profunda durante toda la discusión parlamentaria y, por supuesto, estamos abiertos a corregir si es que finalmente hubieran inequidades”.

    Sumado a ello, aclaró que la iniciativa está pensada “en quienes cometan delitos de aquí en adelante, no para personas que ya están sancionadas”.

    Más sobre:Registro Único de Vándalos e Incivilidadesvándalos

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