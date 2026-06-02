Ministro Alvarado y discusión de megarreforma: “Una oposición seria no puede negarse a una idea de legislar”

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, defendió la megarreforma impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast, cuestionando a la oposición y el rechazo a la idea de legislar el proyecto.

En entrevista con Radio Agricultura, el secretario de Estado afirmó que el Ejecutivo espera que la oposición participe del debate parlamentario y contribuya con propuestas durante la discusión de la iniciativa.

“Yo creo que una oposición seria, responsable, con ganas de construir un diálogo, no puede negarse a una idea de legislar. La idea de legislar es simplemente decir, yo quiero abrir este debate, quiero abrir esta conversación, quiero ver las posibilidades de aportar”, sostuvo.

"Lo lógico es aprobar la idea de legislar, y después en la discusión del articulado, poner todos sus puntos de vista, verificar si hay acuerdo, o manifestar con fundamentos sus discrepancias y votar en contra", añadió.

Además recordó que el proyecto involucra recursos para la reconstrucción mencionando que “el negarse a la idea de legislar, estoy diciendo, yo no quiero que lleguen esos recursos a esas familias”.

Asimismo, respecto a si eso significa tener de “rehén” a las familias, el ministro sostuvo que “uno podrá darle la calificación que estima conveniente, pero si yo quiero contribuir al bienestar de esas personas, a solucionarle un problema, por lo menos tengo que manifestar mi disposición a conversar y a dialogar sobre el tema”.

Finalmente, aseguró que el Gobierno está dispuesto a introducir modificaciones durante la tramitación parlamentaria.

“Ningún proyecto de ley que se presenta, ingresa al Parlamento de una forma y sale igual. Porque para eso están los congresistas, para aportar, sugerir y modificar. Y en esa línea, si hay buenas propuestas, nosotros estamos llanos a considerarlas y a trabajarlas”, indicó.

Registro de Vándalos e Incivilidades

En la ocasión, Alvarado también respaldó el Registro de Vándalos e Incivilidades anunciado por el Presidente José Antonio Kast en su primera Cuenta Pública.

Según explicó, el objetivo es incorporar a un registro a personas que cometan conductas que afecten la convivencia ciudadana, como rayados, acumulación de basura o acciones que alteren la tranquilidad de los vecinos.

“Aquí lo que hace este registro es más bien como una sanción más de carácter social, que uno pueda tener una referencia de qué personas son las que acometen este tipo de situaciones y que afectan al resto de la ciudadanía que quiere vivir en paz, que quiere vivir tranquila”, señaló.

El ministro detalló que quienes ingresen al registro permanecerán un año en caso de una primera infracción, tres años si reinciden y hasta cinco años ante una tercera falta.

Además, sostuvo que la medida podría generar restricciones para acceder a determinados trámites estatales.

“Si tú quieres renovar tu licencia de conducir, a lo mejor puedes tener alguna dificultad. Si tienes alguna transacción que diga relación con la inscripción de algún vehículo, que no te lo puedan inscribir (...) si quieres tramitar un pasaporte, por ejemplo, que puedas tener un tipo que te duela lo que haces en desmedro de tus vecinos”, afirmó.

Respecto a las críticas sobre una eventual diferencia en el impacto de las sanciones según la situación económica de las personas, Alvarado aseguró “yo creo que aquí la sanción social va en igualdad de condiciones, independientemente del origen que tenga la persona”.

“Aquí lo que se trata es de desincentivar conductas que molestan a todos los vecinos que quieren estar tranquilos”, concluyó.