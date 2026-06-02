Alessandri (UDI) por Registro de Vándalos e Incivilidades: “Hay que verlo con mucho cuidado, pero a mí me parece de toda sensatez”

El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), abordó esta jornada los anuncios dados por el Presidente José Antonio Kast durante su primera Cuenta Pública el día de ayer, en particular, sobre el proyecto de ley que crea el Registro de Vándalos e Incivilidades, firmado la misma tarde de ayer en Cerro Castillo para ser ingresado al Congreso.

Consultado al respecto en Radio Duna, el diputado recordó que actualmente existen hoy día distintos registros, el de la pensión de alimento, y el del delito sexual, “que te privan a ti de ciertas cosas”.

“Te privan de cosas menores como no poder sacar tu pasaporte, como no poder renovar licencia de conducir, como no poder trabajar en transporte escolar si tienes alguno de esos delitos, y obviamente esto se equipara a eso, pero va a tener que tener grados”, detalló. “No es lo mismo rayar tu colegio que rocear con bencina al director y prenderle fuego”.

Y en esta línea, apuntó el parlamentario, “ cada una de esas incivilidades va a tener que tener una graduación y va a tener que tener, por una parte, el castigo menor es ser parte de esta listado, pero después de qué cosa se va a privar el hecho de ser parte del listado, y eso hay que verlo muy detalladamente”.

Esto, para que si es que se priva a un joven vándalo de la educación superior, “no vaya a ser que lo estás dejando en un loop de violencia y que nunca logre sacary sea al final un círculo muy negativo para ese joven”.

Y también, añadió, para que no sea inconstitucional. Es decir, “que tú tengas ciertos derechos sociales que son paratodas las personas de 65 años, como la PGU, y tú vayas a privar a una persona de esederecho porque en su juventud cometió una, dos, tres incivilidades”.

“ Hay que verlo con mucho cuidado para que no sea el remedio peor que la enfermedad , pero a mí me parece de toda sensatez que si un alumno ha hecho algo grave (...) que esa persona no reciba el beneficio de que todos los chilenos le paguemos la educación superior a menos que cumpla muchos años de buena conducta", apuntó.

Consultado por otra parte si ese registro será público o no, considerando que el fiscal Valencia al ser consultado por lo mismo indicó que esto debe compatibilizarse con la normativa de protección de datos, Alessandri señaló que “nos está pasando harto que estamos chocando con la ley de protección de datos, em distintas cosas”.

“Yo creo que va a llegar un momento en que vamos a tener que sentarnos a la mesa y decir, ¿qué es más importante? ¿la privacidad de los datos o que un pedófilo no llegue a manejar un furgón escolar? ¿la protección de datos o que una persona condenada por narcotráfico no llegue a trabajar a un establecimiento educacional?“. reflexionó. ”Yo hago un llamado bien profundo al Ejecutivo a que revisemos la ley de protección de datos y cada vez que choque con un bien mayor que queremos proteger, podamos ponerlo en segundo nivel".