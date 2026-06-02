CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Alessandri (UDI) por Registro de Vándalos e Incivilidades: “Hay que verlo con mucho cuidado, pero a mí me parece de toda sensatez”

    El presidente de la Cámara de Diputados señaló que hay que ver detalladamente la normativa de este proyecto "para que no sea el remedio peor que la enfermedad".

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    Jorge Alessandri Sebastian Cisternas/ Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), abordó esta jornada los anuncios dados por el Presidente José Antonio Kast durante su primera Cuenta Pública el día de ayer, en particular, sobre el proyecto de ley que crea el Registro de Vándalos e Incivilidades, firmado la misma tarde de ayer en Cerro Castillo para ser ingresado al Congreso.

    Consultado al respecto en Radio Duna, el diputado recordó que actualmente existen hoy día distintos registros, el de la pensión de alimento, y el del delito sexual, “que te privan a ti de ciertas cosas”.

    “Te privan de cosas menores como no poder sacar tu pasaporte, como no poder renovar licencia de conducir, como no poder trabajar en transporte escolar si tienes alguno de esos delitos, y obviamente esto se equipara a eso, pero va a tener que tener grados”, detalló. “No es lo mismo rayar tu colegio que rocear con bencina al director y prenderle fuego”.

    Y en esta línea, apuntó el parlamentario, “cada una de esas incivilidades va a tener que tener una graduación y va a tener que tener, por una parte, el castigo menor es ser parte de esta listado, pero después de qué cosa se va a privar el hecho de ser parte del listado, y eso hay que verlo muy detalladamente”.

    Esto, para que si es que se priva a un joven vándalo de la educación superior, “no vaya a ser que lo estás dejando en un loop de violencia y que nunca logre sacary sea al final un círculo muy negativo para ese joven”.

    Y también, añadió, para que no sea inconstitucional. Es decir, “que tú tengas ciertos derechos sociales que son paratodas las personas de 65 años, como la PGU, y tú vayas a privar a una persona de esederecho porque en su juventud cometió una, dos, tres incivilidades”.

    Hay que verlo con mucho cuidado para que no sea el remedio peor que la enfermedad, pero a mí me parece de toda sensatez que si un alumno ha hecho algo grave (...) que esa persona no reciba el beneficio de que todos los chilenos le paguemos la educación superior a menos que cumpla muchos años de buena conducta", apuntó.

    Consultado por otra parte si ese registro será público o no, considerando que el fiscal Valencia al ser consultado por lo mismo indicó que esto debe compatibilizarse con la normativa de protección de datos, Alessandri señaló que “nos está pasando harto que estamos chocando con la ley de protección de datos, em distintas cosas”.

    “Yo creo que va a llegar un momento en que vamos a tener que sentarnos a la mesa y decir, ¿qué es más importante? ¿la privacidad de los datos o que un pedófilo no llegue a manejar un furgón escolar? ¿la protección de datos o que una persona condenada por narcotráfico no llegue a trabajar a un establecimiento educacional?“. reflexionó. ”Yo hago un llamado bien profundo al Ejecutivo a que revisemos la ley de protección de datos y cada vez que choque con un bien mayor que queremos proteger, podamos ponerlo en segundo nivel".

    Más sobre:PolíticaRegistro de Vándalos e IncivilidadesJorge Alessandri

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Senador Sanhueza defiende salida de subsecretarios de Seguridad: “Lo que busca el ministro Arrau es un equipo con más confianza”

    Teatro Viajeinmóvil celebra sus dos años con estreno de comedia negra con tintes sobrenaturales

    Pánico encabeza edición 2026 de Open Blondie

    Paulina Vodanovic (PS): “El Plan Retorno parece ser el Plan Devuélvase Solo”

    “Me quedé con apenas 47 lucas”: Felipe Parra revela qué hizo con el dinero que ganó en el Festival de Olmué

    UDI define en las próximas horas si respaldará la acusación constitucional contra exministro Grau

    Lo más leído

    1.
    Arrau pide la renuncia a los dos subsecretarios de su ministerio

    Arrau pide la renuncia a los dos subsecretarios de su ministerio

    2.
    Boric pondera opción de volver a postular a La Moneda: “Sé que en un futuro mi nombre será uno de los que esté en discusión”

    Boric pondera opción de volver a postular a La Moneda: “Sé que en un futuro mi nombre será uno de los que esté en discusión”

    3.
    Minutos a solas con Kast, un senador con audífonos y una ausencia dramática: lo que no se vio de la cuenta pública

    Minutos a solas con Kast, un senador con audífonos y una ausencia dramática: lo que no se vio de la cuenta pública

    4.
    A pesar de “invitación” de Kast a discutir, megaproyecto tendrá su primer choque este martes en el Senado

    A pesar de “invitación” de Kast a discutir, megaproyecto tendrá su primer choque este martes en el Senado

    5.
    Por decreto, sin sanciones y con énfasis en migrantes con arraigo: los detalles del “plan de retorno” anunciado por Kast en su Cuenta Pública

    Por decreto, sin sanciones y con énfasis en migrantes con arraigo: los detalles del “plan de retorno” anunciado por Kast en su Cuenta Pública

    6.
    Cuenta Pública: Kast cuestiona manejo de finanzas públicas de gobierno de Boric, pero evita mención directa al frenteamplista

    Cuenta Pública: Kast cuestiona manejo de finanzas públicas de gobierno de Boric, pero evita mención directa al frenteamplista

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    En peligro: por qué Machu Picchu podría dejar de ser una de las Maravillas del Mundo

    En peligro: por qué Machu Picchu podría dejar de ser una de las Maravillas del Mundo

    ¿Llueve esta primera semana de junio? Las probabilidades para la Región Metropolitana y zona central

    ¿Llueve esta primera semana de junio? Las probabilidades para la Región Metropolitana y zona central

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Servicios

    Temblor hoy, martes 2 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 2 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Sismo de magnitud 6.0 sacude la zona central: SHOA descarta riesgo de tsunami

    Sismo de magnitud 6.0 sacude la zona central: SHOA descarta riesgo de tsunami

    Senador Sanhueza defiende salida de subsecretarios de Seguridad: “Lo que busca el ministro Arrau es un equipo con más confianza”
    Chile

    Senador Sanhueza defiende salida de subsecretarios de Seguridad: “Lo que busca el ministro Arrau es un equipo con más confianza”

    Paulina Vodanovic (PS): “El Plan Retorno parece ser el Plan Devuélvase Solo”

    UDI define en las próximas horas si respaldará la acusación constitucional contra exministro Grau

    Cuál será la próxima empresa de US$ 1 billón según el CEO y fundador de Nvidia, Jensen Huang
    Negocios

    Cuál será la próxima empresa de US$ 1 billón según el CEO y fundador de Nvidia, Jensen Huang

    Cuenta Pública: gremios empresariales valoran anuncios de Kast, pero echan de menos materias que no fueron abordadas

    Sistema de Finanzas Abiertas: una evolución al servicio de las personas

    “Ya no es excepcional verlo en personas de 35 a 45 años”: el cáncer colorrectal que aumenta su incidencia en Chile
    Tendencias

    “Ya no es excepcional verlo en personas de 35 a 45 años”: el cáncer colorrectal que aumenta su incidencia en Chile

    En peligro: por qué Machu Picchu podría dejar de ser una de las Maravillas del Mundo

    Qué es el ébola, el virus altamente contagioso que se está “extendiendo rápidamente”, según la OMS

    Sufre un rival de Argentina en el Mundial: Austria pierde a una de sus estrellas por lesión
    El Deportivo

    Sufre un rival de Argentina en el Mundial: Austria pierde a una de sus estrellas por lesión

    La cábala de Lionel Messi que ilusiona a Argentina en la previa del Mundial de Norteamérica 2026

    Por declaraciones machistas: tenista paraguayo recibe la mayor multa de la historia de Roland Garros

    Review de Lego Batman: El legado del Caballero Oscuro, el espíritu de Arkham en plástico y 4K
    Tecnología

    Review de Lego Batman: El legado del Caballero Oscuro, el espíritu de Arkham en plástico y 4K

    AMD celebra 10 años de AM4 y renueva su línea de procesadores y tarjetas gráficas en Computex 2026

    Computex 2026: ASUS celebra 20 años de Republic of Gamers con ROG XBOX Ally X20 y nueva línea de hardware

    Teatro Viajeinmóvil celebra sus dos años con estreno de comedia negra con tintes sobrenaturales
    Cultura y entretención

    Teatro Viajeinmóvil celebra sus dos años con estreno de comedia negra con tintes sobrenaturales

    Pánico encabeza edición 2026 de Open Blondie

    “Me quedé con apenas 47 lucas”: Felipe Parra revela qué hizo con el dinero que ganó en el Festival de Olmué

    Italia ahora quiere cambiar el nombre de la electricidad: de Volt a Volta
    Mundo

    Italia ahora quiere cambiar el nombre de la electricidad: de Volt a Volta

    Netanyahu asegura que “los pilares del régimen terrorista de Irán” están “resquebrajados” por la ofensiva con Estados Unidos

    Zelenski pide que Europa cuente “con su propia defensa antibalística” tras la última oleada de ataques de Rusia

    Colectivas: un espacio que busca acompañar el solitario camino de la infertilidad
    Paula

    Colectivas: un espacio que busca acompañar el solitario camino de la infertilidad

    Gemma Carbó: “La educación artística y cultural es la vacuna para la violencia escolar”

    Salud menstrual más consciente y sustentable