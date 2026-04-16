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    Quiroz ante la minería mundial: Chile es un “gran destino” de inversiones; un gobierno sin cuentas ordenadas “se vuelve peligroso”

    En un discurso en la cena del Cesco Week 2026, el secretario de Estado dijo que el gobierno va a recuperar "elementos clave" del DL-600 que asegure invariabilidad tributaria. Habló también de las tres certezas jurídicas que se requiera para atraer inversiones.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Jorge Quiroz en el Cesco Week 2026

    “Bienvenidos a Chile. Nos alegra que estén aquí”. Con estas palabras, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, saludó a los ejecutivos representantes de las principales mineras del mundo que participan en el Cesco Week que se celebra en Metropolitan Santiago (Ex Casa Piedra).

    En el evento organizado por el Centro de Estudios del Cobre y la Minería (CESCO), el secretario de Estado abordó parte de la coyuntura económica del país marcada por el cambio de gobierno y las medidas con las que quieren empujar la actividad y potenciar la inversión.

    “Espero que después de este encuentro renueven su convicción de que Chile es un gran destino de inversión minera y espero persuadirlos en las siguientes palabras de que no solo ha sido un gran destino, sino que continuará siéndolo aún mejor en el futuro”, dijo el jefe de Teatinos 120, recibiendo los aplausos de la audiencia.

    En su discurso pronunciado minutos antes de la cadena nacional del presidente José Antonio Kast, Quiroz destacó la importancia que tiene la certeza jurídica para alimentar el clima de inversiones en el país.

    Certeza jurídica

    En esa línea, dijo que el cobre “se siembra” y recordó que el cálculo de las reservas del metal rojo se ha ido corrigiendo al alza pese a millones de toneladas que se han extraído en los últimos 30 años.

    Y eso lo atribuyó en gran medida a “las bondades de la jurisdicción”, la cual en su opinión descansa sobre tres certezas: la seguridad, la integridad física (“la más básica”); la segunda es que las reglas de juego para los permisos funcionen y sean predecibles y no caigan en la discrecionalidad funcionaria o política; y la tercera es la certeza en la carga tributaria.

    “La certeza tributaria, por decirlo así, descansa sobre un estricto apego a la ley, al imperio de la ley, por sobre las necesidades fiscales o de recaudación del momento”, aseguró el ministro de Hacienda.

    Cuentas fiscales y un “gobierno peligroso”

    Fue en este punto que Quiroz aprovechó para reflotar la discusión fiscal a propósito de la estrecha situación en la que se encuentran las finanzas públicas.

    El ministro de Hacienda frente a los grandes empresarios de la minería mundial.

    “¿Y qué tienen que ver las cuentas fiscales con nosotros? Y yo les digo que en el largo plazo sí tienen que ver, porque un gobierno que no tiene las cuentas ordenadas es un gobierno que se hace peligroso en el futuro, porque (…) se convierte en un gobierno con muchas ganas de recaudar, incluso pasando por encima de lo que son las reglas”, afirmó ante los empresarios mineros.

    Tras ello, el ministro aseguró que un gobierno con cuentas ordenadas es parte también integrante de una jurisdicción funcional a la inversión al crecimiento y que el gobierno de Kast “entiende cabalmente la necesidad de proveer estas tres certezas”.

    Aplausos por el DL-600

    Quiroz adelantó que, a través de decretos, gestión y una ley que enviará al Congreso “restablecerá” no solamente la rapidez del sistema de permisos y evaluaciones ambientales, sino que también entregará certezas fundamentalmente a la inversión, otorgándole a la resolución de calificación ambiental “un peso, una validez”, mucho mayor de lo que existe hoy.

    “Yo diría que ese es el principal mensaje en esta materia al que ustedes deberán ver con atención, una vez que lo conozcan en detalle”, afirmó el ministro de Hacienda, quien recibió una vez más los aplausos de la audiencia, los cuales se repitieron casi inmediatamente cuando anunció que van a “recuperar elementos clave de nuestro activo DL-600”, que asegure la invariabilidad de tributos tanto para la inversión nacional como la extranjera.

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