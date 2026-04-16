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    “Va a impulsar un cambio total” y “es el cóctel perfecto para una crisis fiscal”: las reacciones a la megarreforma anunciada por Kast

    Posturas disímiles dejó la primera cadena nacional del Presidente Kast: el oficialismo se cuadró con la propuesta, incluso comprometiendo celeridad en su tramitación; mientras que la oposición y sectores de centro se mostraron en alerta y estudiando las implicancias del megaproyecto.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Valparaiso, 18 marzo 2026 Parlamentarios durante la sesion de la Camara de Diputados Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El anuncio del Presidente José Antonio Kast en su primera cadena nacional, donde presentó la megarreforma bautizada como “Proyecto de Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social”, generó inmediatas reacciones en el Congreso, tanto de parlamentarios oficialistas como de oposición.

    La iniciativa contempla más de 40 medidas, pese a que previamente se había señalado que el texto sería acotado. Entre sus principales ejes figuran cambios tributarios, medidas de desregulación ambiental para acelerar la inversión y una de las propuestas más controvertidas: la rebaja del impuesto corporativo del 27% al 23%.

    Respaldo desde el oficialismo

    Entre quienes manifestaron su respaldo al proyecto está el jefe de bancada de Renovación Nacional (RN), el diputado Diego Schalper, quien valoró el anuncio presidencial.

    “El Presidente Kast ha anunciado el cambio de rumbo que Chile está experimentando en migración, en seguridad, en salud, en educación y en los distintos frentes de manera muy clara y muy nítida”, aseguró.

    El parlamentario añadió que “le ha anunciado al país el proyecto de reconstrucción y desarrollo social y económica, que lo que va a impulsar es un cambio total en la reactivación económica, en la generación de empleo y en la generación de nuevas oportunidades”.

    “Como Renovación Nacional, hemos anunciado que vamos a apoyar este proyecto, y nos parece bien que se han ido acotando medidas a lo estrictamente vinculado a la reactivación, a la reconstrucción y al desarrollo social y económico de Chile. Vamos a apoyar este proyecto, y esperamos que sea el inicio de un cambio de rumbo en el país”, complementó.

    En la misma línea, el diputado Francisco Orrego sostuvo que se trata de “un paquete sólido de medidas económicas que tiene un solo objetivo: volver a crecer, generar empleo y ayudar a millones de chilenos de clase media. Esperemos que la izquierda esté a la altura y no le dé la espalda a los chilenos”.

    Desde la bancada UDI-independientes, el diputado Hotuiti Teao valoró el anuncio presidencial. “Valoramos el robusto paquete de medidas que ha anunciado el presidente José Antonio Kast en su primera cadena nacional”, afirmó.

    Asimismo, destacó la propuesta de eximir del pago de contribuciones la primera vivienda de adultos mayores y la creación de incentivos para la inversión extranjera.

    Por su parte, el diputado UDI e integrante de la Comisión de Hacienda, Jaime Coloma, sostuvo que “desde la UDI trabajaremos incansablemente para que el proyecto sea aprobado lo antes posible, porque ataca los dos principales problemas que tiene el país, el crecimiento y el empleo”.

    “Esto traerá mejor pega y mejor paga”, aseguró.

    Críticas desde la oposición

    Desde la oposición, en tanto, predominó la preocupación fiscal respecto del proyecto, e incluso algunos parlamentarios no descartaron votar en contra la idea de legislar.

    La jefa de bancada del Frente Amplio, la diputada Gael Yeomans, afirmó que “estoy bien preocupada. Lamentablemente veo que insisten con una reforma tributaria que va a tener implicancias en lo económico y en lo fiscal”.

    “Si dicen que estamos en una situación de crisis financiera, este es un cóctel perfecto para llegar a una crisis fiscal, porque hay puras reducciones de impuestos”, agregó.

    Desde el Partido Comunista (PC), la jefa de bancada Daniela Serrano cuestionó duramente la propuesta: “lo que acaba de hacer el Presidente de la República es anunciar una reforma tributaria encubierta que beneficia a los más ricos”.

    En la misma línea, la diputada Irací Hassler (PC) sostuvo que “lo que propone el gobierno es un paquete de beneficios para los más ricos. Nos quieren pasar gato por liebre: bajo la llamada Ley de Reconstrucción Nacional esconden una rebaja tributaria a las grandes empresas y debilita los recursos del Estado”.

    Desde el Partido de la Gente (PDG), el diputado Patricio Briones adoptó una postura más cauta.

    “Recibimos el anuncio del Presidente Kast con cautela. Si bien el titular suena bonito, hasta ahora es solo eso, un anuncio”, señaló.

    Asimismo, agregó que “el país no necesita más promesas al aire, sino certezas”, y emplazó al Ejecutivo a incorporar propuestas de su bancada.

    Desde el Senado, la senadora Paulina Vodanovic, planteó que “no hay novedad en lo que anunció el gobierno. Esperábamos esta reforma tributaria que evidentemente trae normas de reconstrucción, pero es evidente que lo que aquí se busca es rebajarle el impuesto a las grandes empresas, sin compensación, contrariamente a lo que busca cualquier reforma tributaria”.

    “Aquí no se escuchó a la oposición ni al oficialismo, porque dentro de todos los partidos del gobierno se solicitaba que se separaran las discusiones. Tampoco se escucha al Consejo Fiscal Autónomo que recomendó que hubiera un espacio de diálogo para tener un diagnóstico compartido y finalmente que las soluciones surgieran de allí entre el Legislativo y el Ejecutivo”, agregó la presidenta del Partido Socialista.

    Más sobre:Plan de ReconstrucciónCongresoDiputadosJosé Antonio KastCadena nacional

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