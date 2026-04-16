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    Presidente de Icare valora anuncios de Kast para la reactivación económica: “Reflejan la voluntad de construir acuerdos”

    Holger Paulmann relevó el contenido del megaproyecto anunciado por el Mandatario, que incluye una serie de medidas destinadas a impulsar la economía y aumentar la inversión.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Andres Perez

    Este miércoles, en cadena nacional, el Presidente José Antonio Kast presentó los principales lineamientos de su Plan de Reconstrucción Nacional, que incluye una serie de medidas destinadas a impulsar la inversión y la reactivación económica.

    Entre estas, se incluye la disminución desde el 27% al 23% del impuesto de primera categoría; la reinstalación de la invariabilidad tributaria; el fin de la doble tributación; el fortalecimiento del empleo formal, y una facilitación de la regulación ambiental para aumentar la inversión.

    Y tras esto, desde el Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (Icare), en la voz de su presidente Holger Paulmann, relevaron el mensaje del Mandatario.

    Así, Paulmann indicó que “valoramos el mensaje dirigido a Chile por el Presidente de la República, en el que anunció un conjunto de medidas para la reactivación económica y el mejoramiento del bienestar de las personas, sus derechos y beneficios sociales”.

    En este sentido, indicaron recibir de buena manera el anuncio, por dos razones fundamentales:

    “En primer lugar, da cuenta de un compromiso claro con el fortalecimiento del crecimiento, el empleo y la inversión. Las medidas anunciadas apuntan en la dirección correcta y buscan generar condiciones que impacten positivamente en el bienestar de las personas y en el acceso a beneficios sociales”, sostuvo.

    “En segundo término -agregó-, los anuncios reflejan la voluntad de las autoridades de escuchar y construir acuerdos. Parte de estas iniciativas no formaban parte de la agenda original del Presidente Kast, y su incorporación responde al diálogo y al aporte de diversos sectores, lo que constituye una señal positiva que valoramos”.

    Paulmann terminó señalando que, desde la organización empresarial, esperan que la tramitación de la iniciativa en el Congreso “se desarrolle con agilidad”, ante la “necesidad urgente de retomar una agenda de desarrollo y progreso” que beneficie a todo el país.

    Más sobre:IcareempresasKastmedidasmegaproyectoreconstrucción nacional

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