Alcalde Castro: “El gobierno está tomando decisiones que impactan al mundo municipal y no nos está yendo bien”

En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, entrevistado por Jorge Arellano y Rodrigo Álvarez, el alcalde de Renca, Claudio Castro, cuestionó al gobierno por la situación en que han quedado los municipios frente a medidas del Ejecutivo; acusó una “mirada ideológica” en el proyecto de Reconstrucción Nacional y puso el acento en los problemas que generaría para las comunas la exención de contribuciones a la primera vivienda para mayores de 65 años.

¿Cuál es su mirada respecto del proyecto de Reconstrucción Nacional?

Me da la impresión de que esta propuesta de ley, que tiene muchos temas metidos adentro, responde a una mirada ideológica del gobierno, legítima, por cierto, de cómo gobernar más que a una situación de emergencia nacional. El relato de emergencia fue utilizado en campaña, tuvo réditos electorales, sin embargo, en la medida que va pasando el tiempo, tengo la sensación de que la idea de los recortes que se han anunciado no tienen que ver con la herencia fiscal del gobierno anterior, sino más bien con anteponerse a una propuesta que responde a rebajas tributarias y, por lo tanto, menor recaudación para el Estado.

¿La rebaja de impuestos es lo ideológico del proyecto?

Exacto, porque la mirada ideológica que hay detrás de este gobierno tiene que ver con un Estado que tiene que disminuirse, con generar condiciones que aumenten la inversión. La ideología no se acaba solamente en la reducción de los impuestos a las grandes empresas. Puedo compartir que se necesitan incentivos para la inversión, pero cuando uno gobierna las decisiones que se toman generan impacto y cuando reduces impuestos a las grandes empresas la pregunta natural es cómo eso se compensa.

¿No se compensa con el crecimiento como espera el gobierno?

La mayor inversión no significa automáticamente más crecimiento y empleo. Requieren medidas para poder promover empleo, que no pasa automáticamente con la reducción de los impuestos para grandes empresas. Si compensas con otras fórmulas lo que tienes en la práctica es recortes y cuáles son los recortes que ha anunciado el gobierno, por ejemplo, el recorte a las contribuciones para las personas mayores.

¿Cuál es su postura respecto a ese tema?

Me parece que el gobierno tiene que avanzar en medidas de alivio social para todas las personas y con un foco particular en las personas mayores. Las contribuciones no es la mejor medida para eso, porque las contribuciones para las personas mayores impactan al porcentaje más rico de la población. En Renca solo el 9% de nuestras viviendas, 9 de cada 100 paga contribuciones. En Vitacura todas pagan contribuciones. ¿A quién beneficia? A 9 de cada 100 en Renca, a 100 de 100 en Vitacura. Es una política que es regresiva. Además tiene un impacto de recaudación, que impacta en un 60% al Fondo Común Municipal y hay municipios que dependen en un 95% del fondo.

Respecto de las contribuciones, ¿ha recibido información de si el gobierno tiene apertura a entregar un bono compensatorio para las municipalidades?

No. Acá hay conversaciones que se están dando (...) Probablemente puede haber noticias en desarrollo, pero la Asociación Chilena de Municipalidades se ha reunido con el subsecretario de Desarrollo Regional, con el ministro de la Segpres, y la confirmación fue que la rebaja de contribuciones va y que no hay un plan de compensación de esos ingresos para los municipios. Eso no es lo único que le pega a los municipios, también estamos impactados por el alza de los combustibles.

Todos...

Claro pero la diferencia es que los municipios hoy día tenemos filas de vecinos, de todos los municipios del país, transversal, no es de los municipios de oposición, sino de Chile, con vecinos que han acudido a los municipios a buscar ayuda social, y no tenemos.

¿El gobierno les ha explicado cómo van a entregar los vales de gas?

No. Hace dos semanas el gobierno anunció con mucha fuerza que iba a hacer una inyección de recursos a través de los municipios para que entreguemos vales de gas. Hasta el día de hoy no sabemos cuándo y cómo eso se va a hacer. Tenemos un número importante de población que está yendo a los municipios a pedir sus vales de gas. Nuestros funcionarios son los que tienen que informar que no tenemos información. Eso genera frustración. Esto no fue bien desarrollado y es uno de los temas que genera incomodidad para el mundo municipal. El gobierno está tomando decisiones en varios ámbitos que impactan al mundo municipal y no nos está yendo bien. Mi expectativa es que eso genere una reacción transversal del mundo municipal. Hoy no somos capaces de salir con una voz única y clara para decir que las contribuciones no pueden ser disminuidas sin una compensación.

¿Cuáles son sus reparos, si es que los tiene, frente a los proyectos de ‘Escuelas Protegidas’?

Es un proyecto que está en la dimensión simbólica. Hemos tenido hace mucho tiempo aumento de dificultades de convivencia, que en muchas ocasiones se traducen directamente en violencia. Existe evidencia de que un detector de metales no va a solucionar la situación. Me parece, y no es una crítica al gobierno, que hay que generar sistemas de protección, acompañamiento y apoyo para los niños y niñas (...) Yo espero que se apruebe y que el gobierno conduzca una discusión más profunda que atienda las causas y no solamente los desenlaces. Cuando fue lo de Calama hablamos con expertos en temas de seguridad que nos decían, a partir de los tiroteos en Estados Unidos, que durante los 14 días siguientes se exacerban las amenazas de tiroteo en todos los lugares. Es una oleada que los medios no han alcanzado a recoger en toda su magnitud, los casos de rayados en los baños, papelitos incitando o amenazando con potenciales tiroteos, han sido tremendos.

Bellolio relató que uno de los estudiantes detenidos por incidentes en Liceo Lastarria manifestó que “le pagaron”

Eso tiene que investigarse, por cierto. Este tipo de violencia, que es muy particular, los overoles blancos, las bombas molotov, sucede en un puñado de colegios del país (...).

¿Ve otra matriz de violencia ahí?

Sí, es distinta. Hay una matriz ideológica, anárquica, que tiene grupos organizados, a adultos que participan de eso. No es lo mismo que lo que está sucediendo, en términos de fenómeno nacional, con el aumento de la violencia escolar.

Los alcaldes de derecha se coordinan a través de chat para ver cómo se mejora esto. ¿En su sector también?

Sí, claro, tenemos articulaciones que a nosotros nos han costado más. También hay una autocrítica de nuestro sector.