Partido Laborista británico pierde histórico escaño en las elecciones parciales de Manchester

El Partido Verde ganó las elecciones parciales de la circunscripción parlamentaria Gorton y Denton —condado del Gran Manchester en el norte de Inglaterra—, con Hannah Spencer, quien arrebató el escaño al Partido Laborista en la primera victoria de los Verdes en unas elecciones parciales de Westminster.

El Partido Laborista, que obtuvo el escaño con más del 50 % de los votos hace dos años, quedó relegado al tercer puesto, por detrás de Reforma Reino Unido —el partido de extrema derecha—, un resultado que aumentará la presión sobre el liderazgo del primer ministro británico, el laborista Keir Starmer.

En un emotivo discurso de victoria, la parlamentaria electa prometió luchar por quienes se sienten “rezagados”, al celebrar una mayoría de más de 4.000 votos.

La candidata electa de las elecciones parciales de Manchester y representante del Partido Verde, Hannah Spencer. Foto: archivo

En Reino Unido, las elecciones parciales se dan cuando un miembro de la Cámara de los Comunes deja el cargo antes de que termine su periodo parlamentario. Así, esta votación excepcional se desencadenó tras la dimisión del exparlamentario y exministro de Sanidad laborista, Andrew Gwynne, quien fue suspendido de su cargo debido a un escándalo por mensajes ofensivos de WhatsApp.

Derrota histórica

Según la BBC, la victoria de los Verdes en una circunscripción del Gran Manchester representa una derrota histórica para el Partido Laborista, en la medida en que esta ciudad ha sido controlada por este partido por casi un siglo. Y, a la vez, esta derrota electoral está entre las seis mayores sufridas por los laboristas en elecciones parciales.

Específicamente, Spencer recibió 14.980 votos, casi el 41 % de todos los votos emitidos, y hubo una oscilación del 26,4 % del Partido Laborista hacia los Verdes, explica la estatal británica.

Matt Goodwin, el reformista, quedó en segundo lugar con 10.578, mientras que Angeliki Stogia, del Partido Laborista, fue tercera con 9.364. Charlotte Cadden, del Partido Conservador, quedó en cuarto lugar con 706 votos —el peor resultado de su partido en unas elecciones parciales— y Jackie Pearcey, del Partido Liberal Demócrata, obtuvo 653.

En su discurso de victoria, Spencer —quien se convierte en la quinta diputada del Partido Verde— declaró: “Trabajar duro solía darte algo. Te conseguía una casa, una buena vida, vacaciones, te llevaba a algún sitio”.

Ciudadano británico concurriendo a la urna al local de votación. Foto: archivo

“Pero ahora, trabajando duro, ¿qué consigues con eso? Porque habla con cualquiera aquí y te dirán que la gente trabaja duro, pero no puede llevar comida a la mesa“, siguió.

“Porque la vida ha cambiado. En lugar de trabajar por una vida digna, trabajamos para llenar los bolsillos de multimillonarios. Nos están desangrando”, afirmó.

El líder verde, Zack Polanski, declaró que Gorton y Denton eran solo el escaño número 127 que su partido buscaba conseguir, y que la victoria demostraba que “no hay zonas prohibidas para el Partido Verde”.

A pesar de no haber obtenido el escaño, el reformista Goodwin afirmó haber “avergonzado al Partido Laborista en uno de sus escaños más fuertes”.

“Creo que si podemos hacer esto aquí, podemos hacerlo prácticamente en cualquier lugar”, añadió.

Atribuyendo la victoria de los Verdes a una “coalición de islamistas y progresistas”, Goodwin dijo: “Creo que lo que han visto es el surgimiento de un peligroso sectarismo en la política británica. Los Verdes están en una situación muy peligrosa”.

Pero los laboristas argumentan que es un resultado que se explica en el contexto de elecciones parciales, pero en unas generales los resultados le hubieran favorecido al oficialismo. La secretaria de Transporte, Heidi Alexander, afirmó que el resultado fue “decepcionante”, pero que no se debe “leer demasiado”, y que en unas elecciones generales estaban en juego “dinámicas diferentes”.

Una fuente laborista que habló bajo condición de anonimato comentó: “Los Verdes pueden ganar unas elecciones parciales, pero no pueden ganar unas generales”.