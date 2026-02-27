Milo J a fondo: “Yo híper escucho a Charly García y Soda Stereo, no puedes ignorar a esos genios”

Cada noche de Festival de Viña, al momento de presentar al jurado, su nombre es uno de los más aplaudidos por el Monstruo, junto a Matteo Bocelli y Pablo Chill-E. Con su infaltable termo y calabaza para el mate, el argentino Milo J es uno de los personajes que ha cruzado la experiencia del Festival.

El trasandino, de apenas 19 años, es uno de los nombres claves en la nueva camada de artistas urbanos allende Los Andes. Con su peculiar cruce entre folclore y música urbana ha destacado gracias al éxito de su disco La vida era más corta, incluido por Rolling Stone en su selección de los 100 mejores discos de 2026.

26 DE FEBRERO DEL 2026 CONFERENCIA Y ENTREVISTA A MILO J DURANTE EL FESTIVAL DE VIÑA 2026. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Nacido como Camilo Joaquín Villarruel en la localidad de Morón, cuenta que apenas le contaron de la chance de venir, no lo dudó. “No lo podía creer, la verdad -dice a Culto una tarde en el Hotel Sheraton Miramar-. Porque es una oportunidad gigantísima. Yo me sabía todo el folclore del Festival, primero porque siempre lo vimos en casa y segundo, que mi mamá es fanática y se lo sabe todo. Todo el tema de cuando te pifian, la gaviota, que la de plata, que la de oro, todo eso yo ya me lo sabía. Pero es una experiencia completamente distinta cuando lo vivís en vida. Es una locura".

-En los últimos años han venido otros artistas argentinos, como Trueno, Duki. ¿Alguno de ellos te comentó algo sobre Viña?

Sí, Nicki [Nicole] me dijo que nada, que iba a ser intenso, pero increíble todo, increíble.

-¿Cómo llevas el hecho de ser jurado? ¿De estar conversando con gente tan distinta como tú, de una soprano como Verónica Villarroel a Pablo Chile?

Nada, es loco. Yo siempre me nutrí de distinta música, así que siempre me encanta compartir con distintos pensamientos, con distintos puntos de vista y nada, me vuela la cabeza. Y me encanta también escuchar nuevos talentos y distintas culturas de distintos países, obviamente. Recién comenté que la canción de Colombia en la categoría folclor me encantó.

-¿Te ha llamado la atención algún show musical? Se han presentado gente como Juanes, Pet Shop Boys...

Hoy [ayer] y mañana Mon Laferte y Pablo Chill-, buenísimos los dos.

-Qué vínculo tienes tú con la gran tradición musical argentina, con Soda Stereo, con Charly García. ¿Escuchas esa música? ¿Te sientes más distante?

Sí, la híper escucho. No puedes ignorar esos genios, nunca. Capaz más Charly que Soda Stereo, pero Soda Stereo también son unos monstruos de nuestra cultura histórica.

-Tu disco La vida era más corta fue incluido en la selección de Rolling Stone de los mejores discos del 2025. ¿Cómo te tomaste?

Es una locura. La Rolling Stone para las listas nunca me tuvo en cuenta por alguna razón. Y ahora es increíble lo que pasó con La vida era más corta. Nada, se agradece, se agradece mucho.

-En algunas entrevistas comentas que La vida era más corta es un disco un poco más accesible. ¿Lo pensaste así desde el principio? ¿Se fue dando?

Contradictoriamente creo que es mi disco más masivo y al mismo tiempo más complejo. Es raro lo que pasó con La vida era más corta y por eso siento que a la gente le gustó tanto.

-En Llora llora, tu canción con la chilena Akriila suena el sampler de Qué pena siente el alma, de Violeta Parra. ¿Cómo llegaste a ese sampler?

Bueno, cuando estábamos en el estudio con Akriila, yo armé como la parte del medio, y dije ‘quiero meter un sample de Violeta Parra’, me servía mucho Violeta Parra. Pero le pregunté a Akriila que es chilena, que me recomiende alguna canción ella. No quería elegirla yo sin saber completamente, así que la eligió Akriila Qué pena siente el alma. Hermosa canción.

-Tú eres muy joven, cómo maneja tu familia el hecho de un chico tan joven ya haciendo giras, llenando estadios. ¿Cómo llevas eso?

Bueno, gran parte de mi familia también son mi equipo de trabajo, así que los llevamos juntos y me ponen los pies sobre la tierra constantemente. Estoy bien acompañado, así que de a poco nos vamos acostumbrando cada vez más a todo.

-¿Has podido conocer más música chilena en estos días?

Me regalaron un vinilo de Tiro de Gracia que es una locura y estuve escuchando mucho Movimiento Original. Un poco de todo, un poco de todo.

La presentación en Viña, cerrando la noche urbana de este viernes 27, no será lo único de Milo J en esta temporada en Chile. El argentino anunció que su Tour Mundial La Vida Era Más Corta Tour 2026, pasará por Santiago el próximo 23 de mayo en el Estadio Monumental. “Gran parte de la gira la estamos armando medio que sobre la marcha, porque cada vez agregan más países -cuenta-. Este disco me está haciendo girar por todo el mundo, están pasando cosas hermosas y estoy agradecido por eso”.