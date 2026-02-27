SUSCRÍBETE
    Nacional

    Futura ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, visita Cesfam en Peñaflor

    Wulf sostuvo que están trabajando en coordinación con el Ministerio de Salud y los municipios "para fortalecer la atención primaria, porque resolver a tiempo evitará que los problemas se agraven”.

    Arturo LeónPor 
    Arturo León

    Según el Censo 2024, Peñaflor cuenta con 94.402 habitantes y el 4% son extranjeros. Y de acuerdo a los datos de la encuesta Casen 2022, la pobreza llega a 7,3%, cifra que está por sobre el promedio regional que alcanza 4,4%, y el 11,8% de los hogares inscritos en el Registro Social de Hogares presenta hacinamiento.

    Esos datos llevaron a la futura ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, a visitar la zona y poner atención en un territorio donde han aumentado los indicadores de vulnerabilidad social y donde las listas de espera y la presión sobre la red asistencial parece ser un problema cotidiano.

    “En comunas como Peñaflor, donde más de 80 mil personas dependen de la atención primaria y donde la pobreza ha aumentado, el Estado debe estar presente, coordinando y cercano a las familias”, señaló Wulf.

    La futura secretaria de Estado del presidente electo José Antonio Kast se mostró preocupada por el actual aumento de la demanda en la atención primaria, la presión sobre la necesidad de horas médicas y los tiempos de espera. Luego de un recorrido junto a los equipos médicos y tras conversar con algunos usuarios del Cesfam, Wulf señaló que “sabemos que la red está bajo presión y que las listas de espera son una preocupación legítima de las familias. Estamos trabajando coordinadamente con el Ministerio de Salud y los municipios para fortalecer la atención primaria, porque resolver a tiempo evitará que los problemas se agraven”.

    Wulf continuó con su despliegue en terreno y tras dejar Peñaflor se dirigió a La Pintana, donde visitó la residencia Villa Jorge Yarur de la Corporación Crecer Mejor.

