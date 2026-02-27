SUSCRÍBETE
    ¿Son saludables los azúcares naturales como la miel o el jarabe de agave? Esto responden los expertos

    En medio de la recomendación de limitar los azúcares añadidos, muchos optan por edulcorantes etiquetados como “naturales”. Especialistas explican qué tan distinta es su acción en el organismo.

    Antonio Alburquerque
    ¿Son saludables los azúcares naturales como la miel o el jarabe de agave? Esto responden los expertos

    Intentar reducir el consumo de azúcar sin renunciar del todo al sabor dulce es un dilema común.

    En ese contexto, productos como la miel o el jarabe de agave suelen aparecer como opciones “más naturales” frente al azúcar refinada. Pero ¿realmente son mejores para la salud?

    Según una revisión publicada por el The New York Times, la respuesta corta de los expertos es que no necesariamente.

    ¿Son saludables los azúcares naturales como la miel o el jarabe de agave? Esto responden los expertos

    Azúcar añadido, frutas y verduras

    Parte de la confusión proviene de comparar los azúcares añadidos con los que están presentes de forma natural en frutas y verduras.

    Aunque el azúcar de una manzana está compuesto por las mismas moléculas básicas (como glucosa y fructosa) que el de una barra de chocolate, el cuerpo no los procesa igual.

    Karen Della Corte, profesora adjunta de ciencias de la nutrición en la Universidad Brigham Young, explicó que cuando se consume fruta entera, la fibra retrasa la digestión del azúcar y ayuda a evitar picos bruscos de glucosa en sangre.

    ¿Son saludables los azúcares naturales como la miel o el jarabe de agave? Esto responden los expertos

    Kimber Stanhope, investigadora en nutrición de la Universidad de California, Davis, añadió que esos picos repetidos en el tiempo pueden favorecer la resistencia a la insulina, un paso previo a la diabetes tipo 2.

    En cambio, los azúcares añadidos, como el azúcar refinada o el jarabe de maíz de alta fructosa, ingresan al torrente sanguíneo más rápido y en mayores cantidades, elevando con mayor intensidad el nivel de azúcar en sangre.

    Algo similar puede ocurrir con los jugos de fruta, incluso sin azúcar añadida, ya que al procesarlos pierden su fibra.

    Riesgos del consumo de azúcar

    El consumo excesivo de azúcares añadidos también puede llevar al hígado a transformar parte de ese azúcar en grasa.

    Esta puede acumularse en el órgano y aumentar el riesgo de enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica (MASLD), una afección crónica vinculada a cáncer de hígado e insuficiencia hepática.

    Además, la grasa hepática puede pasar al torrente sanguíneo y contribuir a la obstrucción de arterias, elevando el riesgo de infarto o accidente cerebrovascular.

    Por ello, las autoridades sanitarias en Estados Unidos recomiendan limitar los azúcares añadidos a no más de 50 gramos al día.

    Incluso, la Asociación Americana del Corazón fija límites más estrictos: hasta 36 gramos diarios para hombres y 25 gramos para mujeres.

    ¿Son saludables los azúcares naturales como la miel o el jarabe de agave? Esto responden los expertos

    Veredicto final

    En este escenario, ¿los edulcorantes “naturales” marcan alguna diferencia? Para los expertos consultados, no demasiada.

    “El cuerpo no puede reconocer si el azúcar proviene de la miel, del azúcar de mesa o del jarabe de agave. Lo descompone en las mismas moléculas”, explicó Della Corte.

    Si bien algunos estudios han sugerido que ciertos productos podrían tener ventajas, muchos han sido financiados por la industria, lo que dificulta evaluar la solidez de sus conclusiones.

    Un pequeño estudio de 2015, financiado por la industria de la miel pero bien diseñado, comparó durante dos semanas el consumo diario de 50 gramos de miel, jarabe de maíz de alta fructosa o sacarosa en 55 adultos.

    No encontró diferencias significativas en glucosa, colesterol ni marcadores de inflamación.

    La recomendación final de los especialistas es priorizar el dulzor natural de frutas y verduras y, si se opta por miel u otros edulcorantes, hacerlo con moderación. En términos metabólicos, siguen siendo azúcar añadido.

