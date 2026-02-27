SUSCRÍBETE
    Figura de Bahia enaltece a Omar Carabalí tras la eliminación en la Copa Libertadores

    Everton Ribeiro se lamentó después de que su lanzamiento penal fuera contenido por el guardameta de O'Higgins.

    Pablo Retamal V. 
    Pablo Retamal V.
    Omar Carabalí recibió elogios de sus rivales tras el duelo contra Bahia en la Copa Libertadores. JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

    O’Higgins consiguió este miércoles avanzar a la Fase 3 de la Copa Libertadores. La escuadra celeste debió batallar y recuperarse de un 2-0 en contra para poder estirar la definición contra Bahia a los lanzamientos penales.

    En una intensa serie, los rancagüinos pudieron meterse en la siguiente ronda gracias a Omar Carabalí, quien pudo contener dos de los lanzamientos.

    Uno de ellos fue el enviado por Everton Ribeiro, quien enalteció la figura del guardameta nacional.

    “Fue un partido que jugamos bien. Desafortunadamente, no pudimos definir y se fue a los penaltis. Tuve mala suerte con el penal. Es mi forma de tirar, no pude superar al portero. Él estuvo bien, es así esto”, comentó tras el encuentro en diálogo con Caze TV.

    “Me voy molesto, pero ahora se trata de seguir adelante, trabajar duro, aguantar la presión y las críticas que merecemos. Ahora se trata de seguir adelante, trabajar para cambiar las cosas, y en los próximos partidos, ganar es la clave. Ahora es el momento”, complementó Ribeiro.

    La desazón de Rogerio Ceni

    Por su parte, el entrenador de Bahia, Rogerio Ceni, también abordó el golpe que esta eliminación deja en el equipo. “Sabíamos que necesitábamos marcar el tercer gol. Tuvimos que lidiar con el revuelo, las tarjetas amarillas, y quedarnos con 11 hombres. Desafortunadamente, encajamos un gol. Creamos muchas ocasiones y pagamos caro no marcar”, resumió el exarquero en conferencia de prensa.

    Sobre lo que significa quedar fuera de las competencias internacionales, Ceni remarcó que “es una pérdida enorme no tener un calendario internacional, ni siquiera la Copa Sudamericana. Tomará tiempo revertirlo. De eso se trata la vida: movilizar, motivar. Tenemos una semifinal el sábado, esperamos llegar a la final del campeonato estatal y retomar el rumbo en el Campeonato Brasileño”.

    Es un peso enorme que cargaremos el resto del año, el Campeonato de Bahía y el Campeonato Brasileño. Es el momento más desfavorable que hemos enfrentado. En 2023, tuvimos la lucha por el descenso, pero aparte de eso, este es el momento psicológicamente más difícil para nosotros”, añadió más adelante.

    “Empezamos a desesperarnos, el tiempo pasaba. Al final, concedimos contraataques. Teníamos el control, perdimos la posesión que era nuestra. Este error nos costó caro; es donde cada uno quiere resolver las cosas por su cuenta y se pierde el balón con mucha facilidad”, agregó.

    También se refirió a la presión que significaba esta llave. “Vivir el día a día, obtener resultados, fortaleza mental, mantener la concentración. Todo el trabajo en 90 minutos cambia el plan que tenías para el año. Este año lo estábamos haciendo bien, perdimos ese partido, ganamos nueve, tres en el Campeonato Brasileño. No hay mejor comienzo que marcar en menos de un minuto. El estadio se animó con el equipo, marcamos el segundo, pero el gol que encajamos selló la victoria. Incluso nos adelantamos en la tanda de penaltis con la atajada de Ronaldo, pero no pudimos conseguir el resultado”, indicó.

