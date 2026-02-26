SUSCRÍBETE
    Rogerio Ceni sufre la eliminación de Bahia ante O’Higgins: “Es un peso enorme que cargaremos el resto del año”

    El técnico no escondió su pesar por la pronta despedida del cuadro brasileño del calendario internacional tras quedar fuera de la Copa Libertadores.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Rogerio Ceni lamenta la eliminación de Bahia de la Copa Libertadores. JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

    O’Higgins dio el golpe en Brasil. El conjunto celeste se repuso de un doblete anotado por Willian José en el primer tiempo y encontró en Arnaldo Castillo el descuento que les permitió llevar la definición de la llave a los lanzamientos penales.

    En esta instancia Omar Carabalí se transformó en el héroe del partido al contener dos lanzamientos que le dio a los rancagüinos la posibilidad de avanzar a la Fase 3 de la Copa Libertadores, desatando los lamentos de Bahia.

    El técnico de los Brasileños, Rogerio Ceni, abordó el golpe que esta eliminación deja en el equipo. “Sabíamos que necesitábamos marcar el tercer gol. Tuvimos que lidiar con el revuelo, las tarjetas amarillas, y quedarnos con 11 hombres. Desafortunadamente, encajamos un gol. Creamos muchas ocasiones y pagamos caro no marcar”, resumió el exarquero en conferencia de prensa.

    Sobre lo que significa quedar fuera de las competencias internacionales, Ceni remarcó que “es una pérdida enorme no tener un calendario internacional, ni siquiera la Copa Sudamericana. Tomará tiempo revertirlo. De eso se trata la vida: movilizar, motivar. Tenemos una semifinal el sábado, esperamos llegar a la final del campeonato estatal y retomar el rumbo en el Campeonato Brasileño”.

    Es un peso enorme que cargaremos el resto del año, el Campeonato de Bahía y el Campeonato Brasileño. Es el momento más desfavorable que hemos enfrentado. En 2023, tuvimos la lucha por el descenso, pero aparte de eso, este es el momento psicológicamente más difícil para nosotros”, añadió más adelante.

    Cambios en el equipo

    Consultado por el hecho de que no funcionara la planificación de la temporada 2026, el DT apuntó que “Cambio en las características del equipo. El equipo del año pasado era más técnico, pasaba mucho el balón, pero le faltaba agresividad. Esta vez es un equipo similar: algunos jugadores se van, otros llegan. No tenemos un partido tan vistoso como el del año pasado, pero es más combativo y está dando resultados. El primer tiempo dio indicios de que ganaríamos por el marcador que necesitábamos. O’Higgins remató, Ronaldo no hizo ninguna parada. Conceder un gol nos derrumbó emocionalmente”.

    “Empezamos a desesperarnos, el tiempo pasaba. Al final, concedimos contraataques. Teníamos el control, perdimos la posesión que era nuestra. Este error nos costó caro; es donde cada uno quiere resolver las cosas por su cuenta y se pierde el balón con mucha facilidad”, agregó.

    También se refirió a la presión que significaba esta llave. “Vivir el día a día, obtener resultados, fortaleza mental, mantener la concentración. Todo el trabajo en 90 minutos cambia el plan que tenías para el año. Este año lo estábamos haciendo bien, perdimos ese partido, ganamos nueve, tres en el Campeonato Brasileño. No hay mejor comienzo que marcar en menos de un minuto. El estadio se animó con el equipo, marcamos el segundo, pero el gol que encajamos selló la victoria. Incluso nos adelantamos en la tanda de penaltis con la atajada de Ronaldo, pero no pudimos conseguir el resultado”, indicó.

    FútbolBahiaO'HigginsCopa LibertadoresRogerio Ceni

