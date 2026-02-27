Valparaíso: realizan evacuaciones por incendios forestales en Nogales y El Tabo

En alerta roja se mantienen las comunas de El Tabo y Nogales, en la Región de Valparaíso, debido a incendios forestales que se desarrollan en esas zonas.

Durante la tarde de este viernes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) activó la mensajería para teléfonos móviles del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) llamando a evacuar el sector Las Romazas en la comuna de Nogales.

También, Senapred activó la mensajería SAE para la evacuación del sector Alto Chépica en la comuna de El Tabo.

El director regional de Valparaíso de Senapred, Christian Cardemil explicó que estas evacuaciones se definieron debido al comportamiento de los incendios y llamó a la población a informarse de su evolución por canales oficiales.