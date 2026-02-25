SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tecnología

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Junto a la Liga de Primera, se suman los torneos de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, entre otros, con resultados, estadísticas y seguimiento en vivo.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    En un movimiento que consolida su ecosistema de servicios en la región, Apple ha concretado la expansión de su aplicación Apple Sports a América Latina y el Caribe.

    La plataforma, que hasta ahora estaba limitada a mercados como Estados Unidos y Canadá, llega para permitir a los usuarios locales seguir en tiempo real los resultados, estadísticas y pormenores de sus equipos favoritos, gratis desde el iPhone.

    A diferencia de alternativas tradicionales que suelen estar cargadas de anuncios o interfaces complejas, la propuesta de la firma de Cupertino apuesta por un minimalismo estrictamente funcional, con acceso rápido y limpio a datos duros y el seguimiento en vivo.

    Qué ligas incluye Apple Sports

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    El desembarco en la región viene acompañado de un catálogo ampliado de fútbol que apela directamente al usuario sudamericano.

    Para el público local, la principal novedad es la inclusión de la Primera División chilena. Junto a ella, se suman los torneos más relevantes del continente, incluyendo la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, el Campeonato Brasileño Série A, la Categoría Primera A de Colombia, la Liga Pro de Ecuador y la Primera División del Perú.

    Esta oferta regional se integra a las competencias globales de mayor tracción que ya estaban en la plataforma:

    • Fútbol internacional: Champions League, Premier League, LaLiga, Serie A, Bundesliga, Europa League y otras copas nacionales europeas.
    • Deportes de Norteamérica: NBA, MLS, NFL, NHL, WNBA y las competiciones universitarias de NCAA basketball y NCAAF.
    • Motor: Fórmula 1 y NASCAR.

    Integración y “Actividades en vivo”

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Al configurar Apple Sports, el usuario puede sincronizar sus equipos y ligas favoritas.

    Para quienes cuenten con iOS 18 y watchOS 11, la aplicación saca provecho de la función de Actividades en vivo (Live Activities). Esto permite que los marcadores, el reloj del partido y las jugadas clave se actualicen en tiempo real directamente en la pantalla de bloqueo del iPhone o en la esfera del Apple Watch, sin necesidad de desbloquear el teléfono ni abrir la aplicación.

    Además, si un evento cuenta con transmisión disponible a través de servicios asociados -como el MLS Season Pass o encuentros específicos en Apple TV+-, la ficha del partido incluye un acceso directo para comenzar a ver la emisión de forma inmediata.

    Apple Sports ya está disponible para descarga en la App Store de manera gratuita.

    Lee también:

    Más sobre:AppleApple SportsiPhoneFútbolApple WatchApple TV+sports app free downloadTecnologíaApps

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Un motociclista en estado de gravedad tras ser impactado por vehículo en Lo Barnechea

    Ucrania anuncia el derribo de cerca de cien drones lanzados en las últimas horas por Rusia

    ¿Funcionan las afirmaciones positivas para ser feliz? Esto dice un psicólogo

    Las dos edades en las que envejecemos “de golpe”, según un estudio

    4 síntomas de la enfermedad de Parkinson que pueden aparecer antes del diagnóstico

    Quién es Diana Atri, la esposa de Joy Huerta de Jesse & Joy que la acompañó en su show en Viña 2026

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 25 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 25 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Tomás Barrios hoy en el Chile Open

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Tomás Barrios hoy en el Chile Open

    Comienza la fase final del desalojo del Campamento Dignidad en La Florida
    Chile

    Comienza la fase final del desalojo del Campamento Dignidad en La Florida

    Un motociclista en estado de gravedad tras ser impactado por vehículo en Lo Barnechea

    Temblor hoy, miércoles 25 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Juicio de los expertos a la regla fiscal: balance estructural se debe mantener como un eje, pero proponen ajustes
    Negocios

    Juicio de los expertos a la regla fiscal: balance estructural se debe mantener como un eje, pero proponen ajustes

    Gremio de clientes eléctricos a un año del 25F: “Lo que se perdió por el apagón es mucho más grande que lo que se puede multar o compensar”

    Médicos extranjeros registraron la mayor caída en la emisión de licencias en 2025: cercana a 20%

    ¿Funcionan las afirmaciones positivas para ser feliz? Esto dice un psicólogo
    Tendencias

    ¿Funcionan las afirmaciones positivas para ser feliz? Esto dice un psicólogo

    Las dos edades en las que envejecemos “de golpe”, según un estudio

    4 síntomas de la enfermedad de Parkinson que pueden aparecer antes del diagnóstico

    Selección clasificada sorprende y cambia de entrenador a meses del Mundial de Norteamérica 2026
    El Deportivo

    Selección clasificada sorprende y cambia de entrenador a meses del Mundial de Norteamérica 2026

    “Ya no está para jugar”: exarquero de la Roja desmenuza el presente de Alexis Sánchez en la liga española

    Histórico de Colo Colo y el futuro de Paqui Meneghini en la U a días del Superclásico: “Sería una locura que lo echen”

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América
    Tecnología

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Quién es Diana Atri, la esposa de Joy Huerta de Jesse & Joy que la acompañó en su show en Viña 2026
    Cultura y entretención

    Quién es Diana Atri, la esposa de Joy Huerta de Jesse & Joy que la acompañó en su show en Viña 2026

    Premios con traductor, despliegue coreográfico y Kidd Voodoo: el debut del k-pop de NMIXX arrasa en Viña

    NMIXX sorprende con “Ponte Lokita” junto a Kidd Voodoo en el Festival de Viña 2026

    Detienen en Colombia un cabecilla de Tren de Aragua presuntamente vinculado al narcotráfico
    Mundo

    Detienen en Colombia un cabecilla de Tren de Aragua presuntamente vinculado al narcotráfico

    Ucrania anuncia el derribo de cerca de cien drones lanzados en las últimas horas por Rusia

    Irán acusa a Estados Unidos e Israel de usar tácticas de Goebbels para una “campaña de desinformación” sobre Teherán

    Hablemos de amor: él me recordó que sigo viva
    Paula

    Hablemos de amor: él me recordó que sigo viva

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer