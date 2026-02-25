Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

En un movimiento que consolida su ecosistema de servicios en la región, Apple ha concretado la expansión de su aplicación Apple Sports a América Latina y el Caribe.

La plataforma, que hasta ahora estaba limitada a mercados como Estados Unidos y Canadá, llega para permitir a los usuarios locales seguir en tiempo real los resultados, estadísticas y pormenores de sus equipos favoritos, gratis desde el iPhone.

A diferencia de alternativas tradicionales que suelen estar cargadas de anuncios o interfaces complejas, la propuesta de la firma de Cupertino apuesta por un minimalismo estrictamente funcional, con acceso rápido y limpio a datos duros y el seguimiento en vivo.

Qué ligas incluye Apple Sports

Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

El desembarco en la región viene acompañado de un catálogo ampliado de fútbol que apela directamente al usuario sudamericano.

Para el público local, la principal novedad es la inclusión de la Primera División chilena. Junto a ella, se suman los torneos más relevantes del continente, incluyendo la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, el Campeonato Brasileño Série A, la Categoría Primera A de Colombia, la Liga Pro de Ecuador y la Primera División del Perú.

Esta oferta regional se integra a las competencias globales de mayor tracción que ya estaban en la plataforma:

Fútbol internacional : Champions League, Premier League, LaLiga, Serie A, Bundesliga, Europa League y otras copas nacionales europeas.

Deportes de Norteamérica : NBA, MLS, NFL, NHL, WNBA y las competiciones universitarias de NCAA basketball y NCAAF.

Motor: Fórmula 1 y NASCAR.

Integración y “Actividades en vivo”

Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

Al configurar Apple Sports, el usuario puede sincronizar sus equipos y ligas favoritas.

Para quienes cuenten con iOS 18 y watchOS 11, la aplicación saca provecho de la función de Actividades en vivo (Live Activities). Esto permite que los marcadores, el reloj del partido y las jugadas clave se actualicen en tiempo real directamente en la pantalla de bloqueo del iPhone o en la esfera del Apple Watch, sin necesidad de desbloquear el teléfono ni abrir la aplicación.

Además, si un evento cuenta con transmisión disponible a través de servicios asociados -como el MLS Season Pass o encuentros específicos en Apple TV+-, la ficha del partido incluye un acceso directo para comenzar a ver la emisión de forma inmediata.

Apple Sports ya está disponible para descarga en la App Store de manera gratuita.