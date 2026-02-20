Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

Chile se prepara para transformarse en un punto estratégico de la conectividad global con Humboldt, un cable submarino de fibra óptica que unirá directamente a Sudamérica y Oceanía.

Se trata del primer proyecto de este tipo en la región, impulsado por una alianza entre Google y el Estado chileno, a través de Desarrollo País.

E l cabl e con e ctará Valparaíso con Sídn e y , en Australia, pasando por la Polinesia Francesa, y tendrá una extensión de 14.800 kilómetros.

La obra busca ofrecer una alternativa a las actuales rutas digitales, que hoy dependen en gran medida de conexiones hacia el hemisferio norte, principalmente Estados Unidos.

Cómo es el cable submarino que unirá Chile y Oceanía

“Este proyecto representa una expresión concreta del lugar de Chile en el siglo XXI: como un país abierto, confiable y plenamente comprometido con una inserción internacional activa, con vocación de ser el puente entre América del Sur, Asia-Pacífico y Oceanía”, señaló el canciller Alberto van Klaveren, en la ceremonia de firma del acuerdo junto a representantes de Google.

Al ser el primer cable que conecta ambos lados del Pacífico Sur, Chile deja de ser el “último vagón” de la ruta norteamericana para convertirse en el puerto de entrada (el hub) de Brasil, Argentina y Paraguay hacia el mercado asiático y de Oceanía.

Para operar esta infraestructura se creó Humboldt Connect, la empresa conjunta entre Google y el Estado chileno. Con una participación igualitaria del 50% entre ambas partes, la firma será responsable de gestionar y comercializar la capacidad del cable con operadores especializados.

Aunque el gigante tecnológico no ha revelado la inversión total, en un principio se estimó que el proyecto podría costar entre US$ 300 millones y US$ 550 millones, donde el Estado chileno aportará cerca de US$ 25 millones.

El proceso ha recorrido varias etapas desde 2019, incluyendo estudios de factibilidad técnica, económica y geopolítica, una licitación internacional y la reciente prospección del fondo marino, que permitió definir la ruta.

El despliegue comenzó en 2025, y se proyecta que la operación comercial se inicie en 2027.

“Chile es un país que está a la vanguardia tecnológica en la región”, dijo el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz. “Humboldt Connect es mucho más que un proyecto tecnológico: es una señal concreta de cómo podemos liderar el desarrollo de infraestructura digital desde el sur del mundo”.

Por qué esto importa (más allá del Wi-Fi)

Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

Para el usuario común, esto podría significar mejores velocidades de conexión a Internet y estabilidad.

Pero para el país, es soberanía digital. Al diversificar las rutas, Chile se vuelve menos vulnerable a cortes de cables en el Hemisferio Norte y se posiciona como líder tecnológico de la región.

En 2024, acompañado del presidente Gabriel Boric en el buque AP Aquiles de la Armada, el vicepresidente Global de Asuntos Gubernamentales y Políticas Públicas de Google, Karan Bhatia, señaló que “el proyecto Humboldt es el último testamento del compromiso de Google de avanzar en la economía digital de Chile y mantener su estatus como líder en innovación tecnológica en Latinoamérica y el mundo”, agregando que “va a cimentar la posición de Chile como un HUB Digital para Latinoamérica, y al forjar una conexión física con Asia, va a ser una ruta de comercio del siglo XXI”.