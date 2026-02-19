La guerra de la IA suma un incómodo momento entre Sam Altman de OpenAI y Dario Amodei de Anthropic

En el video que ya circula como un viral, el primer ministro indio, Narendra Modi, busca la clásica foto de unidad tecnológica para coronar el India AI Impact Summit 2026.

A su derecha, Sundar Pichai (Google). A su izquierda, Sam Altman (OpenAI). Y justo al lado de Altman, Dario Amodei, CEO de Anthropic. La instrucción es sencilla: entrelazar las manos y levantarlas en señal de cooperación. Sin embargo, la coreografía falló justo en el eslabón más tenso de Silicon Valley.

Las cámaras captaron el momento: Altman y Amodei no se tomaron de la mano. En su lugar, ambos levantaron los puños cerrados al aire de forma rígida, manteniendo una distancia evidente.

Un microsegundo de incomodidad humana que rápidamente se convirtió en material de análisis en redes sociales:

“Estaba confundido”

Horas después del impasse, la prensa le consultó a Altman por la situación. Su respuesta intentó desdramatizar el momento, apuntando a un error de protocolo: “No sabía qué estaba pasando. Estaba confundido. Modi me agarró la mano y la levantó, y yo no estaba seguro de qué se suponía que debíamos hacer”.

Es una justificación curiosa para quien suele manejar el escenario con soltura, pero sirve de chivo expiatorio para una tensión que lleva años cocinándose a fuego lento y que esta semana alcanzó un nuevo peak.

De colegas a rivales

Para entender la distancia física en la fotografía, hay que mirar el organigrama del pasado. Dario Amodei es un ex insider. Hasta 2020, se desempeñaba como vicepresidente de investigación en OpenAI, siendo una pieza fundamental en el desarrollo de los primeros modelos GPT.

Sin embargo, las visiones sobre el futuro de la empresa terminaron por chocar.

Mientras la administración de Altman aceleraba hacia la comercialización masiva y las alianzas corporativas, Amodei representaba al ala que priorizaba la seguridad, la alineación ética y el control estricto de los modelos.

Precisamente esa divergencia insalvable llevó a Amodei, junto a otros investigadores clave, a renunciar y fundar Anthropic en 2021. Desde entonces, su modelo (Claude) se ha posicionado en el mercado exactamente como eso: la alternativa “responsable” frente al gigante expansivo de OpenAI.

Los anuncios del Super Bowl

Si quedaban dudas de que la relación era distante, la televisión estadounidense se encargó de disiparlas hace pocos días. El incómodo momento de Nueva Delhi tiene un antecedente directo en la reciente tanda comercial del Super Bowl.

Anthropic lanzó una campaña publicitaria apuntando a la línea de flotación de OpenAI: la reciente decisión de incluir publicidad en la versión gratuita de ChatGPT.

Entre los spots, se mostraba a un chatbot vendiendo invasivamente plantillas para zapatos, rematando con el mensaje de que los anuncios “no llegarán a Claude”.

Anthropic have just buried OpenAI and ChatGPT with this ad lmfao



There’s no coming back from that pic.twitter.com/LG2Qzh1WZK — Grant (@Grantblocmates) February 4, 2026

Altman acusó recibo casi de inmediato.

A través de la red social X, calificó la jugada de Anthropic como “claramente deshonesta” y tildó a la empresa de “autoritaria”, aunque concedió que los comerciales eran “divertidos”.

First, the good part of the Anthropic ads: they are funny, and I laughed.



But I wonder why Anthropic would go for something so clearly dishonest. Our most important principle for ads says that we won’t do exactly this; we would obviously never run ads in the way Anthropic… — Sam Altman (@sama) February 4, 2026

La imagen de Nueva Delhi, por tanto, es algo más que una anécdota torpe. Es una radiografía del momento que atraviesa la industria de la Inteligencia Artificial. Dos ex compañeros de ruta, hoy líderes de las arquitecturas tecnológicas más importantes de la década, incapaces de sostener las relaciones públicas de una foto oficial.

Otra prueba de que detrás del desarrollo de los sistemas más sofisticados, las relaciones corporativas siguen siendo profundamente humanas e imperfectas.