    La guerra de la IA suma un incómodo momento entre Sam Altman de OpenAI y Dario Amodei de Anthropic

    Luego de los comentados avisos en el Super Bowl, el India AI Impact Summit fue el escenario escogido para una nueva batalla entre dos de los rostros visibles de la guerra por la inteligencia artificial. ¿Qué revela el incómodo momento que protagonizaron Altman y Amodei en Asia?

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    La guerra de la IA suma un incómodo momento entre Sam Altman de OpenAI y Dario Amodei de Anthropic

    En el video que ya circula como un viral, el primer ministro indio, Narendra Modi, busca la clásica foto de unidad tecnológica para coronar el India AI Impact Summit 2026.

    A su derecha, Sundar Pichai (Google). A su izquierda, Sam Altman (OpenAI). Y justo al lado de Altman, Dario Amodei, CEO de Anthropic. La instrucción es sencilla: entrelazar las manos y levantarlas en señal de cooperación. Sin embargo, la coreografía falló justo en el eslabón más tenso de Silicon Valley.

    Las cámaras captaron el momento: Altman y Amodei no se tomaron de la mano. En su lugar, ambos levantaron los puños cerrados al aire de forma rígida, manteniendo una distancia evidente.

    Un microsegundo de incomodidad humana que rápidamente se convirtió en material de análisis en redes sociales:

    “Estaba confundido”

    Horas después del impasse, la prensa le consultó a Altman por la situación. Su respuesta intentó desdramatizar el momento, apuntando a un error de protocolo: “No sabía qué estaba pasando. Estaba confundido. Modi me agarró la mano y la levantó, y yo no estaba seguro de qué se suponía que debíamos hacer”.

    Es una justificación curiosa para quien suele manejar el escenario con soltura, pero sirve de chivo expiatorio para una tensión que lleva años cocinándose a fuego lento y que esta semana alcanzó un nuevo peak.

    De colegas a rivales

    La guerra de la IA suma un incómodo momento entre Sam Altman de OpenAI y Dario Amodei de Anthropic

    Para entender la distancia física en la fotografía, hay que mirar el organigrama del pasado. Dario Amodei es un ex insider. Hasta 2020, se desempeñaba como vicepresidente de investigación en OpenAI, siendo una pieza fundamental en el desarrollo de los primeros modelos GPT.

    Sin embargo, las visiones sobre el futuro de la empresa terminaron por chocar.

    Mientras la administración de Altman aceleraba hacia la comercialización masiva y las alianzas corporativas, Amodei representaba al ala que priorizaba la seguridad, la alineación ética y el control estricto de los modelos.

    Precisamente esa divergencia insalvable llevó a Amodei, junto a otros investigadores clave, a renunciar y fundar Anthropic en 2021. Desde entonces, su modelo (Claude) se ha posicionado en el mercado exactamente como eso: la alternativa “responsable” frente al gigante expansivo de OpenAI.

    Los anuncios del Super Bowl

    Si quedaban dudas de que la relación era distante, la televisión estadounidense se encargó de disiparlas hace pocos días. El incómodo momento de Nueva Delhi tiene un antecedente directo en la reciente tanda comercial del Super Bowl.

    Anthropic lanzó una campaña publicitaria apuntando a la línea de flotación de OpenAI: la reciente decisión de incluir publicidad en la versión gratuita de ChatGPT.

    Entre los spots, se mostraba a un chatbot vendiendo invasivamente plantillas para zapatos, rematando con el mensaje de que los anuncios “no llegarán a Claude”.

    Altman acusó recibo casi de inmediato.

    A través de la red social X, calificó la jugada de Anthropic como “claramente deshonesta” y tildó a la empresa de “autoritaria”, aunque concedió que los comerciales eran “divertidos”.

    La imagen de Nueva Delhi, por tanto, es algo más que una anécdota torpe. Es una radiografía del momento que atraviesa la industria de la Inteligencia Artificial. Dos ex compañeros de ruta, hoy líderes de las arquitecturas tecnológicas más importantes de la década, incapaces de sostener las relaciones públicas de una foto oficial.

    Otra prueba de que detrás del desarrollo de los sistemas más sofisticados, las relaciones corporativas siguen siendo profundamente humanas e imperfectas.

    Inteligencia artificialOpenAIAnthropicSam AltmanDario AmodeiChatGPTClaudeIndia AI Impact Summit 2026Narendra ModiSundar PichaiSilicon ValleyTecnologíaIndia

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    SpaceX ingresa a la competencia del Pentágono para desarrollar tecnología de drones autónomos

    "Es el mall del futuro": el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    El síntoma gastrointestinal común que está vinculado al Alzheimer, según un estudio

    Por qué EA Sports FC 26 "mató" a los videojuegos de fútbol

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Flamengo por la Recopa Sudamericana

    Anuncian corte de agua en Puente Alto y otras 2 comunas de la RM para este jueves

