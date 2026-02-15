SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tecnología

    Cómo el Pentágono usó a la Inteligencia Artificial Claude para capturar a Maduro

    Mientras Anthropic vendía a Claude en Silicon Valley como la IA “ética” y pacifista, el Pentágono le daba un uso muy distinto en Caracas. Una investigación del WSJ revela que la inteligencia artificial no solo escribe correos: fue el cerebro silencioso que procesó la data crítica -vía Palantir- para la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, desafiando todas las promesas de seguridad de sus creadores.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Cómo el Pentágono usó a la Inteligencia Artificial Claude para capturar a Maduro

    Durante meses, Anthropic se ha posicionado en Silicon Valley como la alternativa ética entre las apps de Inteligencia Artificial, frente a ChatGPT y Google Gemini. La empresa fundada por los hermanos Amodei promociona a Claude como una IA construida bajo principios éticos y una “Constitución” propia.

    En otras palabras, Anthropic ha vendido a Claude como un modelo de IA diseñado específicamente para ser inofensivo, honesto y, sobre todo, pacífico.

    Sus términos de servicio son claros: nada de armas, nada de vigilancia masiva, nada de violencia.

    Pero los analistas señalan una posible contradicción con los términos y condiciones: el WSJ reporta que el Pentágono utilizó a Claude durante la planificación y ejecución de la incursión militar que terminó con la captura de Nicolás Maduro en Venezuela a principios de enero.

    La misión para detener a Maduro y su esposa, que incluyó el bombardeo de varios lugares en Caracas el mes pasado, es contraria al espíritu de uso de Anthropic que prohíbe que Claude se utilice para “facilitar la violencia, desarrollar armas o realizar vigilancia”.

    Así es como Claude procesó la inteligencia necesaria para una operación de extracción de alto riesgo, pese a sus restricciones éticas.

    El factor Palantir

    Trump y asesores siguiendo la misión que capturó a Maduro Truth Social @@realDonaldTrump

    ¿Cómo una IA programada para rechazar solicitudes violentas termina en una planificación militar clasificada del Pentágono? La respuesta tiene nombre y apellido: Palantir Technologies.

    Según el reporte, el Departamento de Defensa no accedió a Claude a través de la interfaz web que usamos para resumir correos o escribir código. Lo hicieron a través de las plataformas de análisis de datos de Palantir, la firma de Peter Thiel especializada en análisis para Defensa.

    Al integrar a Claude dentro del ecosistema clasificado de Palantir, el Pentágono pudo utilizar la capacidad de razonamiento y procesamiento de datos del modelo para sintetizar terabytes de inteligencia en tiempo real.

    No es que Claude estuviera “pilotando drones” o “apretando el gatillo”, sino que haciendo lo que mejor sabe hacer: encontrar patrones que, en este caso, habrían llevado a una incursión con botas sobre el terreno y bombardeos previos que causaron bajas.

    La defensa de Anthropic y la presión del Pentágono

    Cómo el Pentágono usó a la Inteligencia Artificial Claude para capturar a Maduro

    La situación deja a Anthropic en una compleja tensión contractual.

    Por un lado, su valoración se ha disparado a 380 mil millones de dólares, consolidándose como una herramienta esencial para la seguridad estadounidense. Aunque las preocupaciones de Anthropic sobre cómo Claude puede ser utilizado por el Pentágono han llevado a los funcionarios de la administración Trump a considerar cancelar su contrato por un valor de hasta 200 millones de dólares, según informó el Journal.

    Por otro lado, su misión fundacional de “seguridad ante todo” contrasta con la operación militar de Trump.

    “No podemos comentar si Claude, o cualquier otro modelo de IA, se utilizó para alguna operación específica, clasificada o no”, declaró un portavoz de Anthropic. “Cualquier uso de Claude, ya sea en el sector privado o en el gobierno, debe cumplir con nuestras Políticas de Uso, que rigen su implementación”.

    No emplearemos modelos de inteligencia artificial que no permitan ganar guerras

    Pete Hegseth, Secretario de Defensa

    La realidad es que Anthropic es hoy el único proveedor de LLM (grandes modelos de lenguaje) disponible en redes clasificadas a través de terceros.

    La tensión es evidente. El Secretario de Defensa, Pete Hegseth, ya había advertido en enero, en un mensaje a las dudas éticas de Silicon Valley: “No emplearemos modelos de IA que no permitan ganar guerras”.

    Las implicaciones para las big tech parecen claras: si quieren los contratos multimillonarios del gobierno, la ética no puede ser un obstáculo.

    Neutralidad y desafíos de uso en entornos militares

    Cómo el Pentágono usó a la Inteligencia Artificial Claude para capturar a Maduro

    Lo ocurrido en Venezuela ilustra una reorientación de la IA hacia usos militares. Estamos viendo cómo herramientas comerciales, entrenadas con el conocimiento colectivo de Internet y refinadas para ser “seguras”, son dirigidas hacia operaciones militares.

    Para el usuario común, Claude sigue siendo el chatbot amable que ayuda a programar o escribir ensayos. Pero para el mundo, el reporte del WSJ desafía el concepto de “IA neutral”.

    En el momento en que el código entra en la red segura del Pentágono, la “Constitución” de la IA queda subordinada a la Constitución de los Estados Unidos. Y en ese intercambio, la ética de Silicon Valley parece ser la primera baja confirmada.

    Lee también:

    Más sobre:Inteligencia artificialClaudeNicolás MaduroVenezuelaAnthropicEstados UnidosPalantirDonald TrumpPentágonoPeter ThielLLMPete HegsethNeutralidadSilicon Valley AIAI ethics tensionsUS defense technology

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Israel aprueba la designación de zonas de Cisjordania como “propiedad del Estado”

    Irán confirma una segunda ronda de negociaciones sobre su programa nuclear con Estados Unidos en Ginebra

    Caída del bitcoin golpea a El Salvador y tensiona la deuda en medio de fricciones con el FMI

    Machado defiende intervención de EE.UU. en Venezuela y apunta que Delcy Rodríguez “es una parte esencial del cártel”

    Rusia niega acusación de países europeos sobre uso de veneno para matar al opositor Alexei Navalny

    Familiares de presos políticos inician huelga de hambre en Caracas para exigir más excarcelaciones

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Servicios

    Incendio forestal en Vichuquén: Senapred reporta afectación de al menos 200 hectáreas y mantiene alerta roja

    Incendio forestal en Vichuquén: Senapred reporta afectación de al menos 200 hectáreas y mantiene alerta roja

    Temblor hoy, domingo 15 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 15 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Ajustan horario del toque de queda en Punta de Parra: regirá entre las 00:00 y 05:00 horas

    Ajustan horario del toque de queda en Punta de Parra: regirá entre las 00:00 y 05:00 horas

    Incendio forestal en Vichuquén: Senapred reporta afectación de al menos 200 hectáreas y mantiene alerta roja
    Chile

    Incendio forestal en Vichuquén: Senapred reporta afectación de al menos 200 hectáreas y mantiene alerta roja

    Temblor hoy, domingo 15 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Cuestión de fe: La misión más personal de Kast

    Caída del bitcoin golpea a El Salvador y tensiona la deuda en medio de fricciones con el FMI
    Negocios

    Caída del bitcoin golpea a El Salvador y tensiona la deuda en medio de fricciones con el FMI

    Las tres empresas chilenas autorizadas a venderle al Estado cubano

    Quién es Carolina Vallejo, la nueva CEO de la operación de Millicom en el país tras comprar Telefónica Chile

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista
    Tendencias

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    “Me casé en un Automac”: la inédita jornada donde dos parejas darán el “sí” bajo los arcos dorados de un McDonald’s

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Joaquín Niemann cierra su participación en el LIV Golf de Adelaida rozando el Top 10
    El Deportivo

    Joaquín Niemann cierra su participación en el LIV Golf de Adelaida rozando el Top 10

    “Esta liga se le está haciendo grande”: Gabriel Suazo se vuelve a llenar de críticas tras nuevo empate del Sevilla

    “Perdí la cabeza”: Matías Almeyda explica su furiosa reacción tras ser expulsado en el duelo entre Sevilla y Alavés

    Cómo el Pentágono usó a la Inteligencia Artificial Claude para capturar a Maduro
    Tecnología

    Cómo el Pentágono usó a la Inteligencia Artificial Claude para capturar a Maduro

    Review del Redmi Note 15 Pro 5G: para olvidarse del cargador

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    Debí quedarme en Madrid: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Debí quedarme en Madrid: un relato de Jaime Bayly

    Pet Shop Boys llegan a Viña y marcan posición: “No compararía a Bad Bunny con Michael Jackson, son diferentes”

    Kill Bill: la genial venganza de Quentin Tarantino y Uma Thurman no tiene fin

    Israel aprueba la designación de zonas de Cisjordania como “propiedad del Estado”
    Mundo

    Israel aprueba la designación de zonas de Cisjordania como “propiedad del Estado”

    Irán confirma una segunda ronda de negociaciones sobre su programa nuclear con Estados Unidos en Ginebra

    Machado defiende intervención de EE.UU. en Venezuela y apunta que Delcy Rodríguez “es una parte esencial del cártel”

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín
    Paula

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York