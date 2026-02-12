El fin de la era del “todo vale” por la atención del usuario: la UE acusa a TikTok de diseño adictivo

El pasado 6 de febrero de 2026, la Comisión Europea asestó un golpe directo a la línea de flotación de ByteDance: una conclusión preliminar que señala que TikTok infringe la Ley de Servicios Digitales (DSA) debido a su diseño intencionadamente adictivo.

No se trata solo de que “pasemos mucho tiempo” en la app.

Bruselas apunta a una ingeniería de la compulsión que afecta tanto a menores como a adultos vulnerables, poniendo en duda la ética detrás de algoritmos que parecen conocer nuestras debilidades mejor que nosotros mismos.

El “modo piloto automático”

La investigación de la UE es quirúrgica al desglosar los mecanismos que mantienen al usuario atrapado en un loop infinito.

Según la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión, Henna Virkkunen, estos son algunos de los pilares del diseño tóxico:

Scroll infinito y reproducción automática : funciones diseñadas para eliminar cualquier “punto de fricción” o decisión consciente de detenerse.

Notificaciones push incesantes : estímulos externos que interrumpen el descanso y la atención para forzar el regreso a la plataforma.

Recompensas variables: un sistema de recomendación hiperpersonalizado que genera descargas de dopamina constantes, “secuestrando” el autocontrol del cerebro y activando lo que los reguladores llaman un “modo piloto automático”.

Lo más grave para Bruselas es que TikTok habría supuestamente ignorado -o no evaluó adecuadamente- indicadores críticos de uso compulsivo, como la frecuencia de apertura de la app y, especialmente, el tiempo que los menores pasan en ella durante la madrugada.

Bienestar versus negocio

Mientras TikTok se defiende asegurando que ha colaborado y que las acusaciones son “categóricamente falsas”, los datos que maneja la Comisión son alarmantes.

En la UE, TikTok es una de las aplicaciones más utilizadas por niños de 13 a 18 años después de medianoche.

Este escenario coincide con una tendencia global: apenas hace unos días, el 27 de enero, la misma compañía cerró un acuerdo extrajudicial en Estados Unidos.

¿El motivo? Esquivar un juicio histórico por adicción juvenil, una estrategia que Meta (Instagram) y Google (YouTube) aún están lidiando en las cortes de California.

¿Qué viene ahora?

La UE pide explicaciones y exige un cambio estructural. Si las conclusiones se confirman en los próximos meses, TikTok se enfrenta a dos escenarios: