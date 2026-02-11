El Unpacked 2026 de Samsung ya tiene fecha y coordenadas oficiales

Tiempo ha, no hace mucho, las presentaciones de teléfonos se trataban de cuántos megapixeles podíamos meter en un sensor o qué tan delgados podían ser los bordes de una pantalla.

Pero en 2026, esa carrera por el hardware parece una foto en sepia. Hoy, la invitación que Samsung acaba de despachar para su tradicional Galaxy Unpacked del próximo 25 de febrero confirma lo que veníamos sospechando: el cerebro digital lo es todo.

Bajo el lema de una “IA que hace tu vida más fácil”, la firma coreana se prepara para lanzar la serie Galaxy S26 en la ciudad de San Francisco. Y aunque los rumores hablan de un modelo Ultra con curvas más amables y un sensor principal de 200 MP que prácticamente “ve” en la oscuridad, el verdadero foco parece estar puesto en la inteligencia artificial.

La IA como infraestructura invisible

El Unpacked 2026 de Samsung ya tiene fecha oficial

La propuesta de Samsung para este 2026 apunta a una inteligencia artificial que no sea un chatbot para hacerle preguntas, sino que una capa invisible que gestione la cotidianeidad. Ya veremos qué significa esto.

¿Qué más esperar? Los rumores apuntan a una fuerte apuesta por reforzar la privacidad, la fotografía nocturna y la velocidad.

Puede ser entusiasmo en estado puro, pero antes del evento Samsung reveló una nueva función de privacidad en la pantalla. Esta permite a los usuarios controlar lo que ven los demás, ya sea bloqueando la vista de ciertas aplicaciones o los campos donde ingresamos datos confidenciales como claves:

Insiders y periodistas especializados de TechRadar y Tom’s Guide hablan de cambios sutiles en el diseño del flagship Galaxy S26 Ultra, con mejoras en autonomía (carga rápida de 60W) y cámara con apertura más luminosa y mejor procesamiento para luces bajas, ambos datos -de momento- sin anuncios confirmados.

También han circulado filtraciones sobre un procesador de la talla del Snapdragon 8 Elite Gen 5 (con mejoras en eficiencia energética y rendimiento multinúcleo y gráfico) y se presume de un aumento de la RAM base hasta los 16 GB, para sostener los modelos de lenguaje que correrán de forma local, sin depender de la nube.

Por cierto, todo esto queda en el plano de la especulación hasta el mismo evento.

Las coordenadas: dónde ver el Unpacked 2026 de Samsung

El próximo miércoles 25 de febrero, Samsung celebrará una nueva edición del evento Galaxy Unpacked en San Francisco, Estados Unidos.

La firma coreana dará a conocer las novedades en hardware y software de su línea de celulares Galaxy S, con las más recientes innovaciones en IA.