Review de la Samsung Sound Tower ST50F, el “invitado” que se adueña de la fiesta

Acaba de llegar a Chile la serie de parlantes portátiles Sound Tower ST50F y ST40F de Samsung, ideales para el asado con los amigos, una tarde de piscina o un cumpleaños en el patio o la terraza.

De entrada, no son equipos de audio de madera que busquen retratar la fidelidad absoluta, ni de esos para sentarse al frente en triángulo equilátero perfecto y escuchar sonidos que nunca antes habías oído en la mezcla.

Esto va más por generar ambientes y llenar con potencia de sonido, luces y energía cualquier espacio, incluso si se está cerca del agua. Incluso si tu fiesta empieza al mediodía y termina a la mañana siguiente.

Ficha técnica de la Samsung Sound Tower ST50F

<b>Especificaciones</b> <b>Unidades</b> Potencia total 240 Watts Canales de sonido Sistema bi-direccional con Tweeters y Woofers duales Batería y autonomía Hasta 18 horas (batería reemplazable) Resistencia al agua Certificación IPX4 (resistente a salpicaduras desde cualquier ángulo) Conectividad inalámbrica Bluetooth Multi Connection (conecta 2 smartphones a la vez) Conexiones físicas 1x AUX (3.5mm), 1x RCA (Entrada/Salida), 1x USB (5V/1.0A) Entradas de instrumento 2x Entradas para Micrófono (MIC 2 conmutable para guitarra) Modos de sonido 3 Modos de bajos: Deep (Electrónica), Punchy (Bandas), Gentle (Clásico) Iluminación Party Lights+ (LED personalizables vía App Samsung Sound Tower) Portabilidad Mango telescópico (5 niveles) y ruedas integradas Funciones especiales Modo Karaoke (con efecto de eco) y Auracast Precio Chile $399.990

El diseño: una torre que mira para todos lados

Lo primero que salta a la vista es su forma. A diferencia de las cajas negras rectangulares de siempre, Samsung apuesta por un diseño bi-direccional.

La idea es simple pero efectiva: llenar la habitación (o el exterior) de manera uniforme.

No importa si estás preparando el pisco sour a la izquierda o un pebre en otra mesa, el sonido te va a encontrar.

Potencia : 240W que se sienten . No es solo volumen alto, es una presión sonora que llena el espacio. Daft Punk suena como hubiésemos deseado en los 2000.

Portabilidad : aunque parece robusta, la torre está pensada para moverse. Si la fiesta se traslada de la sala a la terraza, la ST50F -que fue el modelo que probamos- te sigue. Su diseño incluye ruedas de transporte.

Resistencia: cuenta con certificación IPX4, es decir, si alguien derrama un poco de bebida o cae una llovizna inesperada, la fiesta puede continuar sin problemas.

Luces, efectos y el factor “Party”

Samsung parece leer que hoy también “escuchamos” con los ojos. El panel superior es intuitivo, pero la verdadera acción está en las luces LED integradas .

Puedes sincronizarlas con el ritmo de la música, lo cual -dependiendo de cuántas copas lleves- puede ser lo más entretenido del mundo o un recordatorio de que ya no tienes edad para las discotecas.

Otro must es el Modo Karaoke. Tiene entrada para micrófono y, aunque no te va a convertir en Luis Jara, hace que las reuniones familiares tomen un giro predeciblemente divertido.

Conexiones y autonomía

Si das vuelta el equipo y abres la compuerta protectora principal (tiene una secundaria con la batería), te encuentras con el centro de mandos.

Corren días donde todo parece hecho para el Bluetooth y las tecnologías inalámbricas, pero Samsung ha añadido esto para que nadie se quede fuera:

Doble entrada de micrófono (MIC 1 y MIC 2) : ideal para duetos improvisados de Kpop o duelos al estilo Pimpinela. Además, incluye una perilla física para ajustar el volumen de los micros y un botón para activar el efecto de eco, esencial para ocultar a los que no afinamos ni con una botella encima.

Conexiones Análogas (AUX 1 y AUX 2 / Group Play) : tienes un puerto mini-jack de 3.5mm y los clásicos conectores RCA (blanco y rojo) de entrada y salida. Esto último es clave: el Group Play cableado te permite encadenar varias torres para crear un muro de sonido sin el retraso que a veces tienen los sistemas inalámbricos.

Puerto USB: para ese tío boomer que todavía guarda su música en un pendrive, el puerto entrega 5V y 1.0A, lo que también puede servir para darle un “empujoncito” de carga a tu teléfono si se está quedando sin energía en medio del DJ set.

Un dato interesante es que en la entrada MIC2 se puede conectar una guitarra eléctrica para darle un momento épico a la junta . Ahora, como este es un parlante de rango completo (full-range) y no un amplificador de guitarra dedicado (como un Marshall o un Fender), el sonido de tu eléctrica va a ser muy “limpio” y algo plano. Si lo que buscas es ese sonido distorsionado clásico del rock, lo ideal es conectar tus pedales o una pedalera multiefectos antes de entrar al MIC 2. Así, la Sound Tower solo actúa como la potencia que hace tronar lo que ya procesaste en tus pedales.

¿Y la autonomía? El fabricante promete hasta 18 horas de batería, pero los que probamos equipos sabemos que esa cifra suele medirse en condiciones de laboratorio (volumen bajo y luces apagadas).

En el uso real, si vas a usar el Bass Booster y tener el juego de luces LED a toda marcha, la autonomía se sitúa más cerca de las 10 o 12 horas. Tiempo suficiente para cruzar la noche entera sin buscar un enchufe, pero es un dato a considerar si planeas llevártelo a un lugar donde la electricidad es un lujo esquivo.

Lo bueno es que, si tienes un enchufe cerca, el equipo funciona a plena potencia conectado a la corriente alterna (100-240V).

El veredicto

La Sound Tower ST50F no pretende ser un sistema de alta fidelidad para analizar la discografía de Pink Floyd en vinilo. Su objetivo es ser el centro de gravedad de una reunión.

Es potente, es resistente y tiene una conectividad Bluetooth multidispositivo que evita esa pelea eterna por quién pone la siguiente canción. Por lo que sí: puedes conectar dos teléfonos -u otros dispositivos- a la vez.

Si buscas algo para ambientar tu living con elegancia minimalista, quizás no es para ti. Pero si tienes hijos adolescentes o llevas uno en el espíritu, tal vez buscas un equipo que aguante el trote de un fin de semana largo y que suene fuerte y sin distorsionar. Esta torre tiene pocos rivales en su categoría.