SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tecnología

    IA: por qué la fusión de SpaceX y xAI busca llevar los data centers fuera del planeta Tierra

    Más allá de la valoración billonaria, la integración de las dos compañías de Elon Musk responde a un cuello de botella tecnológico que la Tierra ya no puede resolver: la energía.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    IA: por qué la fusión de SpaceX y xAI busca llevar los data centers fuera del planeta Tierra

    Si hay algo que Elon Musk detesta más que el tráfico de Los Ángeles o los sindicatos, son los límites físicos. Y esta semana, con el anuncio de la fusión entre SpaceX y xAI -su compañía de inteligencia artificial creadora de Grok-, el magnate no solo ha creado una entidad financiera colosal.

    En realidad, nos ha confirmado cuál es su plan maestro de ingeniería para salvar a la IA de su propia hambre de más energía: sacar los computadores del planeta.

    Para el usuario promedio, que xAI pase a ser una subsidiaria de SpaceX puede sonar a simple movimiento corporativo para inflar una IPO inminente. Pero si miramos la letra chica técnica y los recientes papers de ingeniería aeroespacial, la movida tiene una lógica tecnológica aplastante.

    Según Musk, la Tierra le quedó chica a la Inteligencia Artificial.

    El problema de los watts

    IA: por qué la fusión de SpaceX y xAI busca llevar los data centers fuera del planeta Tierra Dado Ruvic

    Entrenar modelos de lenguaje masivos como GPT-5 o Grok 3, no es solo cuestión de código, es una batalla termodinámica.

    Los centros de datos actuales consumen gigawatts de electricidad y millones de litros de agua para enfriamiento. Las redes eléctricas de Estados Unidos y Europa ya están crujiendo bajo la demanda.

    Aquí es donde entra la fusión. Musk no está comprando xAI para que los cohetes tengan un chatbot propio, lo hace para construir “centros de datos orbitales”.

    La tesis tecnológica la dio a conocer en Davos: en el espacio, la energía solar es constante (no hay noche ni nubes si estás en la órbita correcta) y mucho más potente que en la superficie, donde la atmósfera filtra gran parte de la radiación.

    Musk apuesta a que la única forma de escalar la IA hacia una “superinteligencia” sin fundir la red eléctrica terrestre -según dijo en el Foro Económico Mundial- es llevándose las GPU al espacio.

    La “vertical integrada” definitiva

    IA: por qué la fusión de SpaceX y xAI busca llevar los data centers fuera del planeta Tierra Tendencias / La Tercera

    Hasta hace poco, la idea de servidores en el espacio era ciencia ficción por una razón simple: el costo de envío. Poner un kilo de carga en órbita costaba lo mismo que un auto usado.

    Pero aquí es donde la fusión de las empresas cierra el círculo virtuoso de ingeniería:

    • Starship: el cohete más grande de la historia no está diseñado solo para ir a Marte. Su capacidad de carga masiva (y reutilizable, porque puede aterrizar de pie) es la única que puede subir toneladas de servidores, sistemas de refrigeración y paneles solares gigantes de forma económica.
    • Starlink: Musk ya tiene la red de fibra óptica en el cielo. Una constelación de data centers necesita una latencia mínima para comunicarse con la Tierra. SpaceX ya tiene los láseres en órbita para mover esos datos.
    • xAI: es el cliente interno voraz que justifica la infraestructura.

    Es lo que en Silicon Valley llaman una “innovation engine” verticalmente integrada. Es decir, creas el cohete, lanzas tu propio servidor, generas tu propia energía solar y corres tu propio software. Todo sin intermediarios y sin depender de la red eléctrica de Texas.

    El desafío térmico

    IA: por qué la fusión de SpaceX y xAI busca llevar los data centers fuera del planeta Tierra

    Por supuesto, no todo es tan simple como “subir servidores”. Según Musk en Davos el espacio es frío, pero disipar calor en el vacío es una pesadilla.

    En la Tierra usamos aire o agua para enfriar. En el vacío, solo puedes enfriar por radiación, lo que requiere radiadores gigantescos.

    Musk ha insinuado que el acceso a energía ilimitada compensa los costos de ingeniería térmica. Si logra resolverlo, en sus propias palabras estaríamos ante el primer paso real hacia una civilización Tipo II en la escala de Kardashev (aquella que aprovecha toda la energía de su estrella cercana).

    ¿Estamos cerca? Probablemente faltan años. Pero al fusionar la empresa que tiene los cohetes con la que tiene la IA, Musk ha dejado claro que su visión de futuro no es una nube en un servidor de Amazon en Virginia.

    Su “nube” será, literalmente, una nube de satélites procesando datos sobre nuestras cabezas.

    Por ahora, es una apuesta de ingeniería extrema. Pero si Starship logra volar con la frecuencia que promete, la próxima vez que le preguntes algo a una IA, la respuesta podría venir literalmente desde el espacio exterior.

    Lee también:

    Más sobre:Elon MuskSpaxeXxAIInteligencia artificialGrokXTeslaGrok 3Foro de DavosForo Económico MundialGPUStarshipStarlinkSilicon ValleyEscala de Kardashevsatellite cloud computingKardashev scaleAI infrastructureKardashev Type II civilizationsuperintelligence technologySuperinteligenciaTermodinámicaElectricidadData centers

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Qué se sabe sobre el posible regreso al tenis de Serena Williams

    El segundo escándalo del presidente de Perú: José Jerí habría contratado mujeres tras reuniones nocturnas

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?

    Zelensky dice que EE.UU. dio plazo hasta junio para terminar el conflicto entre Rusia y Ucrania

    Carabineros frustra robo de cables de alta energía en empresa de Colina y detiene a cinco sujetos

    Dos personas fallecen tras accidente de tránsito en Huechuraba: conductor iba en estado de ebriedad

    Lo más leído

    1.
    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Mallorca en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Mallorca en TV y streaming

    Temblor hoy, sábado 7 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 7 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Sunderland por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Sunderland por la Premier League

    Carabineros frustra robo de cables de alta energía en empresa de Colina y detiene a cinco sujetos
    Chile

    Carabineros frustra robo de cables de alta energía en empresa de Colina y detiene a cinco sujetos

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Mallorca en TV y streaming

    Dos personas fallecen tras accidente de tránsito en Huechuraba: conductor iba en estado de ebriedad

    Las herramientas de IA que están cambiando a las empresas locales
    Negocios

    Las herramientas de IA que están cambiando a las empresas locales

    Casi la mitad de las compañías del Ipsa deberá renovar sus directorios este 2026

    Ocupación de oficinas del Costanera Center supera el 80% y el high rise concentra la vacancia

    Qué se sabe sobre el posible regreso al tenis de Serena Williams
    Tendencias

    Qué se sabe sobre el posible regreso al tenis de Serena Williams

    El segundo escándalo del presidente de Perú: José Jerí habría contratado mujeres tras reuniones nocturnas

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Ranking de abonos del fútbol chileno: la UC lidera el listado y Coquimbo Unido supera a Colo Colo
    El Deportivo

    Ranking de abonos del fútbol chileno: la UC lidera el listado y Coquimbo Unido supera a Colo Colo

    Reuniones, charlas y presión: la semana más tensa de Fernando Ortiz en Colo Colo

    Los nuevos desafíos del Torque GC de Joaquín Niemann en el LIV Golf

    IA: por qué la fusión de SpaceX y xAI busca llevar los data centers fuera del planeta Tierra
    Tecnología

    IA: por qué la fusión de SpaceX y xAI busca llevar los data centers fuera del planeta Tierra

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA)

    Estrellas, regresos y deportes: la parrilla 2026 con la que Apple TV busca alcanzar la madurez
    Cultura y entretención

    Estrellas, regresos y deportes: la parrilla 2026 con la que Apple TV busca alcanzar la madurez

    Reseñas de discos/singles: Morrissey en modo conspiración, el arrojo de Mandy, Indiana y la marimba de Titae

    The Beauty: La sustancia de Ryan Murphy

    Zelensky dice que EE.UU. dio plazo hasta junio para terminar el conflicto entre Rusia y Ucrania
    Mundo

    Zelensky dice que EE.UU. dio plazo hasta junio para terminar el conflicto entre Rusia y Ucrania

    Wendy Brown, filósofa: “La izquierda ha estado en una posición reactiva, a la defensiva, durante mucho tiempo”

    Mariano Rajoy: “Muchas democracias no han sido capaces de resolver los problemas de la gente y por eso han surgido caudillos”

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?
    Paula

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra