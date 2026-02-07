IA: por qué la fusión de SpaceX y xAI busca llevar los data centers fuera del planeta Tierra

Si hay algo que Elon Musk detesta más que el tráfico de Los Ángeles o los sindicatos, son los límites físicos. Y esta semana, con el anuncio de la fusión entre SpaceX y xAI -su compañía de inteligencia artificial creadora de Grok-, el magnate no solo ha creado una entidad financiera colosal.

En realidad, nos ha confirmado cuál es su plan maestro de ingeniería para salvar a la IA de su propia hambre de más energía: sacar los computadores del planeta.

Para el usuario promedio, que xAI pase a ser una subsidiaria de SpaceX puede sonar a simple movimiento corporativo para inflar una IPO inminente. Pero si miramos la letra chica técnica y los recientes papers de ingeniería aeroespacial, la movida tiene una lógica tecnológica aplastante.

Según Musk, la Tierra le quedó chica a la Inteligencia Artificial .

El problema de los watts

IA: por qué la fusión de SpaceX y xAI busca llevar los data centers fuera del planeta Tierra Dado Ruvic

Entrenar modelos de lenguaje masivos como GPT-5 o Grok 3, no es solo cuestión de código, es una batalla termodinámica.

Los centros de datos actuales consumen gigawatts de electricidad y millones de litros de agua para enfriamiento. Las redes eléctricas de Estados Unidos y Europa ya están crujiendo bajo la demanda.

Aquí es donde entra la fusión. Musk no está comprando xAI para que los cohetes tengan un chatbot propio, lo hace para construir “centros de datos orbitales”.

La tesis tecnológica la dio a conocer en Davos: en el espacio, la energía solar es constante (no hay noche ni nubes si estás en la órbita correcta) y mucho más potente que en la superficie, donde la atmósfera filtra gran parte de la radiación.

Musk apuesta a que la única forma de escalar la IA hacia una “superinteligencia” sin fundir la red eléctrica terrestre -según dijo en el Foro Económico Mundial- es llevándose las GPU al espacio .

La “vertical integrada” definitiva

IA: por qué la fusión de SpaceX y xAI busca llevar los data centers fuera del planeta Tierra Tendencias / La Tercera

Hasta hace poco, la idea de servidores en el espacio era ciencia ficción por una razón simple: el costo de envío. Poner un kilo de carga en órbita costaba lo mismo que un auto usado.

Pero aquí es donde la fusión de las empresas cierra el círculo virtuoso de ingeniería:

Starship : el cohete más grande de la historia no está diseñado solo para ir a Marte. Su capacidad de carga masiva (y reutilizable, porque puede aterrizar de pie) es la única que puede subir toneladas de servidores, sistemas de refrigeración y paneles solares gigantes de forma económica.

Starlink : Musk ya tiene la red de fibra óptica en el cielo. Una constelación de data centers necesita una latencia mínima para comunicarse con la Tierra. SpaceX ya tiene los láseres en órbita para mover esos datos.

xAI: es el cliente interno voraz que justifica la infraestructura.

Es lo que en Silicon Valley llaman una “innovation engine” verticalmente integrada. Es decir, creas el cohete, lanzas tu propio servidor, generas tu propia energía solar y corres tu propio software. Todo sin intermediarios y sin depender de la red eléctrica de Texas.

El desafío térmico

IA: por qué la fusión de SpaceX y xAI busca llevar los data centers fuera del planeta Tierra

Por supuesto, no todo es tan simple como “subir servidores”. Según Musk en Davos el espacio es frío, pero disipar calor en el vacío es una pesadilla.

En la Tierra usamos aire o agua para enfriar. En el vacío, solo puedes enfriar por radiación, lo que requiere radiadores gigantescos.

Musk ha insinuado que el acceso a energía ilimitada compensa los costos de ingeniería térmica. Si logra resolverlo, en sus propias palabras estaríamos ante el primer paso real hacia una civilización Tipo II en la escala de Kardashev (aquella que aprovecha toda la energía de su estrella cercana).

¿Estamos cerca? Probablemente faltan años. Pero al fusionar la empresa que tiene los cohetes con la que tiene la IA, Musk ha dejado claro que su visión de futuro no es una nube en un servidor de Amazon en Virginia.

Su “nube” será, literalmente, una nube de satélites procesando datos sobre nuestras cabezas.

Por ahora, es una apuesta de ingeniería extrema. Pero si Starship logra volar con la frecuencia que promete, la próxima vez que le preguntes algo a una IA, la respuesta podría venir literalmente desde el espacio exterior.