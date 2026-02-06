SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tecnología

    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA)

    En su última columna en The Wall Street Journal, la experimentada periodista de tecnología Joanna Stern analiza cómo los dispositivos pasaron de ser novedades brillantes a la infraestructura invisible “y a veces agotadora” de nuestras vidas. ¿Qué pasó entre el auge de las apps y la llegada de los chatbots?

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA)

    Hace poco más de una década, la tecnología de consumo se sentía como una fiesta.

    Cada año traía bajo el brazo un teléfono con una pantalla que nos parecía ridículamente grande, una aplicación que prometía cambiar la forma en que pedíamos un taxi o un reloj que nos haría más saludables.

    Pero si avanzamos hasta hoy, la sensación es distinta. La fiesta terminó y ahora estamos limpiando el desorden, o más bien, tratando de gestionar nuestra dependencia.

    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA)

    Esa es la premisa central de la última columna de Joanna Stern, la veterana periodista de tecnología de The Wall Street Journal, quien tras 12 años cubriendo la industria -primero en ABC News y luego en el WSJ- ha decidido hacer un balance.

    Su diagnóstico es tan certero como inquietante: la tecnología dejó de ser un “gadget” divertido para convertirse en algo tan vital (y aburrido) como la electricidad o el agua potable.

    Aquí, las claves de Stern sobre cómo cambiaron nuestros juguetes digitales y qué significa para nosotros.

    El Smartphone: de la magia al “rectángulo aburrido”

    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA) Samsung / Tendencias LT

    Si recuerdas el 2012, recordarás la emoción. El 4G era la novedad, las cámaras empezaban a competir con las compactas y las pantallas crecían.

    Stern recuerda cómo se burlaba de los primeros teléfonos gigantes, solo para terminar aceptándolos como la norma años después.

    Pero hoy, la innovación en los teléfonos inteligentes se ha estancado. “Son rectángulos de vidrio aburridos”, asegura.

    Las mejoras son incrementales: un procesador un poco más rápido, una cámara un poco mejor. Sin embargo, nuestra relación con ellos se ha vuelto absoluta. Ya no buscamos el teléfono por novedad, sino por necesidad. Hemos pasado del asombro a la ansiedad de la desconexión. El dispositivo que nos dio libertad ahora nos encadena con notificaciones constantes y la presión de estar siempre “en línea”.

    El automóvil eléctrico: Tesla ganó, pero el cargador sigue perdiendo

    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA)

    Hace 12 años, ver un Tesla en la calle era como ver un ovni. Hoy, son parte del paisaje urbano. Stern destaca cómo los vehículos eléctricos pasaron de ser juguetes de millonarios a una opción de consumo masivo, forzando a toda la industria automotriz a pivotar.

    Sin embargo, la promesa no se ha cumplido del todo.

    Si bien los autos son computadores sobre ruedas, la infraestructura de carga sigue siendo el talón de Aquiles. La experiencia de usuario, algo que las tecnológicas prometieron perfeccionar, se rompe cada vez que intentas encontrar un cargador rápido que realmente funcione y no requiera tres apps distintas para pagar.

    Inteligencia Artificial: la nueva fiebre (y el nuevo miedo)

    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA)

    Si los teléfonos se estancaron, la IA llegó para patear el tablero.

    El artículo del WSJ identifica esto como el cambio de paradigma más grande desde el iPhone. Pero a diferencia del móvil, que era un objeto tangible, la IA generativa es una capa invisible que se está metiendo en todo.

    Stern apunta a una dicotomía interesante: por un lado, herramientas como ChatGPT o Gemini prometen liberarnos del trabajo tedioso, pero por otro, está el costo oculto.

    No solo hablamos del temor a que nos reemplacen, sino del consumo energético. La IA es la nueva devoradora de recursos, planteando dudas sobre si nuestra búsqueda de asistentes digitales más listos es sostenible para el planeta.

    Wearables: nos estamos midiendo hasta el sueño

    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA)

    Lo que empezó con contadores de pasos básicos (¿recuerdan los primeros Fitbit?) se ha transformado en laboratorios médicos en la muñeca.

    El Apple Watch y sus competidores normalizaron la idea de que nuestro cuerpo es un sistema operativo que puede ser monitoreado, optimizado y cuantificado. Sabes cuánto duermes, tu nivel de oxígeno y tu frecuencia cardíaca.

    La tecnología se volvió íntima.

    Conclusión: la tecnología como infraestructura

    El cierre de Stern es quizás lo más revelador para el usuario chileno promedio que lee esto desde su pantalla en el metro o la oficina.

    La era de la “tecnología personal” como hobby ha muerto. Ahora es infraestructura.

    Ya no nos maravillamos porque la luz se encienda al tocar el interruptor. Simplemente esperamos que funcione. Con la tecnología ha pasado lo mismo. Se ha vuelto invisible, esencial y, por lo mismo, mucho más difícil de ignorar.

    Lee también:

    Más sobre:Inteligencia artificialTecnologíaJoanna SternWSJSmartphones4GTeslaVehículos eléctricosElectromovilidadInfraestructuraWearablesiPhoneFitbitApple WatchBateríasChatGPTOpenAIGoogle Geminiinvisible techpersonal technologywearable technology

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Hospitalizado el subdirector del servicio de Inteligencia Militar de Rusia tras ser baleado en Moscú

    IPC de enero sube en línea con las expectativas y la inflación a doce meses toca su menor nivel en casi cinco años

    Madden NFL 26 se la juega con el ganador del Super Bowl LX

    Fin a una huelga de más de un mes: minera Capstone Copper y trabajadores de Mantoverde logran un acuerdo

    Claudio Michaux, Pato Pimienta y Cote Quiroz: quién es quién en el regreso del Club de la Comedia

    Qué se sabe del atentado contra Vladimir Alekseyev, el teniente general de Rusia atacado en Moscú

    Lo más leído

    1.
    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA)

    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA)

    Quién es Alex Saab, el “testaferro” de Nicolás Maduro que fue detenido por el FBI de Estados Unidos

    Quién es Alex Saab, el “testaferro” de Nicolás Maduro que fue detenido por el FBI de Estados Unidos

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 6 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 6 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Cómo postular a la PGU y a cuánto sube el beneficio desde febrero

    Cómo postular a la PGU y a cuánto sube el beneficio desde febrero

    Hombre detenido quita armamento a Carabineros y dispara en comisaría de Cerrillos
    Chile

    Hombre detenido quita armamento a Carabineros y dispara en comisaría de Cerrillos

    Temblor hoy, viernes 6 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Seguidilla de sismos sacude a la ciudad de Iquique: temblores se registran en el mar

    IPC de enero sube en línea con las expectativas y la inflación a doce meses toca su menor nivel en casi cinco años
    Negocios

    IPC de enero sube en línea con las expectativas y la inflación a doce meses toca su menor nivel en casi cinco años

    Fin a una huelga de más de un mes: minera Capstone Copper y trabajadores de Mantoverde logran un acuerdo

    Tiempos de aprobación ambiental de proyectos de inversión aumentaron hasta 39% en gobierno de Boric versus Piñera II

    Qué se sabe del atentado contra Vladimir Alekseyev, el teniente general de Rusia atacado en Moscú
    Tendencias

    Qué se sabe del atentado contra Vladimir Alekseyev, el teniente general de Rusia atacado en Moscú

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    Cómo evitar la otitis en verano: las claves para proteger tus oídos en piscinas y playas

    “Un Betis sin fe y sin fútbol”: las críticas que golpean a Manuel Pellegrini tras ser goleado en la Copa del Rey
    El Deportivo

    “Un Betis sin fe y sin fútbol”: las críticas que golpean a Manuel Pellegrini tras ser goleado en la Copa del Rey

    Cuatro equipos en 13 meses: Jhon Durán, de figura en la Premier League a firmar en el Zenit de Rusia

    “No habría que pagar nada”: Flamengo amenaza al Real Madrid con llevarse gratis a Vinícius tras pifias del Bernabéu

    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA)
    Tecnología

    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA)

    Madden NFL 26 se la juega con el ganador del Super Bowl LX

    Review del HP OMEN 16 League of Legends Edition

    Claudio Michaux, Pato Pimienta y Cote Quiroz: quién es quién en el regreso del Club de la Comedia
    Cultura y entretención

    Claudio Michaux, Pato Pimienta y Cote Quiroz: quién es quién en el regreso del Club de la Comedia

    Eduardo Caces lanza su carrera solista con un cortometraje: “Es como reencontrarse antes de los 26 años en Lucybell”

    Los Jaivas anuncian la gira nacional de Alturas de Macchu Picchu luego de presentar documental remasterizado

    Hospitalizado el subdirector del servicio de Inteligencia Militar de Rusia tras ser baleado en Moscú
    Mundo

    Hospitalizado el subdirector del servicio de Inteligencia Militar de Rusia tras ser baleado en Moscú

    EE.UU. ataca una nueva embarcación en el Pacífico y mata a dos presuntos “narcoterroristas”

    Canciller iraní llega a Omán con la intención de alcanzar un acuerdo nuclear “justo y mutuamente aceptable” con EE.UU.

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra
    Paula

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca