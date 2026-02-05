De la sobremesa del domingo al chat familiar: el 99% de los chilenos conecta con su familia en línea, según Kaspersky

Hubo un tiempo en que “conectarse con la familia” implicaba llamar al teléfono fijo o reunirse en la sobremesa del domingo. En 2026, eso es historia antigua.

Según un nuevo estudio liberado este jueves por la firma de ciberseguridad Kaspersky, la transformación digital de los hogares en Chile es absoluta: el 99% de las personas mantiene contacto digital con sus parientes.

Solo un 1% de los encuestados dice no comunicarse en línea. Para el resto, la vida familiar ocurre a través de una pantalla.

El informe, que radiografía el comportamiento digital en 15 países, pone números a una realidad que todos vivimos: el 92% utiliza aplicaciones de mensajería (WhatsApp, Telegram, Signal) como su principal canal de afecto .

Pero no todo es solo texto. El 53% recurre regularmente a las videollamadas y un 65% basa su interacción en el intercambio de memes y videos, convirtiendo el humor de redes sociales en el nuevo pegamento emocional entre generaciones.

El “phishing emocional” y el efecto dominó

Sin embargo, esta digitalización tiene una letra chica que preocupa a los expertos. Al trasladar la intimidad del hogar a la nube, se ha ampliado la “superficie de ataque”.

El problema no es la tecnología en sí, sino la psicología detrás de ella: la confianza.

En un entorno corporativo, uno puede desconfiar de un correo extraño. Pero en el chat familiar, las defensas bajan.

Según la firma rusa Kaspersky, esto ha facilitado el auge del “phishing emocional” y la ingeniería social. Si llega un enlace de tu hermano o una petición urgente de tu mamá, el clic es casi automático.

“Cuando la comunicación familiar se concentra en plataformas digitales, los riesgos dejan de ser abstractos”, explica Fabiano Tricarico, director de productos para el consumidor de Kaspersky en América.

“Los ciberdelincuentes aprovechan la confianza entre las personas para infiltrarse. En muchos casos, no buscan grandes volúmenes de datos de inmediato, sino accesos persistentes para monitorear conversaciones y lanzar nuevas estafas desde cuentas legítimas”, añade.

Cuentas compartidas: un riesgo invisible

Otro dato revelador del estudio es que el 67% de las familias chilenas comparte tiempo viendo películas o series a través de plataformas digitales. Esto a menudo implica compartir contraseñas de servicios de streaming, creando un efecto dominó.

Si un miembro de la familia cae en una estafa y su dispositivo se ve comprometido, las credenciales compartidas (que muchas veces se reutilizan para el banco o el correo) quedan expuestas.

Niños y adultos mayores son los eslabones más vulnerables en esta cadena.

¿Cómo blindar el chat familiar?

Para que el grupo de la familia no se convierta en una pesadilla de seguridad, el reporte entrega recomendaciones que van más allá del sentido común:

La regla de oro : activa la verificación en dos pasos (2FA) en todo. Es la única barrera que queda si te roban la contraseña.

Desconfianza sana : si un familiar pide dinero o envía un enlace extraño sin contexto, llámalo. La voz sigue siendo el mejor verificador de identidad.

No recicles claves: usar la misma contraseña para Netflix y el correo es facilitar el trabajo a los atacantes. Un gestor de contraseñas es hoy una herramienta de primera necesidad.

El estudio se realizó en noviembre de 2025 encuestando a 3.000 personas en países como Chile, Argentina, España y Alemania, confirmando que, para bien o para mal, la familia ahora vive en la nube.