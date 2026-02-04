Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

Para los que crecimos en los 90, SimCity fue la escuela de urbanismo definitiva. Aprendimos a zonificar, a poner estaciones de policía y a temer a los desastres naturales. Pero esos juegos siempre fueron una fantasía optimista. Las calles no costaban lo que cuestan en la realidad, los problemas sociales se borraban con un clic y la gentrificación era solo una palabra elegante.

Esa misma desconexión fue la que impulsó a Cristián González, a crear su propia respuesta.

Decepcionado por la falta de realismo en las últimas entregas de los grandes simuladores, este desarrollador chileno decidió pasar sus fines de semana y vacaciones programando una alternativa que no tuviera miedo a la complejidad.

El resultado es Microlandia, un título indie que acaba de aterrizar en PC y que, bajo una estética inofensiva de vóxeles, esconde una de las simulaciones más ambiciosas creadas en el país.

Datos reales, problemas reales

Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

“Siempre me he preguntado qué tan cercanas a la realidad son las simulaciones de los City Builders”, dice González a La Tercera. Y su diagnóstico es claro: la mayoría sacrifica el realismo por la diversión.

En Microlandia, la premisa es inversa.

Para construir el cerebro matemático del juego, el desarrollador no inventó las reglas; las importó del mundo real. El código del juego se alimenta de datos duros provenientes del Banco Mundial, la OCDE, reportes policiales e investigaciones académicas.

Esto significa que cuando juegas a ser alcalde en Microlandia, no estás gestionando variables abstractas. Estás lidiando con un mercado inmobiliario que reacciona a la oferta y demanda real, con una población que envejece y requiere asistencia, y con un presupuesto donde pavimentar una calle es una inversión dolorosa, tal como le ocurre a cualquier municipalidad en Chile.

Un recurso elogiado por sitios especializados como PC Gamer y Yahoo Tech.

“Mi motivación viene de corregir ese problema y tener un juego que sí ayude a entender las dificultades de solucionar problemas propios de la vida en la ciudad”, explica su creador.

Vóxeles al servicio del CPU

Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

Al ver Microlandia, lo primero que salta a la vista es su estilo visual tipo Minecraft. Pero esta decisión de diseño no es solo estética, es una necesidad técnica para permitir la “honestidad brutal” de la simulación.

Al simplificar los gráficos y mantener el terreno plano, González (que en 2005 creó el conocido sitio de memes porlaputa.com) logró liberar el procesador del computador para lo que realmente importa: calcular la vida de cada ciudadano.

El juego simula la rutina de cada habitante: sus problemas de tráfico para llegar al trabajo, su frustración si no tienen un parque cerca (midiendo el ParkScore real usado en urbanismo) o las dificultades de acceso para personas con discapacidad.

Es una profundidad de cálculo que los juegos AAA a menudo evitan para no fundir las consolas, pero que aquí es el corazón de la experiencia.

El toque chileno: cuidado con el densímetro

Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

Aunque el juego está actualmente en inglés y recientemente español, el ADN chileno es innegable. González, que hoy vive en Berlín y se dedica a una serie de fiestas rave llamada Hack The Planet, ha escondido varios easter eggs locales en la simulación.

El más notable -y que sacará una risa a cualquiera que siga las noticias- aparece en el diario virtual del juego: de vez en cuando, se reporta el robo o pérdida de un densímetro nuclear, un guiño a esos incidentes insólitos que ocurren con sospechosa frecuencia en nuestro país.

Un éxito inesperado

Lanzado al público el pasado 4 de octubre bajo un modelo de “paga lo que quieras”, la recepción ha tomado por sorpresa a su creador. Lleva más de dos mil descargas a la fecha.

“Yo pensé que nadie lo iba a pescar, pero se está descargando cientos de veces al día”, asegura González, quien ahora cuenta con el apoyo de sus amigos Pablo Rubio y Karen Cristi en música y arte.

Microlandia está disponible para Windows, Mac y Linux a través de Itch.io y Steam a un precio de 6 dólares. Una descarga obligada para quienes sospechan que gestionar una ciudad es mucho más difícil -y fascinante- de lo que Will Wright nos enseñó.