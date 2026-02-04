SUSCRÍBETE POR $1100
    Tecnología

    A la espera de GTA VI: 7 joyas de mundo abierto disponibles en PlayStation Plus para jugar ahora mismo

    Parece mentira, pero ya estamos en el año marcado en rojo para la llegada de Grand Theft Auto VI. Mientras esperamos el regreso a Vice City, el catálogo de Sony ofrece aventuras imprescindibles -e incluidas gratis en la suscripción PS Plus- para amenizar la cuenta regresiva.

    Alejandro Jofré 
    Alejandro Jofré
    A la espera de GTA VI: 7 joyas de mundo abierto disponibles en PlayStation Plus para jugar ahora mismo

    Increíble que ya estemos en 2026. Es el año en el que, si todo sale según lo planeado por Rockstar Games, finalmente tendremos en nuestras manos Grand Theft Auto VI.

    Es, sin lugar a dudas, el título que definirá la generación, preparado para exprimir al máximo el hardware de la PlayStation 5 y la reciente PS5 Pro.

    La promesa es titánica: superar a un GTA V que, a pesar de los años (y de haber pasado por tres generaciones de consolas), sigue siendo uno de los juegos más populares, cotizados y descargados del planeta.

    Pero la espera, aunque estamos en la recta final, puede hacerse eterna. ¿Qué jugamos mientras tanto? Si tienes una suscripción activa a PlayStation Plus (en sus niveles Extra o Deluxe), tienes acceso a una biblioteca rotativa que incluye algunas de las mejores experiencias de mundo abierto y narrativa de la última década.

    Aquí seleccionamos 7 títulos que debes jugar (o rejugar) antes de que el fenómeno de GTA VI eclipse todo lo demás.

    Marvel’s Spider-Man Remastered

    Si buscas una recreación fiel de una ciudad viva, la Nueva York de Insomniac Games sigue siendo un estándar técnico. No es el Spider-Man que conociste en los cómics antiguos o en las películas de los 2000. Aquí nos encontramos con un Peter Parker experimentado, especie de veterano en la lucha contra el crimen organizado.

    La narrativa brilla al mostrar el conflicto de Parker intentando equilibrar su caótica vida personal con la responsabilidad de proteger a millones. El sistema de balanceo es, hasta hoy, una de las mecánicas de desplazamiento más satisfactorias en la historia de los videojuegos.

    Ghost of Tsushima: Director’s Cut

    Si GTA es la sátira urbana, esto es la poesía visual histórica. Desarrollado por Sucker Punch Productions, este título invita a dejar de lado el GPS y guiarse por el viento. Es una aventura de acción en mundo abierto ambientada en el Japón feudal que funciona como un contrapeso perfecto al caos moderno.

    En esta versión del director, no solo recorremos los extensos llanos de Tsushima, sino que exploramos la isla de Iki. Es un juego para “perderse”: encontrar manantiales ocultos, componer haikus y participar en duelos de katanas con una dirección de arte que sigue siendo referente en 2026.

    El dúo nórdico: God of War y God of War Ragnarök

    Aunque técnicamente son diseños de “mundo semi-abierto” o hub-based, la escala de estas aventuras rivaliza con cualquier sandbox. Aquí vemos un comienzo totalmente nuevo: la venganza de Kratos contra los dioses del Olimpo ha quedado atrás.

    Ahora, viviendo como un hombre en las tierras de los dioses y monstruos nórdicos, Kratos debe luchar para sobrevivir y enseñar a su hijo, Atreus, a hacer lo mismo. Santa Monica Studio logró deconstruir los elementos centrales de la serie (combate, escala y drama) para combinarlos en una narrativa continua (el famoso “plano secuencia”) que conecta el juego de 2018 con el desenlace épico de Ragnarök.

    The Last of Us Part I y The Last of Us Part II Remastered

    Es indudable el éxito y la trascendencia de esta saga, que ya traspasó al formato live action con la exitosa serie de HBO (y Pedro Pascal). Si lo que buscas en GTA VI es una narrativa adulta y cruda, la obra de Naughty Dog es la parada obligatoria.

    Disponible en el servicio, tienes la oportunidad de vivir el viaje completo de Joel y Ellie. Si bien son experiencias más lineales, la amplitud de sus escenarios (especialmente en Seattle durante la Parte II) y la profundidad de su inteligencia artificial ofrecen una inmersión que pocos mundos abiertos logran igualar.

    El rey sigue vivo: Grand Theft Auto V

    Esta lista no estaría completa sin el clásico que nos trajo hasta aquí. Si quieres prepararte para la secuela, nada mejor que volver a Los Santos.

    La historia del joven estafador callejero (Franklin), el ladrón de bancos retirado (Michael) y el psicópata aterrador (Trevor) sigue funcionando como un reloj suizo. Enredados con lo peor del mundo criminal, el gobierno de EE.UU. y la industria del espectáculo, deben realizar una serie de golpes peligrosos en una ciudad donde no pueden confiar en nadie, y mucho menos entre ellos. Sigue siendo la mejor manera de calentar los motores para lo que se viene.

    De no mediar ningún otro inconveniente (recordemos que ya ha sido pospuesto un par de veces), GTA VI está oficialmente programado para lanzarse el próximo 19 de noviembre.

