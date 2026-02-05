Una filtración de Meta advierte sobre “Avocado”, su modelo secreto de IA que promete “superar” a todo lo visto

En Silicon Valley los secretos duran poco, especialmente cuando hay una carrera como la de la Inteligencia Artificial de por medio.

Mientras el mundo sigue digiriendo las últimas actualizaciones de ChatGPT y Gemini, en las oficinas de Menlo Park se está cocinando algo que podría dejar a los actuales líderes con sabor a poco.

Según un reporte del sitio especializado The Information, Meta tiene listo un nuevo modelo de Inteligencia Artificial que internamente llaman “Avocado”.

Y no es una actualización menor: un memo interno fechado el 20 de enero de 2026 y firmado por Megan Fu, gerente de producto de Meta Superintelligence Labs, lo califica sin rodeos como el modelo pre-entrenado “más capaz hasta la fecha” de la compañía de Facebook, Instagram y WhatsApp.

¿Qué significa esto para los usuarios y por qué debería importarnos que se llame como una palta?

Más que una cara bonita

Lo que hace arquear las cejas a los analistas no es solo que Meta tenga un modelo nuevo, sino el rendimiento que “Avocado” estaría mostrando en sus etapas tempranas.

El documento filtrado asegura que, incluso sin haber pasado por el proceso de refinamiento final (conocido como post-entrenamiento), Avocado ya es competitivo frente a los modelos que hoy lideran el mercado en tareas críticas : conocimiento general, percepción visual y capacidades multilingües.

En términos simples: es como si un atleta rompiera récords mundiales en el entrenamiento, antes de ponerse las zapatillas para la carrera.

Si la versión “cruda” de Avocado ya se codea con los grandes -algo que ya generó cobertura de Bloomberg y WSJ-, la versión final podría ser un golpe sobre la mesa de Mark Zuckerberg.

¿El fin de la fiesta Open Source?

Aquí es donde la historia se pone interesante y hasta cierto punto preocupante para la industria, aunque no hay confirmaciones a la fecha.

Hasta ahora, la estrategia de Meta con su familia Llama había sido liberar sus modelos con código abierto para que desarrolladores de todo el mundo los usaran y mejoraran, erosionando el negocio cerrado de OpenAI y Google.

Pero “Avocado” podría sentar las bases de un cambio de estrategia.

Fuentes de The Information sugieren que este proyecto, gestado bajo la nueva división de “Superinteligencia” de la firma, podría no seguir ese camino altruista.

Se especula con una estrategia más propietaria, diseñada para potenciar exclusivamente los productos de Meta (un asistente en WhatsApp o Instagram que realmente entiende lo que ves y dices) o para venderse a través de APIs de pago, tal como lo hace hoy la competencia.

La apuesta de Superintelligence Labs

El desarrollo de Avocado no es aislado. Responde a una reestructuración profunda dentro de Meta, que ha decidido unificar sus esfuerzos de IA bajo el paraguas de Meta Superintelligence Labs.

El objetivo es claro: dejar de perseguir a OpenAI y empezar a marcar el ritmo .

Si Llama fue la respuesta de emergencia para no quedarse atrás, Avocado parece ser la apuesta ofensiva para 2026.

Por ahora, Meta no ha confirmado fechas oficiales ni si “Avocado” será el nombre comercial final (probablemente no sea así).

Pero algo es seguro: la próxima vez que interactúes con una IA en Instagram o con los lentes Ray-Ban Meta, es muy probable que haya una “palta” digital detrás, y que sea mucho más lista de lo que acostumbramos a ver.