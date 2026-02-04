SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tecnología

    El salto tecnológico del fútbol chileno: cámaras Super Slow Motion y producción remota para revolucionar las transmisiones en 2026

    TVTEL implementará un ecosistema IP inédito en la región de la mano de Sony Nevion. El proyecto prepara el terreno para flujos de imágenes en HDR, repeticiones ultralentas de nivel mundial y una latencia mínima gracias a un códec que debuta en América Latina.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    El salto tecnológico del fútbol chileno: cámaras Super Slow Motion y producción remota para revolucionar las transmisiones en 2026

    Si hay algo que el hincha nacional exige tanto como el buen juego, es una transmisión televisiva que esté a la altura de las grandes ligas europeas. Y todo indica que la Liga de Primera Mercado Libre 2026 marcará un punto de inflexión en esa deuda histórica.

    Vivaro Video (conocida en la industria como TVTEL), la empresa encargada de la producción técnica de los partidos, ha cerrado un acuerdo estratégico de gran envergadura con Sony Professional Solutions Latin America y su socio local VGL. ¿El objetivo? Digitalizar y “remotizar” la producción del fútbol chileno con estándares que hasta ahora no se habían visto en el cono sur.

    Bajo el liderazgo de Rodrigo Peralta y Gonzalo Jara, la compañía ha adquirido una flota de 48 nuevas cámaras de estudio, pero el verdadero cambio está en los detalles técnicos que suelen pasar desapercibidos hasta que se ven en pantalla.

    Entre el equipamiento destacan 10 cadenas HDC-5500, dispositivos capaces de capturar imágenes en Super Slow Motion x8.

    Para el televidente, esto significa repeticiones con una fluidez y detalle crítico para el análisis de jugadas polémicas (o el disfrute estético del deporte), superando con creces los estándares actuales de la liga.

    El cerebro detrás de la imagen: Sony Nevion

    El salto tecnológico del fútbol chileno: cámaras Super Slow Motion y producción remota para revolucionar las transmisiones en 2026

    Más allá de las cámaras, la verdadera revolución es invisible y ocurre en la sala de máquinas. Vivaro Video mudará la operación hacia un sistema de producción remota basado en la arquitectura de Sony Nevion.

    El modelo tradicional, donde grandes camiones de transmisión procesan todo en el estadio, dará paso a un ecosistema conectado.

    Ocho unidades móviles enviarán las señales directamente a un hub central en Santiago mediante redes de fibra óptica (MPLS de 1G escalables a 10G).

    Para lograr esto sin perder calidad, se utilizará la plataforma Virtuoso de Nevion, encargada de transportar el video en tiempo real, gestionada por un “director de orquesta” digital llamado VideoIPath.

    Este software coordina dinámicamente todo el tráfico de video, asegurando que si una conexión falla, el sistema tenga la redundancia necesaria para no irse a negro.

    “Este proyecto marca un antes y un después en la producción del fútbol chileno”, dice Rodrigo Peralta, Director General de Vivaro Video, quien no duda en calificar esto como un hito.

    “La implementación de una infraestructura IP con tecnología Sony Nevion nos permitirá alcanzar niveles de calidad y eficiencia sin precedentes”, añade.

    Estreno continental: latencia ultrabaja

    Quizás el dato más “geek” pero relevante para la experiencia en vivo es la incorporación del códec HEVC ULL o Ultra Low Latency.

    Es la primera vez que esta tecnología exclusiva de Sony se utiliza en América Latina.

    En términos simples, este sistema de compresión permite que la imagen viaje desde el estadio al televisor con una demora casi imperceptible, manteniendo una calidad de imagen prístina, incluso preparando el terreno para flujos de trabajo en HDR (Alto Rango Dinámico).

    César Zúñiga, Director de Tecnología de Warner Bros Discovery (la casa matriz de TNT Sports), destacó que avanzar hacia la producción remota y el HDR es parte de la meta de “ofrecer siempre la mejor experiencia de transmisión posible”.

    La conexión local

    El salto tecnológico del fútbol chileno: cámaras Super Slow Motion y producción remota para revolucionar las transmisiones en 2026 ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Un proyecto de esta magnitud -que debe estar operativo antes del pitazo inicial en febrero de 2026- requiere soporte en terreno. La implementación cuenta con la integración de VGL Spa, dirigida por Francisco Jaramillo, quien enfatizó que esta alianza “consolida a Chile como referente regional en innovación y producción audiovisual avanzada”.

    Por su parte, Sony aprovechará este caso de éxito chileno para presentar la solución completa en la feria CAPER 2025 en Buenos Aires, demostrando que la producción remota ya no es el futuro, sino el presente de la transmisión deportiva en la región.

    El fútbol chileno está a punto de verse diferente. Ahora solo falta que el espectáculo en la cancha esté a la altura de las cámaras que lo graban.

    Lee también:

    Más sobre:Liga de Primera Mercado Libre 2026TecnologíaTVTELVivaro VideoSonyVGLSuper Slow Motion x8FútbolFútbol chilenoTNT SportsVideoIPathSony NevionLatin America sports broadcastingIP infrastructureHEVC ULL codec

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El Banco Central estimó que era “plausible” bajar la tasa de interés en la última reunión de política monetaria

    “¿Qué pretenden?“: Vallejo endurece el tono en medio de cruces con futuro gobierno de Kast por nominación de Bachelet a la ONU

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    ¿Privacidad o seguridad? Por qué España quiere dejar a los menores de 16 años fuera de las redes sociales

    Review del Honor Magic8 Lite

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Estos son los mejores teléfonos flagship de 2025

    Estos son los mejores teléfonos flagship de 2025

    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 4 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 4 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Estas son las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Estas son las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Cambio de hora: ¿Cuándo empieza el horario de invierno en Chile?

    Cambio de hora: ¿Cuándo empieza el horario de invierno en Chile?

    “¿Qué pretenden?“: Vallejo endurece el tono en medio de cruces con futuro gobierno de Kast por nominación de Bachelet a la ONU
    Chile

    “¿Qué pretenden?“: Vallejo endurece el tono en medio de cruces con futuro gobierno de Kast por nominación de Bachelet a la ONU

    Tensión tras operativos en Meiggs: comerciantes informales intentaron reinstalar toldos y enfrentaron a Carabineros

    Dos muertos y más de veinte heridos deja el choque de bus con un camión en La Araucanía

    El Banco Central estimó que era “plausible” bajar la tasa de interés en la última reunión de política monetaria
    Negocios

    El Banco Central estimó que era “plausible” bajar la tasa de interés en la última reunión de política monetaria

    Santander compra un banco en Estados Unidos por un poco más de US$12 mil millones

    Latam Airlines vuelve a obtener resultados históricos en 2025, con ganancias de más de US$1.400 millones

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU
    Tendencias

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU

    “Funcionalidad y elegancia”: cómo se diseñaron los uniformes del Team Chile para la ceremonia de los JJ.OO. de Invierno

    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    “No hay que regalar oportunidades”: Tapia, Rozental y Neira entregan receta para el Fútbol Joven y critican regla Sub 21
    El Deportivo

    “No hay que regalar oportunidades”: Tapia, Rozental y Neira entregan receta para el Fútbol Joven y critican regla Sub 21

    Los grandes tropiezan, Coquimbo pierde el invicto y la violencia se impone: lo que dejó la Fecha 1 de la Liga de Primera

    Luto en el surf chileno: fallece destacado deportista tras accidente de tránsito en La Serena

    El salto tecnológico del fútbol chileno: cámaras Super Slow Motion y producción remota para revolucionar las transmisiones en 2026
    Tecnología

    El salto tecnológico del fútbol chileno: cámaras Super Slow Motion y producción remota para revolucionar las transmisiones en 2026

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    ¿Privacidad o seguridad? Por qué España quiere dejar a los menores de 16 años fuera de las redes sociales

    Cuando Dinamarca vendió su territorio caribeño a Estados Unidos: la historia detrás de una transacción olvidada
    Cultura y entretención

    Cuando Dinamarca vendió su territorio caribeño a Estados Unidos: la historia detrás de una transacción olvidada

    Desde Joaquin Phoenix hasta el Dalai Lama: personas fuera del rubro musical que han ganado un Grammy

    El regreso de Cabo de Miedo: anuncian debut de la serie con Amy Adams y Javier Bardem

    Petro afirma que Trump descartó el uso de sanciones tras reunión clave en la Casa Blanca
    Mundo

    Petro afirma que Trump descartó el uso de sanciones tras reunión clave en la Casa Blanca

    El representante republicano que logró que los Clinton testifiquen ante el Congreso por el caso Epstein

    “Gustavo. Un gran Honor. Amor a Colombia”: Los detalles del cara a cara de Trump y Petro en la Casa Blanca

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca
    Paula

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió

    La realidad del aborto espontáneo: una conversación que debemos naturalizar