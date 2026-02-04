El salto tecnológico del fútbol chileno: cámaras Super Slow Motion y producción remota para revolucionar las transmisiones en 2026

Si hay algo que el hincha nacional exige tanto como el buen juego, es una transmisión televisiva que esté a la altura de las grandes ligas europeas. Y todo indica que la Liga de Primera Mercado Libre 2026 marcará un punto de inflexión en esa deuda histórica.

Vivaro Video (conocida en la industria como TVTEL), la empresa encargada de la producción técnica de los partidos, ha cerrado un acuerdo estratégico de gran envergadura con Sony Professional Solutions Latin America y su socio local VGL. ¿El objetivo? Digitalizar y “remotizar” la producción del fútbol chileno con estándares que hasta ahora no se habían visto en el cono sur.

Bajo el liderazgo de Rodrigo Peralta y Gonzalo Jara, la compañía ha adquirido una flota de 48 nuevas cámaras de estudio, pero el verdadero cambio está en los detalles técnicos que suelen pasar desapercibidos hasta que se ven en pantalla.

Entre el equipamiento destacan 10 cadenas HDC-5500, dispositivos capaces de capturar imágenes en Super Slow Motion x8.

Para el televidente, esto significa repeticiones con una fluidez y detalle crítico para el análisis de jugadas polémicas (o el disfrute estético del deporte), superando con creces los estándares actuales de la liga.

El cerebro detrás de la imagen: Sony Nevion

El salto tecnológico del fútbol chileno: cámaras Super Slow Motion y producción remota para revolucionar las transmisiones en 2026

Más allá de las cámaras, la verdadera revolución es invisible y ocurre en la sala de máquinas. Vivaro Video mudará la operación hacia un sistema de producción remota basado en la arquitectura de Sony Nevion.

El modelo tradicional, donde grandes camiones de transmisión procesan todo en el estadio, dará paso a un ecosistema conectado.

Ocho unidades móviles enviarán las señales directamente a un hub central en Santiago mediante redes de fibra óptica (MPLS de 1G escalables a 10G).

Para lograr esto sin perder calidad, se utilizará la plataforma Virtuoso de Nevion, encargada de transportar el video en tiempo real, gestionada por un “director de orquesta” digital llamado VideoIPath.

Este software coordina dinámicamente todo el tráfico de video, asegurando que si una conexión falla, el sistema tenga la redundancia necesaria para no irse a negro.

“Este proyecto marca un antes y un después en la producción del fútbol chileno”, dice Rodrigo Peralta, Director General de Vivaro Video, quien no duda en calificar esto como un hito.

“La implementación de una infraestructura IP con tecnología Sony Nevion nos permitirá alcanzar niveles de calidad y eficiencia sin precedentes”, añade.

Estreno continental: latencia ultrabaja

Quizás el dato más “geek” pero relevante para la experiencia en vivo es la incorporación del códec HEVC ULL o Ultra Low Latency.

Es la primera vez que esta tecnología exclusiva de Sony se utiliza en América Latina.

En términos simples, este sistema de compresión permite que la imagen viaje desde el estadio al televisor con una demora casi imperceptible, manteniendo una calidad de imagen prístina , incluso preparando el terreno para flujos de trabajo en HDR (Alto Rango Dinámico).

César Zúñiga, Director de Tecnología de Warner Bros Discovery (la casa matriz de TNT Sports), destacó que avanzar hacia la producción remota y el HDR es parte de la meta de “ofrecer siempre la mejor experiencia de transmisión posible”.

La conexión local

El salto tecnológico del fútbol chileno: cámaras Super Slow Motion y producción remota para revolucionar las transmisiones en 2026 ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Un proyecto de esta magnitud -que debe estar operativo antes del pitazo inicial en febrero de 2026- requiere soporte en terreno. La implementación cuenta con la integración de VGL Spa, dirigida por Francisco Jaramillo, quien enfatizó que esta alianza “consolida a Chile como referente regional en innovación y producción audiovisual avanzada”.

Por su parte, Sony aprovechará este caso de éxito chileno para presentar la solución completa en la feria CAPER 2025 en Buenos Aires, demostrando que la producción remota ya no es el futuro, sino el presente de la transmisión deportiva en la región.

El fútbol chileno está a punto de verse diferente. Ahora solo falta que el espectáculo en la cancha esté a la altura de las cámaras que lo graban.