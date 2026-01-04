SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Ataque de Estados Unidos a Venezuela: cifra de fallecidos se eleva a 80

    La ofensiva estadounidense ha generado una fuerte escalada de tensión política y militar en Venezuela, mientras continúan las reacciones tanto a nivel interno como internacional.

    Por 
    Sebastián Escobar F.

    La cifra de personas fallecidas a raíz del ataque militar de Estados Unidos en Venezuela se elevó este domingo a 80 víctimas, de acuerdo con información publicada por The New York Times y atribuida a un alto funcionario del Gobierno venezolano.

    El balance, todavía provisional, incluye tanto a militares como a civiles, y podría incrementarse a medida que avanzan las labores de verificación en las zonas afectadas.

    Según detalla el diario neoyorquino, el recuento corresponde a datos preliminares proporcionados por fuentes oficiales venezolanas, las que advirtieron que el número definitivo de fallecidos aún no ha sido cerrado. Las autoridades reconocen que existen dificultades para acceder a algunos sectores impactados por la ofensiva, lo que impide por ahora dimensionar con exactitud el alcance total del daño humano.

    El alto funcionario citado por The New York Times subrayó que la magnitud real del ataque todavía está siendo evaluada y que podrían aparecer nuevas víctimas en las próximas horas o días, a medida que se consolide la información desde el terreno.

    Tras ataque de Estados Unidos a Venezuela: cifra de fallecidos se eleva a 80

    En ese contexto, el Gobierno venezolano sostiene que la operación militar tuvo un impacto directo sobre la población civil, además de afectar objetivos de carácter militar.

    La ofensiva estadounidense ha generado una fuerte escalada de tensión política y militar en Venezuela, mientras continúan las reacciones tanto a nivel interno como internacional. Diversos actores han solicitado información detallada sobre los objetivos del ataque, su desarrollo y sus consecuencias humanitarias, en medio de denuncias por el uso de la fuerza.

    El incremento del número de víctimas se produce en paralelo a los llamados de la comunidad internacional para que se transparente el alcance de la operación y se esclarezcan sus efectos sobre la población.

    Por ahora, las propias autoridades venezolanas insisten en que el balance de fallecidos es provisional y que la cifra de 80 muertos podría aumentar conforme avance la evaluación de daños y se completen las labores de identificación.

    Tras ataque de Estados Unidos a Venezuela: cifra de fallecidos se eleva a 80
    Más sobre:VenezuelaEstados UnidosDonald TrumpNicolás MaduroCapturaAtaqueConflicto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump endurece el tono con Delcy Rodríguez y fija las reglas para una transición bajo tutela de EE.UU. en Venezuela

    Conflicto en Venezuela impide a DiCaprio llegar a Palm Springs para recibir premio internacional

    Nicolás Maduro podría comparecer este lunes ante una corte federal en Manhattan por cargos de narcotráfico

    Policía suiza identifica a 16 víctimas fatales del incendio en recinto de esquí en Crans-Montana

    Chile, Brasil, Colombia, México, Uruguay y España muestran “profunda preocupación y rechazo” a las acciones militares en Venezuela

    Hallan cuerpo de hombre con disparo en la cabeza en La Cruz

    Lo más leído

    1.
    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro y “primera combatiente” del régimen venezolano

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro y “primera combatiente” del régimen venezolano

    2.
    “El único presidente de este país es Nicolás Maduro”: Rodríguez exige liberación del mandatario venezolano por parte de EE.UU.

    “El único presidente de este país es Nicolás Maduro”: Rodríguez exige liberación del mandatario venezolano por parte de EE.UU.

    3.
    Las claves del día después de la caída de Maduro

    Las claves del día después de la caída de Maduro

    4.
    Diosdado Cabello tras ofensiva de Estados Unidos a Venezuela: “Concretaron un ataque artero y vil”

    Diosdado Cabello tras ofensiva de Estados Unidos a Venezuela: “Concretaron un ataque artero y vil”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    Servicios

    Incendio forestal en Puerto Montt: Senapred solicita evacuar Panitao Bajo

    Incendio forestal en Puerto Montt: Senapred solicita evacuar Panitao Bajo

    Este lunes se revelan resultados de la PAES e inician postulaciones: todo lo que hay que saber

    Este lunes se revelan resultados de la PAES e inician postulaciones: todo lo que hay que saber

    Junaeb adelanta captura de fotografía para la TNE de futuros estudiantes de educación superior

    Junaeb adelanta captura de fotografía para la TNE de futuros estudiantes de educación superior

    Incendio forestal en Puerto Montt: Senapred solicita evacuar Panitao Bajo
    Chile

    Incendio forestal en Puerto Montt: Senapred solicita evacuar Panitao Bajo

    Chile, Brasil, Colombia, México, Uruguay y España muestran “profunda preocupación y rechazo” a las acciones militares en Venezuela

    Hallan cuerpo de hombre con disparo en la cabeza en La Cruz

    Auge de los hubs locales y maduración de las fintech. Endeavor entrega sus predicciones para el ecosistema emprendedor
    Negocios

    Auge de los hubs locales y maduración de las fintech. Endeavor entrega sus predicciones para el ecosistema emprendedor

    21 personalidades del mundo económico recomiendan qué leer en 2026

    Dónde invertir en 2026: siete expertos dan las claves en acciones, deuda y la inteligencia artificial

    ¿Qué es más saludable, el vino tinto o el vino blanco? Esto dice la ciencia
    Tendencias

    ¿Qué es más saludable, el vino tinto o el vino blanco? Esto dice la ciencia

    Qué es la biofobia que experimentan millones de personas en el mundo, según un estudio

    Quién es Pedro Inzunza Noriega, el acusado de narcoterrorismo en EEUU que fue arrestado en México

    Después de más de tres meses: Ben Brereton rompe su sequía y marca en la derrota del Derby County
    El Deportivo

    Después de más de tres meses: Ben Brereton rompe su sequía y marca en la derrota del Derby County

    Manuel Pellegrini tras la dura goleada del Real Madrid sobre el Betis: “Me da mucha bronca”

    En vivo: Manchester City quiere seguir en la lucha por el liderato contra Chelsea

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    Conflicto en Venezuela impide a DiCaprio llegar a Palm Springs para recibir premio internacional
    Cultura y entretención

    Conflicto en Venezuela impide a DiCaprio llegar a Palm Springs para recibir premio internacional

    Fallece a los 46 años Bret Hanna-Shuford, exactor de Broadway y creador de Broadway Husbands

    La niña que cuidaba a sus padres: un relato de Jaime Bayly

    Trump endurece el tono con Delcy Rodríguez y fija las reglas para una transición bajo tutela de EE.UU. en Venezuela
    Mundo

    Trump endurece el tono con Delcy Rodríguez y fija las reglas para una transición bajo tutela de EE.UU. en Venezuela

    Nicolás Maduro podría comparecer este lunes ante una corte federal en Manhattan por cargos de narcotráfico

    Policía suiza identifica a 16 víctimas fatales del incendio en recinto de esquí en Crans-Montana

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas
    Paula

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso