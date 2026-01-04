Ataque de Estados Unidos a Venezuela: cifra de fallecidos se eleva a 80

La cifra de personas fallecidas a raíz del ataque militar de Estados Unidos en Venezuela se elevó este domingo a 80 víctimas, de acuerdo con información publicada por The New York Times y atribuida a un alto funcionario del Gobierno venezolano.

El balance, todavía provisional, incluye tanto a militares como a civiles, y podría incrementarse a medida que avanzan las labores de verificación en las zonas afectadas.

Según detalla el diario neoyorquino, el recuento corresponde a datos preliminares proporcionados por fuentes oficiales venezolanas, las que advirtieron que el número definitivo de fallecidos aún no ha sido cerrado. Las autoridades reconocen que existen dificultades para acceder a algunos sectores impactados por la ofensiva, lo que impide por ahora dimensionar con exactitud el alcance total del daño humano.

El alto funcionario citado por The New York Times subrayó que la magnitud real del ataque todavía está siendo evaluada y que podrían aparecer nuevas víctimas en las próximas horas o días, a medida que se consolide la información desde el terreno.

En ese contexto, el Gobierno venezolano sostiene que la operación militar tuvo un impacto directo sobre la población civil, además de afectar objetivos de carácter militar.

La ofensiva estadounidense ha generado una fuerte escalada de tensión política y militar en Venezuela, mientras continúan las reacciones tanto a nivel interno como internacional. Diversos actores han solicitado información detallada sobre los objetivos del ataque, su desarrollo y sus consecuencias humanitarias, en medio de denuncias por el uso de la fuerza.

El incremento del número de víctimas se produce en paralelo a los llamados de la comunidad internacional para que se transparente el alcance de la operación y se esclarezcan sus efectos sobre la población.

Por ahora, las propias autoridades venezolanas insisten en que el balance de fallecidos es provisional y que la cifra de 80 muertos podría aumentar conforme avance la evaluación de daños y se completen las labores de identificación.