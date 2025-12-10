VOTA INFORMADO por $1100
    ¿ChatGPT ahora tendrá anuncios en sus respuestas? Esto es lo que se sabe hasta ahora

    OpenAI salió a aclarar los rumores que circularon en redes sociales sobre supuestos anuncios dentro de su chatbot.

    Antonio Alburquerque 
    Antonio Alburquerque
    ¿ChatGPT ahora tendrá anuncios en sus respuestas? Esto es lo que se sabe hasta ahora.

    En los últimos días, capturas de pantalla compartidas en redes sociales generaron preocupación entre usuarios de ChatGPT.

    Las imágenes mostraban sugerencias de compra integradas directamente en la conversación con el asistente de OpenAI, lo que llevó a especular sobre la posible llegada de anuncios al chatbot.

    Sin embargo, la compañía salió a desmentirlo.

    Según informó Europa Press, OpenAI aseguró que no está probando publicidad dentro de ChatGPT, y que lo visto corresponde a tests de integración de aplicaciones que ya fueron detenidos.

    ¿ChatGPT ahora tendrá anuncios en sus respuestas? Esto es lo que se sabe hasta ahora. Foto: frimufilms.

    ¿Cómo eran las “publicidades” de ChatGPT?

    El debate comenzó cuando el exempleado de xAI Benjamin De Kraker publicó en X una captura donde, en medio de una conversación sobre Windows BitLocker, ChatGPT mostraba una opción para comprar productos del hogar en la cadena Target.

    Otros usuarios reportaron experiencias similares con la marca Peloton, tanto en cuentas de ChatGPT Plus como Pro.

    Ante la viralización, el director de ChatGPT, Nick Turley, aclaró en X: “No hay pruebas en vivo para los anuncios; las capturas de pantalla que han visto no son reales o no son anuncios”.

    En esa misma línea, reiteró que la empresa será extremadamente cuidadosa si alguna vez decide incorporar publicidad: “La gente confía en ChatGPT y todo lo que hagamos estará diseñado para respetar esa confianza”.

    ¿De qué se trataban estas capturas?

    Por su parte, Daniel McAuley, empleado de OpenAI, explicó que lo visto corresponde a las pruebas de integración de aplicaciones anunciadas en octubre junto a socios piloto como Devday y Target.

    “Este tipo de experiencias no son un anuncio”, señaló, detallando que están afinando el sistema para que “el mecanismo de descubrimiento de aplicaciones sea más orgánico dentro de ChatGPT”.

    El objetivo, añadió, es que las aplicaciones “mejoren la experiencia de usuario cuando sean relevantes para una conversación”.

    También afirmó que cualquier compañía puede crear apps mediante el SDK de OpenAI y que planean abrir pronto tanto esta opción como su directorio de aplicaciones.

    Incluso el director de investigación de OpenAI, Mark Chen, abordó las inquietudes en X: reconoció que “todo lo que parezca publicidad debe manejarse con cuidado” y admitió que, en este caso, la compañía “no lo logró”.

    ¿ChatGPT ahora tendrá anuncios en sus respuestas? Esto es lo que se sabe hasta ahora Serge Tenani

    Por ello, OpenAI decidió desactivar temporalmente estas sugerencias mientras trabaja en mejorar la precisión del modelo.

    Asimismo, la empresa busca incorporar controles más claros, que permitirán a los usuarios reducir o desactivar este tipo de recomendaciones si así lo desean.

    ChatGPT OpenAI Inteligencia Artificial Anuncios Publicidad Tecnología

