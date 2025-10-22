OpenAI “desafía” a Google con ChatGPT Atlas, su nuevo navegador basado en IA

En octubre de 2025, Google Chrome sigue siendo, por amplio margen, el navegador web más utilizado en el mundo . Según los datos más recientes de DemandSage y Statcounter, Chrome cuenta con aproximadamente 3.450 millones de usuarios activos a nivel global.

Es el escenario que enfrenta OpenAI con el anuncio de ChatGPT Atlas , un navegador web basado en inteligencia artificial diseñado para “competir” directamente con Google.

El objetivo de Atlas es ofrecer una experiencia web más personalizada y actuar como un agente capaz de gestionar tareas, como reservar vuelos o editar documentos, en nombre del usuario.

“Este es un navegador web basado en IA y desarrollado en torno a ChatGPT”, declaró Sam Altman, el CEO de OpenAI, calificándolo como una “oportunidad única” para repensar este producto.

Cómo es ChatGPT Atlas

La característica central de Atlas es la opción “Pregunta a ChatGPT”, una barra lateral que aparece en cualquier sitio web.

Esto permite al usuario interactuar con el contenido de la página , por ejemplo, pidiendo un resumen de una reseña de alguna película o los ingredientes para seguir una receta en línea.

Atlas estará disponible inicialmente en macOS, con planes de expansión a Windows, iOS y Android “próximamente”. Sin embargo, las funciones de agente de IA más avanzadas estarán limitadas, por ahora, a los usuarios de pago de ChatGPT Plus y Pro.

Otras empresas de IA con navegadores

OpenAI se une a otras empresas como Perplexity AI, con su navegador Comet (hasta ahora el intento más serio de un agente inteligente para navegar), y Opera, que también apuestan por la IA con Opera Aria, un browser desarrollado sobre GPT.

Microsoft hizo lo propio con la integración de Edge y Copilot, y Brave Leo AI es la alternativa de Brave Software, entre otras opciones que apenas se mantienen vigentes.