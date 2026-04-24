Trump anuncia una extensión del alto el fuego entre Líbano e Israel por tres semanas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves una extensión del alto el fuego entre Israel y Líbano durante tres semanas, luego de asistir al segundo encuentro entre las delegaciones de ambos países auspiciado por Washington.

“¡La reunión ha ido muy bien! Estados Unidos va a colaborar con Líbano para ayudarle a protegerse de (el partido-milicia chií libanés) Hezbolá. El alto el fuego entre Israel y Líbano se prorrogará tres semanas” , indicó Trump en sus redes sociales.

En su publicación en Truth Social, el jefe de la Casa Blanca además confirmó su presencia en una cita que catalogó de “histórica” y afirmó que espera “con interés” el recibir en su país tanto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, como al presidente de Líbano, Joseph Aoun.

🚨 "The Meeting went very well! The United States is going to work with Lebanon in order to help it protect itself from Hezbollah. The Ceasefire between Israel and Lebanon will be extended by THREE WEEKS." - President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/OUyewZJKmT — The White House (@WhiteHouse) April 23, 2026

“Creemos que (...) a lo largo de las próximas dos semanas, vendrán aquí”, agregó el mandatario en declaraciones posteriores que dio a los medios en la Casa Blanca.

Asimismo, el jefe de Estado norteamericano aseguró que “hay muchas posibilidades” de que se establezca la paz entre Líbano e Israel, argumentando que “son amigos en las mismas cosas y enemigos en las mismas”, en alusión a Hezbolá, grupo contra el que, apuntó, “todos parecen estar unidos”.

La reunión, descrita por Trump como “histórica”, contó con la presencia de su vicepresidente, JD Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio; los embajadores de EE.UU. en Israel y Líbano, Mike Huckabee y Michel Issa, respectivamente, y las delegaciones de ambos países.

En la cita con la prensa, Vance aprovechó de felicitar al presidente y al secretario de Estado, como también a los pueblos libanés e israelí ante lo que calificó de “momento histórico trascendental”.

De la misma forma, aseguró que la prórroga de la tregua “no habría sido posible sin la participación directa del presidente”.

“El hecho de que estos líderes de diferentes países se reúnan por primera vez, en el Despacho Oval, y que lo hicieran gracias a una diplomacia enérgica, liderada por el presidente de Estados Unidos, es realmente significativo”, declaró.

Huckabee, por su parte, se expresó en líneas similares a las del inquilino de la Casa Blanca y subrayó que “el pueblo de Líbano y el pueblo de Israel son vecinos y quieren llevarse bien. Pueden llevarse bien”.

“Es como si en el vecindario viviera un niño travieso que no deja de lanzar piedras a las ventanas de todos. Y si el niño dejara de lanzar piedras, los vecinos podrían llevarse bien y empezar a colaborar de verdad”, manifestó el canciller.

Para luego ensalzar a Trump, al afirmar que “ha iniciado algo que realmente está haciendo que el vecindario vuelva a ser un vecindario y reconociendo que el problema no es Líbano (y) que el problema no es Israel”.

El problema, aseguró, “es Hezbolá, el niño travieso que lanza piedras” . “Eso es lo que el presidente está poniendo en marcha hoy, sacar a ese niño del vecindario”, argumentó Huckabee en su particular analogía.

Embajador israelí: “La posibilidad de debilitar a Hezbolá es real”

En el encuentro también estuvieron presentes el embajador en Estados Unidos de Israel, Yechiel Leiter, y la canciller de Líbano, Nada Hamadé Maouad.

En la reunión en la Despacho Oval, el diplomático israelí aseguró que su país “quiere la paz con Líbano” y también “quiere la paz para sus (propios) ciudadanos”. “Estamos unidos al Gobierno libanés en nuestro deseo de librar al país de esa influencia maligna que es Hezbolá” , subrayó.

Israel's Ambassador to the United States @yechielleiter: "We hope that together, under your leadership, we can formalize peace between Israel and Lebanon in the very near future." pic.twitter.com/BIkUphdzcN — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 23, 2026

Para poco después destacar que ahora que “Irán ha quedado tan debilitado, la posibilidad de debilitar a Hezbolá y liberar a Líbano de su ocupación es real”. “Por eso esperamos que, juntos y bajo su liderazgo, podamos formalizar la paz entre Israel y Líbano en un futuro muy próximo”, añadió.