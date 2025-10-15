Apple presentó su nuevo procesador M5, marcando un avance significativo en el rendimiento de la nueva MacBook Pro de 14 pulgadas, el iPad Pro y el visor de realidad mixta Apple Vision Pro.

Este chip M5, fabricado con tecnología de 3 nanómetros de tercera generación, está diseñado para potenciar las capacidades de IA directamente en el dispositivo , mejorando la velocidad y la eficiencia energética.

Apple presenta su nuevo chip M5: disponible para MacBook Pro, iPad Pro y Apple Vision Pro

“El chip M5 representa el siguiente gran salto para el rendimiento de la IA en los chips de Apple”, comenta Johny Srouji, vicepresidente sénior de Hardware Technologies de Apple, a través de un comunicado.

“Con la incorporación de los Neural Accelerators en el GPU, el chip M5 lleva el rendimiento a otro nivel al ejecutar cargas de trabajo de IA. Al combinarlos con un gran aumento del rendimiento gráfico, el núcleo de CPU más veloz del mundo, un Neural Engine más rápido y mayor ancho de banda de memoria unificada, el M5 ofrece un mejor rendimiento y más capacidades para la MacBook Pro, el iPad Pro y el Apple Vision Pro ”, agrega.

Cómo es el nuevo chip M5 de Apple

M5 integra una Unidad de Procesamiento Gráfico (GPU) de 10 núcleos y un Motor Neuronal (Neural Engine) de 16 núcleos, optimizados para acelerar tareas de aprendizaje automático. Esto se traduce en un rendimiento hasta cuatro veces superior en labores de IA en comparación con su predecesor, el M4, y un aumento del 15% en el rendimiento de la CPU para tareas de múltiples hilos.

El impacto de este lanzamiento es inmediato y afecta a varias de sus líneas de productos más importantes. El nuevo chip M5 se incorporará en los modelos actualizados del MacBook Pro de 14 pulgadas, el iPad Pro y el visor de realidad mixta Apple Vision Pro , todos a la venta desde hoy en Estados Unidos.

El Apple Vision Pro Eduardo Woo

Gracias al chip M5, el Apple Vision Pro permite renderizar un 10% más de pixeles en las pantallas micro-OLED, y las frecuencias de actualización se incrementan hasta 120 Hz, para lograr detalles más nítidos, un rendimiento más fluido en pantalla y menos distorsiones de movimiento.

Para los usuarios, esto significa una mayor velocidad en aplicaciones profesionales y creativas, una eficiencia energética superior que se refleja en una mayor duración de la batería —hasta 24 horas en el caso del MacBook Pro— y la capacidad de ejecutar funciones de IA más complejas, como la generación de imágenes y el análisis de video en tiempo real, sin depender de la nube.

Con el chip M5, Apple consolida su estrategia de integración vertical, controlando tanto el hardware como el software para ofrecer un ecosistema más potente y optimizado para la era de la inteligencia artificial.

De momento, no hay fecha confirmada para el lanzamiento de los equipos mencionados en esta nota para Chile.