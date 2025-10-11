Cómo es el primer televisor Micro RGB del mundo elegido por Time entre los mejores inventos de 2025

La firma surcoreana Samsung lanzó en agosto pasado un nuevo televisor con tecnología Micro RGB, redefiniendo el mercado de pantallas de ultra alta gama con su modelo inicial de 115 pulgadas.

La tecnología establece un nuevo estándar en precisión de color y contraste gracias al sistema de retroiluminación pionero en el mundo.

El núcleo de esta innovación es la tecnología Micro RGB , que utiliza micro LEDs rojos, verdes y azules controlados individualmente . Cada uno de estos LEDs mide menos de 100 micrómetros, permitiendo un control lumínico y cromático sin precedentes. Esta arquitectura avanzada logra una reproducción de color excepcionalmente precisa, cubriendo el 100% del estándar de color BT.2020 , un logro visado por Verband der Elektrotechnik (VDE), un importante instituto alemán de certificación en ingeniería eléctrica.

Qué dijo Time del Micro RGB de Samsung

“La mayoría de los televisores premium aún dependen de una única y gran retroiluminación blanca o azul filtrada a través de capas de color, una configuración que puede atenuar la intensidad y desperdiciar energía”, reza la descripción de la revista Time, que escogió a esta tecnología entre los grandes inventos de 2025.

Luego, sigue: “El nuevo televisor Micro RGB de Samsung, en cambio, utiliza LED rojos, verdes y azules de decenas de micras de ancho, controlados individualmente , que ofrecen colores más ricos y realistas, y reducen el consumo de energía en un 20%”.

“El primer envío de televisores Micro RGB se comercializará este año por $29.999 dólares (unos $28,8 millones) y reproduce imágenes prácticamente indistinguibles de la vida real . El cristal antirreflejos de Samsung y un motor de inteligencia artificial integrado refinan aún más la nitidez y el color de cada escena”, describe Time.

Los planes del Micro RGB de Samsung

El diseño del televisor complementa su avanzada tecnología con un perfil metálico ultradelgado y minimalista. A nivel de software, y al igual que la línea de televisores 2025 de la marca coreana, integra Samsung Vision AI para potenciar la imagen y el sonido, junto con un asistente Bixby mejorado con IA generativa para una interacción más natural.

La seguridad corre por Samsung Knox y se asegura soporte a largo plazo con 7 años de actualizaciones del sistema operativo Tizen.

Para optimizar el rendimiento, el televisor incorpora el motor Micro RGB AI, que utiliza inteligencia artificial para analizar y mejorar cada fotograma en tiempo real. Funciones como Micro RGB Color Booster Pro intensifican los tonos, ofreciendo una experiencia visual más vívida y envolvente. Además, la tecnología Glare Free minimiza los reflejos, garantizando una visualización nítida incluso en entornos muy iluminados.

Tras su debut en Corea y Estados Unidos, el Micro RGB se expandirá a Europa y otros mercados globales a finales de 2025. Mientras todavía no hay información confirmada sobre su arribo a Latinoamérica o, en particular, a Chile.