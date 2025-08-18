Estos planes de Internet incluyen Perplexity Pro gratis en Chile: así funciona la app de IA generativa

En el bullente panorama de la inteligencia artificial, la app estadounidense Perplexity se ha consolidado como un “motor de respuestas” que desafía a los motores de búsqueda tradicionales.

¿Su fórmula? Ofrece una forma más directa y conversacional de acceder a respuestas precisas y concisas , citando las fuentes de las que extrajo la información, y su versión de pago, Perplexity Pro , amplía las capacidades para usuarios más exigentes .

Desde esta semana, según confirmó Movistar Chile a La Tercera Perplexity Pro estará disponible de manera gratuita para todos sus clientes por un lapso de 12 meses.

Qué es Perplexity y cómo funciona

A fines de 2022 fue lanzado en San Francisco Perplexity, un motor de búsqueda web que procesa las consultas de los usuarios, incorpora funciones de búsqueda en tiempo real y sintetiza las respuestas con LLM (Large Language Model), lo que da como resultado soluciones más directas basadas en el contenido actual de Internet.

Todas las respuestas de Perplexity incluyen citas en la red para promover la transparencia y permitir a los usuarios verificar la información en línea .

La app está disponible para iOS y Android en todo el mundo, y cuenta con una versión Pro que ofrece acceso a modelos de lenguaje más avanzados y otra, Max, con funciones adicionales como Comet, un navegador hecho a la medida para la era de la IA.

En conversación con La Tercera Ryan Foutty, Vicepresidente de Negocios de Perplexity, comenta las bondades del último proyecto basado en inteligencia artificial para desafiar a los gigantes del segmento.

¿Qué es exactamente Perplexity, un buscador conversacional basado en IA o un agente de IA que sintetiza información compleja?

Perplexity es ambas cosas, por eso lo llamamos un “motor de respuestas”. Como motor de búsquedas impulsado por IA, Perplexity encuentra todo el material relevante para la pregunta del usuario y, mediante IA, proporciona una respuesta precisa con fuentes citadas de forma transparente.

¿Cuáles son las ventajas competitivas frente a ChatGPT de OpenAI y Gemini de Google?

Perplexity ofrece acceso a ChatGPT, Gemini, Claude, Grok y otros modelos líderes. Perplexity entrena posteriormente estos modelos con un enfoque simple: la precisión . El resultado son respuestas en las que los usuarios pueden confiar, con citas transparentes.

¿Cómo combaten las alucinaciones en las respuestas con información incorrecta?

La IA precisa es la tecnología principal de Perplexity. No afirmamos ser 100% precisos, pero sí afirmamos ser la única empresa que se centra incansablemente en la precisión . Perplexity siempre ha proporcionado citas transparentes en cada respuesta para garantizar que los usuarios puedan verificar los resultados y seguir su curiosidad.

¿Cuántas consultas tiene Perplexity al mes?

A mayo de 2025, Perplexity gestionaba más de 780 millones de consultas al mes .

¿En qué está Comet al día de hoy?

El navegador Comet está disponible para los suscriptores de Perplexity Max, Perplexity Enterprise y Perplexity Pro en EEUU . Abrimos el acceso a decenas de miles de usuarios cada día, con más de un millón de personas registradas para recibirlo anticipadamente.

¿Por qué le interesa Chile a Perplexity?

En Perplexity creemos que la curiosidad es especial y que todos podemos ser más curiosos. Nuestro propósito es servir a la curiosidad del mundo.

Perplexity en Chile

Así como los teléfonos iPhone incluyen la aplicación ChatGPT de OpenAI para integrarse de manera intuitiva con Apple Intelligence, lo mismo ocurre con Google Gemini y los celulares Samsung y HONOR. En el caso de Perplexity, en Chile era posible acceder a su app de manera “nativa” desde los smartphones Motorola .

Hasta ahora… porque Movistar ofrece a sus clientes de fibra óptica, televisión y móviles Perplexity Pro sin costo por un año desde esta semana.

La alianza permitirá que los clientes accedan a la versión “premium” de la aplicación, Perplexity Pro, lo que representa “un ahorro de hasta $200.000 al año en una app de inteligencia artificial confiable”, según la telco.

“Nuestra apuesta por Perplexity no es solo tecnológica; es una declaración de principios. Queremos que cada estudiante, cada emprendedor, cada profesional, tenga acceso a la mejor inteligencia artificial, para aprender, crecer y avanzar”, dice Rosario Fernández, Directora de Marketing de Movistar Chile.

“Porque la innovación tiene propósito, y ese propósito es mejorar la calidad de vida de las personas. Por eso, ponemos en manos de todos nuestros clientes una herramienta de clase mundial, de forma gratuita y simple, que se basa justamente en su aporte a la información confiable y de calidad, acelerando la digitalización en Chile”, añade.

En qué está hoy Perplexity

La semana pasada Perplexity presentó una oferta de 34,500 millones de dólares para comprar el navegador Chrome , según publicó Wired, sitio especializado en tecnología. El explorador de Google cuenta con cerca de 3,500 millones de usuarios y representa más del 60% del mercado mundial de navegadores.

La propuesta aparece en un contexto crítico, donde el juicio en Estados Unidos podría obligar a Alphabet (la matriz de Google) a desprenderse de su explorador como parte de las medidas correctivas por presuntas prácticas monopólicas, como pagos a fabricantes para mantener a Google como buscador predeterminado en sus dispositivos.

Perplexity busca adquirir Chrome y la oferta es seria y cuenta con el respaldo de varias firmas de inversión, asegura The Wall Street Journal, aunque Alphabet ha rechazado las acusaciones.

En los últimos meses, Perplexity también ha introducido varias funciones interesantes a su aplicación , como Asistente de voz (en iOS) con capacidades para realizar acciones, Asistente de compras para búsqueda de productos con pago con un solo clic y una integración con WhatsApp.

Cómo activar Perplexity Pro en el plan de Movistar

La activación del beneficio consta de pocos pasos.

1. Los clientes deben ingresar a la App Mi Movistar o a la Sucursal Virtual en Movistar y pinchar donde dice “Club” y luego “Perplexity”, lo que genera un código personal.

2. Con el código personal generado, el siguiente paso es activar en la web, para lo cual no se requiere ninguna tarjeta de crédito, ni el compromiso de un posterior pago.

3. Con eso realizado, se podrá disfrutar de la cuenta de Perplexity Pro.