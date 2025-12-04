VOTA INFORMADO por $1100
    Qué significa que OpenAI, creador de ChatGPT, haya declarado “código rojo”

    La decisión responde a una creciente presión competitiva en la carrera por la inteligencia artificial, según reveló un memorando interno de la empresa.

    Antonio Alburquerque
    OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, declaró esta semana un estado de “código rojo” para mejorar de manera urgente la calidad de su chatbot insignia.

    La medida fue comunicada por el director ejecutivo Sam Altman en un memorando interno difundido el lunes y obtenido por The Wall Street Journal.

    En el mensaje, se advierte que la compañía retrasará otros proyectos para enfocarse exclusivamente en optimizar la experiencia del usuario.

    Según el documento, la empresa considera que ChatGPT debe mejorar en aspectos clave: ofrecer más personalización, aumentar su velocidad y confiabilidad y expandir la gama de preguntas que puede responder con precisión.

    La decisión es el signo más claro hasta ahora de la presión que OpenAI enfrenta frente a competidores que han reducido su liderazgo en la industria.

    La amenaza de Google y Anthropic

    Según relata el medio estadounidense, el movimiento ocurre en un escenario donde Google ha tomado impulso con una nueva versión de su modelo Gemini, lanzada el mes pasado y que superó a los modelos de OpenAI en varias pruebas comparativas de la industria.

    Este avance disparó las acciones de Google y reforzó la percepción de que la compañía está recortando la ventaja de su rival.

    Además, la base de usuarios de las herramientas impulsadas por Gemini también crece rápidamente: pasó de 450 millones de usuarios activos mensuales en julio a 650 millones en octubre, impulsada en parte por su generador de imágenes Nano Banana.

    Anthropic, otro actor clave en la Inteligencia Artificial, también ha ganado terreno especialmente entre clientes corporativos.

    Inquietud por las finanzas

    La presión no solo proviene de la competencia tecnológica, sino también del plano financiero.

    OpenAI enfrenta compromisos por cientos de miles de millones de dólares en futuras inversiones en centros de datos, y persisten las dudas sobre su capacidad para transformar ese gasto en ingresos significativos.

    Aunque la empresa sigue siendo privada –y su directora financiera ya descartó una salida a bolsa en el corto plazo– su estabilidad está estrechamente ligada a gigantes como Nvidia, Microsoft y Oracle.

    El memorando menciona que, para 2030, OpenAI necesitaría generar cerca de US$ 200.000 millones en ingresos para alcanzar rentabilidad.

    Un desafío enorme para una empresa que aún depende de rondas constantes de financiamiento y que compite con compañías que pueden invertir utilizando sus propios flujos de ingresos.

    Aun así, Altman destacó en el mensaje interno que ChatGPT ya supera los 800 millones de usuarios semanales y que un nuevo modelo de razonamiento, que será lanzado la próxima semana, se encuentra por delante del último Gemini de Google.

    Qué cambia con el “código rojo”

    La medida obliga a OpenAI a reorganizar prioridades. Entre los proyectos retrasados se encuentran iniciativas ligadas a publicidad, agentes de IA para salud y compras, y un asistente personal llamado Pulse.

    Altman también recomendó transferencias temporales de equipos hacia el desarrollo del chatbot.

    El director de ChatGPT, Nick Turley, escribió la noche del lunes en X que la empresa está enfocada en hacer que el chatbot sea “más intuitivo y personal”.

    La compañía ya había declarado un “código naranja” para mejorar ChatGPT en meses anteriores. Sin embargo, este es el nivel más alto de urgencia en su sistema interno, que clasifica los problemas en amarillo, naranja y rojo.

    Recuperar la confianza de los usuarios

    OpenAI ha enfrentado dificultades para equilibrar seguridad y usabilidad. Su modelo GPT-5, lanzado en agosto, generó críticas por un tono más frío y por errores básicos en materias como matemáticas y geografía.

    En noviembre se lanzó una actualización que buscó que el sistema respondiera con mayor naturalidad y siguiera mejor las instrucciones.

