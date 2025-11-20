BLACK SALE $990
    Qué es Gemini 3 y qué novedades trae la IA “más inteligente” de Google

    Presentado este martes, este nuevo modelo promete un salto en razonamiento y comprensión del contexto, capaz de procesar texto, imágenes, audio y video de forma simultánea.

    Antonio Alburquerque
    Google presentó este martes la tercera versión de su modelo de Inteligencia Artificial (IA), Gemini 3, una actualización que la compañía describe como su herramienta “más inteligente” hasta la fecha.

    El lanzamiento marca un nuevo hito en la carrera tecnológica por liderar el desarrollo de sistemas avanzados de IA, en un escenario de competencia con OpenAI, que recientemente presentó GPT-5.

    Las claves de Gemini 3

    Según detalló Google, Gemini 3 es capaz de procesar simultáneamente texto, imágenes, audio y video. Es por esto que desde la empresa afirman que es “el mejor modelo del mundo en comprensión multimodal”

    También está pensado para actuar como un “agente digital” que no solo responde preguntas, sino que también puede crear aplicaciones, ejecutar flujos de trabajo complejos y planificar tareas de principio a fin.

    La nueva versión llegó este martes a usuarios y desarrolladores en Estados Unidos a través de la aplicación Gemini, que según Google ya supera los 650 millones de usuarios mensuales.

    Un modelo diseñado para “leer el ambiente”

    Durante la presentación, Sundar Pichai, CEO de Google y Alphabet, afirmó que el nuevo modelo está construido para “captar profundidad y matices”, señalando que, en solo dos años, la IA ha pasado de “leer texto e imágenes a leer el ambiente”.

    Según el ejecutivo, Gemini 3 combina todos los avances de las versiones anteriores y está pensado para ofrecer respuestas más precisas, contextuales y menos insistentes.

    Demis Hassabis y Koray Kavukcuoglu, líderes de Google DeepMind, destacaron que este es el avance más importante de la compañía hacia la inteligencia artificial general, debido a su razonamiento de vanguardia y a su desempeño en pruebas internacionales.

    Más allá de su capacidad para captar los ambientes, ¿Cuáles son las principales novedades de Gemini 3?

    1. Razonamiento avanzado y comprensión multimodal

    Gemini 3 Pro ofrece mejoras significativas en tareas complejas que combinan texto, imágenes, video, audio y código.

    El modelo puede analizar documentos extensos, generar visualizaciones de alta fidelidad y responder con un nivel de precisión factual sin precedentes para la compañía.

    2. Deep Think: un modo especializado en problemas difíciles

    Próximamente, los suscriptores de Google AI Ultra podrán acceder a Gemini 3 Deep Think, una versión orientada al razonamiento profundo.

    En evaluaciones internas, este modo superó incluso a Gemini 3 Pro en tareas de resolución de desafíos inéditos y planificación a largo plazo.

    3. Aprendizaje interactivo y personalizado

    Google destacó que el modelo puede crear experiencias educativas dinámicas: por ejemplo, traducir recetas familiares manuscritas y generar libros de cocina.

    También este nuevo modelo ofrece transformar videoclases en tarjetas didácticas o analizar grabaciones deportivas para diseñar planes de entrenamiento personalizados.

    4. Capacidades mejoradas para desarrolladores

    Gemini 3 impulsa una nueva generación de herramientas creativas. El sistema lidera pruebas como WebDev Arena y Terminal-Bench, lo que permite generar interfaces web más ricas, usar herramientas autónomamente y crear aplicaciones complejas.

    Además, debuta Google Antigravity, una plataforma que permite a los agentes de IA planificar, codificar y validar software de forma autónoma.

    5. Más seguridad y resistencia a ataques

    Google asegura que este es su modelo “más seguro hasta ahora”, con mejoras para resistir inyecciones de comandos, minimizar sesgos y evitar usos indebidos. El sistema fue evaluado por organismos externos y el AISI del Reino Unido.

    GoogleGeminiGemini 3TecnologíaInnovaciónInteligencia ArtificialAIAlphabetChatbotIA

