La multinacional estadounidense de infraestructura web y ciberseguridad, Cloudflare, reportó la mañana de este martes que su sistema está “experimentando una degradación interna del servicio”, la cual ha provocado la caída o intermitencia de distintos programas, aplicaciones y páginas web.

“Estamos trabajando para restablecer el servicio. Les mantendremos informados a medida que podamos solucionar el problema. Próximamente publicaremos más actualizaciones” , declararon.

Entre las plataformas que se han visto afectadas por la falla en el sistema se encuentran la red social X, ChatGPT, Canva y el videojuego League of Legends, así como el Papel Digital y la app de La Tercera, por solo mencionar algunas.

Según reportan usuarios, en algunos servidores se puede leer el siguiente mensaje de error: “Por favor, desbloquee challenges.cloudflare.com para continuar”.

Desde la firma aseguran estar investigando la situación y las causas de estos problemas .

Qué es Cloudflare, el sistema de conectividad global que enfrentó una falla que impide utilizar apps como X y ChatGPT. Foto: captura.

Qué es Cloudflare, el sistema de conectividad y protección global que enfrentó una falla

Cloudflare es un sistema de infraestructura web y ciberseguridad que ofrece servicios a múltiples programas, aplicaciones y páginas de todo el globo .

Se describe a sí misma en su sitio web como la nube para el “mundo interconectado” y “la conectividad cloud pionera en el mundo”, que “ayuda a conectar y proteger millones de clientes a nivel global” .

“Los servicios de Cloudflare son fáciles de integrar y gestionar, son rentables y están disponibles desde una única interfaz unificada, lo que ayuda incluso a las organizaciones más grandes y especializadas a reducir la complejidad informática y a recuperar el control de su entorno”, afirman.

“También brindamos servicios de seguridad, rendimiento y desarrollo a organizaciones de todos los tamaños, ofrecemos protección y velocidad para empresas a millones de empresas emergentes, pequeñas empresas y desarrolladores particulares”.

Desde la compañía dicen que Cloudflare se basa en “una red global inteligente, segura y de alta velocidad”.

“Ayudamos a las empresas a recuperar el control de sus entornos tecnológicos y de seguridad, reduciendo la complejidad y mejorando la visibilidad en sus dominios locales, de nube pública, SaaS y de la red pública. También ayudamos a particulares a mejorar la seguridad, la velocidad y la privacidad de Internet”.

Hasta el momento, la empresa continúa con los trabajos para restaurar el servicio y conocer las causas de la falla en su sistema , según declararon en su última actualización.