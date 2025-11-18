Qué es Cloudflare, el sistema de conectividad global que enfrentó una falla que impide utilizar apps como X y ChatGPT
La empresa de infraestructura web y ciberseguridad ofrece servicios a múltiples programas, aplicaciones y páginas de todo el globo. Aseguran estar investigando la situación y las causas de los problemas en su sistema.
La multinacional estadounidense de infraestructura web y ciberseguridad, Cloudflare, reportó la mañana de este martes que su sistema está “experimentando una degradación interna del servicio”, la cual ha provocado la caída o intermitencia de distintos programas, aplicaciones y páginas web.
“Estamos trabajando para restablecer el servicio. Les mantendremos informados a medida que podamos solucionar el problema. Próximamente publicaremos más actualizaciones”, declararon.
Entre las plataformas que se han visto afectadas por la falla en el sistema se encuentran la red social X, ChatGPT, Canva y el videojuego League of Legends, así como el Papel Digital y la app de La Tercera, por solo mencionar algunas.
Según reportan usuarios, en algunos servidores se puede leer el siguiente mensaje de error: “Por favor, desbloquee challenges.cloudflare.com para continuar”.
Desde la firma aseguran estar investigando la situación y las causas de estos problemas.
Qué es Cloudflare, el sistema de conectividad y protección global que enfrentó una falla
Cloudflare es un sistema de infraestructura web y ciberseguridad que ofrece servicios a múltiples programas, aplicaciones y páginas de todo el globo.
Se describe a sí misma en su sitio web como la nube para el “mundo interconectado” y “la conectividad cloud pionera en el mundo”, que “ayuda a conectar y proteger millones de clientes a nivel global”.
“Los servicios de Cloudflare son fáciles de integrar y gestionar, son rentables y están disponibles desde una única interfaz unificada, lo que ayuda incluso a las organizaciones más grandes y especializadas a reducir la complejidad informática y a recuperar el control de su entorno”, afirman.
“También brindamos servicios de seguridad, rendimiento y desarrollo a organizaciones de todos los tamaños, ofrecemos protección y velocidad para empresas a millones de empresas emergentes, pequeñas empresas y desarrolladores particulares”.
Desde la compañía dicen que Cloudflare se basa en “una red global inteligente, segura y de alta velocidad”.
“Ayudamos a las empresas a recuperar el control de sus entornos tecnológicos y de seguridad, reduciendo la complejidad y mejorando la visibilidad en sus dominios locales, de nube pública, SaaS y de la red pública. También ayudamos a particulares a mejorar la seguridad, la velocidad y la privacidad de Internet”.
Hasta el momento, la empresa continúa con los trabajos para restaurar el servicio y conocer las causas de la falla en su sistema, según declararon en su última actualización.
