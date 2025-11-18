Reportan fallo en la nube que impide usar X, ChatGPT, League of Legends y otros programas y apps
Desde la firma de infraestructura web, Cloudflare, aseguraron que están investigando la situación. Los problemas en el sistema han generado intermitencias e impedido la utilización de distintos programas, aplicaciones y sitios web.
Durante la mañana de este martes 18 de noviembre se reportó un fallo en Cloudflare, multinacional estadounidense de infraestructura web y ciberseguridad.
Los problemas en el sistema han generado intermitencias e impedido la utilización de distintos programas, aplicaciones y sitios web.
Entre estos se encuentran la red social X, ChatGPT, Canva y el videojuego League of Legends, así como el Papel Digital y la app de La Tercera, por solo mencionar algunas de las plataformas afectadas.
Hasta el momento, no se conocen más detalles ni las causas de estos problemas.
Desde Cloudflare aseguraron estar investigando la situación.
