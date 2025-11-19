Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

El éxito de “Baby Shark Dance” es difícil de dimensionar. Desde su publicación en 2016, el video más reproducido de YouTube acumula 16.400 millones de visualizaciones .

Para dimensionar sus reproducciones, la visitas de Baby Shark equivalen a los 10 videos más populares de Taylor Swift juntos.

Disponible en 25 idiomas, su tráfico proviene de todos los rincones del mundo: Estados Unidos lidera las reproducciones, mientras que Brasil es el país con más “me gusta”.

Sin embargo, todo ese poder viral no ha generado una fortuna proporcional para Pinkfong , la compañía surcoreana detrás del jingle de dos minutos. En una nota de The Wall Street Journal, el medio explica por qué se da esta paradoja.

La firma asiática obtuvo ingresos equivalentes a US$ 67 millones de dólares el año pasado –incluyendo las ganancias de YouTube– y un beneficio operativo cercano a US$ 13 millones.

Las restricciones de YouTube

El reportaje explica que la clave está en las estrictas normas que YouTube impone a los contenidos infantiles.

Tras un acuerdo extrajudicial con la Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos en 2019, la plataforma aplicó en 2020 una serie de restricciones a nivel global.

Entre ellas están la prohibición de publicidad personalizada, la desactivación de comentarios y la eliminación de notificaciones de suscripción, medidas que redujeron significativamente la interacción y, por ende, la capacidad de monetización .

Sin estas limitaciones, “Baby Shark” podría generar entre dos y tres veces más ingresos directos, según una estimación del académico Garrett Johnson, de la Universidad de Boston.

Baby Shark a la bolsa

Pinkfong, con sede en Seúl, había evaluado salir a bolsa en 2019, pero desistió tras considerar que la valoración ofrecida por los inversores era demasiado baja.

Finalmente lo consiguió este martes en el mercado Kosdaq de Corea del Sur, donde sus acciones subieron más de 9% en su debut, alcanzando los US$ 28 por papel. Esto dejó su capitalización en torno a los US$ 400 millones.

La compañía espera recaudar cerca de US$ 50 millones –descontando gastos– para la creación de nuevo contenido. Su plan es producir tres nuevos títulos hacia 2028.

Pese al éxito sin precedentes del video más visto de la historia de YouTube, Pinkfong sigue lejos de transformarse en una máquina de millones.