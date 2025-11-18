BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Por qué cada vez hay menos parejas que quieren casarse

    En Estados Unidos el matrimonio ha dejado de ser el punto de partida de la vida adulta de las personas.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Por qué cada vez hay menos parejas que quieren casarse

    Durante siglos, el matrimonio funcionó más como un contrato económico que como un acto romántico: era la promesa de estabilidad y de ascenso social en pareja.

    Hoy, ese paradigma ha cambiado. Para muchos jóvenes estadounidenses, la seguridad financiera no se alcanza a través del matrimonio, sino que se exige como requisito previo antes del anillo, indica un reportaje de The Wall Street Journal.

    Por qué cada vez hay menos parejas que quieren casarse

    Así lo vivieron Ryan y Amanda Dona, una pareja de Nueva York que se casó tras cumplir varios hitos: comprar una casa, consolidar sus carreras y adoptar un perro.

    Para ellos, la boda fue más bien una señal hacia familiares y amigos de que habían alcanzado un nivel de vida estable.

    “Cerró el capítulo de toda la locura de los últimos años”, dijo Amanda al medio estadounidense.

    Cambio de paradigma

    Ese cambio refleja un giro en la manera de entender la vida en pareja.

    Antes, el matrimonio era la base sobre la que se construía una familia y un patrimonio; ahora, se percibe como la culminación de logros individuales como estudiar, tener una carrera y alcanzar cierta seguridad económica.

    Las cifras muestran cómo esta mentalidad ha transformado el calendario de las relaciones.

    En el censo más reciente de EE.UU. (2020), la edad promedio para casarse por primera vez fue de 30 años en los hombres y 29 en las mujeres, frente a 28 y 26 en 2008.

    Por qué cada vez hay menos parejas que quieren casarse

    Además, entre 2008 y 2023, la tasa de primer matrimonio en personas de 22 a 45 años cayó un 9%, según datos analizados por la Universidad Estatal de Bowling Green.

    “El matrimonio se ha convertido en un símbolo de estatus”, afirma Krista Westrick-Payne, del Centro Nacional de Investigación sobre el Matrimonio y la Familia.

    “La gente no quiere casarse hasta tener una educación, un trabajo que les permita mantenerse y una casa, y además buscan una pareja que cumpla con todos esos requisitos”, agregó Westrick-Payne.

    Desigualdad y el matrimonio

    Este fenómeno también refleja desigualdades sociales. Los descensos en las tasas de matrimonio han sido mucho mayores en los sectores de menores ingresos y menor nivel educativo.

    Un estudio citado por el diario estadounidense reveló que, en 2019, el 59% de los estadounidenses de 37 años con padres de altos ingresos estaba casado, frente al 30% de quienes provenían de familias con menores recursos.

    Por qué cada vez hay menos parejas que quieren casarse

    Los economistas advierten que estas brechas pueden perpetuar desigualdades, ya que los matrimonios entre personas con mayor educación e ingresos consolidan patrimonios y amplían la distancia respecto de los demás.

    “Las mujeres con educación tienen más oportunidades económicas y mayores ingresos que las generaciones anteriores”, señaló la economista Melissa Kearney.

    “Mientras tanto, a los hombres con quienes suelen emparejarse les sigue yendo muy bien”, comentó.

    Lee también:

    Más sobre:MatrimonioBodaEconomíaParejasAmorThe Wall Street JounalVidaEstilo de vidaSociedadEstados UnidosCasarse

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Mercados mundiales sucumben ante renovados temores por burbuja en IA y a la espera de los resultados de Nvidia

    Netanyahu aplaude la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU respaldando el plan de Trump para Gaza

    “Estaría orgulloso de hacerlo”: esto dijo Trump de la posibilidad de atacar instalaciones de drogas en México y Colombia

    Maduro invita a la administración de Trump a hablar “cara a cara”

    Estudio revela la posible causa del aumento de cáncer de colon en mujeres menores de 50 años

    Lluvia en la zona central y sur de Chile: en qué regiones habrá chubascos los próximos días

    Lo más leído

    1.
    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    2.
    El primer cara a cara en La Moneda tras derrota electoral: ministros advierten la dificultad de traspasar el voto Parisi

    El primer cara a cara en La Moneda tras derrota electoral: ministros advierten la dificultad de traspasar el voto Parisi

    3.
    “Veo la situación con mucha tristeza”: el dolor de Manuel Pellegrini al hablar del complejo presente del Málaga

    “Veo la situación con mucha tristeza”: el dolor de Manuel Pellegrini al hablar del complejo presente del Málaga

    4.
    Reportan un turista fallecido, otro con complicaciones de salud y uno desaparecido en el Parque de Torres del Paine

    Reportan un turista fallecido, otro con complicaciones de salud y uno desaparecido en el Parque de Torres del Paine

    5.
    Boric sufre duro golpe que pone en duda la continuidad de su proyecto político

    Boric sufre duro golpe que pone en duda la continuidad de su proyecto político

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    10 mitos sobre la nutrición que deberían desaparecer, según los expertos

    10 mitos sobre la nutrición que deberían desaparecer, según los expertos

    Estudio revela la posible causa del aumento de cáncer de colon en mujeres menores de 50 años

    Estudio revela la posible causa del aumento de cáncer de colon en mujeres menores de 50 años

    Por qué cada vez hay menos parejas que quieren casarse

    Por qué cada vez hay menos parejas que quieren casarse

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    Servicios

    Temblor hoy, martes 18 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 18 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    El trámite a completar antes de diciembre para poder recibir el próximo Bono Marzo 2026

    El trámite a completar antes de diciembre para poder recibir el próximo Bono Marzo 2026

    Estos son los requisitos para recibir el Aguinaldo de Navidad dirigido a pensionados y los montos de 2025

    Estos son los requisitos para recibir el Aguinaldo de Navidad dirigido a pensionados y los montos de 2025

    Temblor hoy, martes 18 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, martes 18 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Abrazos y condolencias: La travesía por el desierto que iniciaron los diputados que dejan el Congreso

    Paulina Vodanovic (PS) afirma que el Socialismo Democrático “no ha logrado tener un contenido ni una definición política” y plantea revisión del bloque

    TVN: Reinventarse con sus propios medios
    Negocios

    TVN: Reinventarse con sus propios medios

    Mercados mundiales sucumben ante renovados temores por burbuja en IA y a la espera de los resultados de Nvidia

    Presupuesto 2026: oposición queda disconforme con indicaciones del gobierno y se caen recursos para Salud y Educación en la Cámara

    “Estaría orgulloso de hacerlo”: esto dijo Trump de la posibilidad de atacar instalaciones de drogas en México y Colombia
    Tendencias

    “Estaría orgulloso de hacerlo”: esto dijo Trump de la posibilidad de atacar instalaciones de drogas en México y Colombia

    Por qué cada vez hay menos parejas que quieren casarse

    Estudio revela la posible causa del aumento de cáncer de colon en mujeres menores de 50 años

    Los privilegios de Kylian Mbappé que tensionan el camarín de Francia
    El Deportivo

    Los privilegios de Kylian Mbappé que tensionan el camarín de Francia

    El complejo momento del Málaga que genera tristeza y preocupación en Manuel Pellegrini

    “Decepcionado de los wanderinos”: el lamento de los derrotados del mundo del deporte en las Elecciones 2025

    Un día en Qatar: dos aventuras en los desiertos de Doha
    Finde

    Un día en Qatar: dos aventuras en los desiertos de Doha

    Rito de Primavera en el MUT: los detalles de las tres funciones de la obra de danza contemporánea

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    “El Pasador” y sus escasas horas en La Moneda: crónica del gobierno más breve de la historia de Chile
    Cultura y entretención

    “El Pasador” y sus escasas horas en La Moneda: crónica del gobierno más breve de la historia de Chile

    “Locura”: la escritora argentina Mariana Enriquez se declara obsesionada con Rosalía

    Lollapalooza Chile 2026 anuncia a Marina como uno de sus sideshows en el Teatro Coliseo

    Netanyahu aplaude la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU respaldando el plan de Trump para Gaza
    Mundo

    Netanyahu aplaude la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU respaldando el plan de Trump para Gaza

    Maduro invita a la administración de Trump a hablar “cara a cara”

    Corea del Norte advierte de que el programa nuclear de Washington y Seúl generará un “efecto dominó” para la región

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores
    Paula

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?