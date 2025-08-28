SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

El costo del anillo de compromiso de Taylor Swift, y por qué es tan especial

La cantante se comprometió con el jugador de fútbol americano Travis Kelce con una joya que mezcla el estilo vintage y minimalismo moderno.

Antonio AlburquerquePor 
Antonio Alburquerque
El costo del anillo de compromiso de Taylor Swift, y por qué es tan especial

“Me gustan las cosas brillantes, pero me casaría contigo con anillos de papel”, dice la letra de la canción Paper Rings, de Taylor Swift.

Seis años después de ese lanzamiento, los anhelos de la cantante se cumplieron y, si bien no se casará con un anillo de papel,la artista aceptó la propuesta de matrimonio del jugador de fútbol americano Travis Kelce.

Swift y Kelce comenzaron su relación en 2023 y desde entonces se han convertido en una de las parejas más mediáticas del entretenimiento.

El anillo fue creado por la diseñadora Kindred Lubeck, de Artifex Fine Jewelry en Nueva York, reconocida por trabajar piezas grabadas a mano con piedras preciosas naturales, según reveló una nota de The New York Times.

La sortija tiene un diamante alargado de talla cojín (con las esquinas redondeadas), es de mina antigua y está engastado en oro amarillo, un estilo que los expertos destacan por su elegancia y carácter atemporal.

“Es un diamante estético y realmente hermoso, no solo una pieza llamativa”, señaló Marion Fasel, historiadora de joyería y autora de La historia de los anillos de compromiso de diamantes: Un verdadero romance.

Cuánto cuesta el anillo de Taylor Swift

Fasel estima que la piedra tiene alrededor de siete quilates y destacó que su brillo es más suave que el de los diamantes modernos.

“Es una verdadera tendencia en joyería elegir piedras antiguas porque tienen una luz muy diferente”, señaló Fasel al medio estadounidense.

El costo del anillo de compromiso de Taylor Swift, y por qué es tan especial

Otros especialistas ofrecen cifras más elevadas. Ann Grimmett, vicepresidenta de comercialización de Jared Jewelers, calculó que el valor de la joya podría ir de US$ 250.000 dólares a US$ 500.000.

En cambio, Nilesh Rakholia, fundador de la marca británica Abelini Jewellery, estimó un costo de entre uno y US$ 1,3 millones, con un peso cercano a los diez quilates.

El diseño también incluye detalles más íntimos: un grabado en el lateral y dos diamantes pequeños que, según Fasel, podrían tener un significado oculto. “Todo lo que tiene que ver con Taylor significa algo”, señaló.

Aunque el tamaño de la piedra sorprendió incluso a especialistas, la pieza mantiene un equilibrio. “Está en proporción con su mano. Tiene dedos largos y el diamante se acomoda con gracia. Es grande, pero no resulta vulgar”, dijo Fasel.

La tendencia vintage del anillo

La joya también refleja una tendencia más amplia en la industria. “Lo que hace que este diseño sea particularmente impactante es su combinación de encanto vintage y minimalismo moderno”, comentó Rakholia.

Además, el oro amarillo –que en los últimos años ha vuelto a ganar protagonismo en la alta joyería– potencia el brillo del diamante blanco.

El “efecto Taylor Swift” ya empieza a sentirse. Jason Arasheben, fundador de Jason of Beverly Hills, aseguró que anticipa un aumento en la demanda de diamantes alargados de talla cojín de mina antigua y anillos de estética retro.

“Sé que voy a recibir muchísimas capturas de pantalla de mis clientes”, agregó.

El costo del anillo de compromiso de Taylor Swift, y por qué es tan especial

Pero más allá del lujo, lo que distingue esta pieza es su carácter personal. A diferencia de las joyas de alfombra roja que suelen estar ligadas a grandes marcas como Cartier o Lorraine Schwartz, un anillo de compromiso no responde a contratos publicitarios.

“Es la única pieza que no tiene marca. Es personal, es real. Es el último símbolo verdaderamente personal entre una pareja y su unión”, concluyó Fasel.

Lee también:

Más sobre:Taylor SwiftTravis KelceAnilloCantanteNFLFútbol americanoCelebridadesCompromisoMatrimonioCasamientoArgollaJoyasEstados Unidos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Cuándo comienza y cómo será la próxima lluvia en Santiago, según el tiempo

Así se hizo Millonario, el documental sobre supuesto ganador del Kino: “En un minuto empezó a pelear por limpiar su imagen”

Femicidios en Chile 2024: una de cada tres mujeres asesinadas había realizado denuncias previas

China pide “condiciones” para una “solución política” a la invasión rusa de Ucrania

Kim Jong Un y una veintena de líderes asistirán al desfile militar de China por el Día de la Victoria

Ataques de Rusia sobre Kiev dejan al menos tres muertos y unos cuarenta heridos

Lo más leído

1.
Había salido de Punta Peuco el lunes: PDI detiene a José Zara Holger por caso de homicidio de Ronni Moffitt

Había salido de Punta Peuco el lunes: PDI detiene a José Zara Holger por caso de homicidio de Ronni Moffitt

2.
Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

3.
Sebastián Jans, líder de los masones: “La candidatura de Daniel Jadue tensiona a la masonería y al sistema político”

Sebastián Jans, líder de los masones: “La candidatura de Daniel Jadue tensiona a la masonería y al sistema político”

4.
“Se hacen 500 lucas diarias”: la trama de corrupción en Santiago 1 que develó gendarme amenazado por el Tren de Aragua

“Se hacen 500 lucas diarias”: la trama de corrupción en Santiago 1 que develó gendarme amenazado por el Tren de Aragua

5.
Deja millones en la UC: Norwich vende a Marcelino Núñez al Ipswich en uno de los traspasos más altos de la Championship

Deja millones en la UC: Norwich vende a Marcelino Núñez al Ipswich en uno de los traspasos más altos de la Championship

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Fiscal afirma que imputado en crimen de Curacaví aceleró “a gran velocidad” para “pasar por encima” de la víctima

Fiscal afirma que imputado en crimen de Curacaví aceleró “a gran velocidad” para “pasar por encima” de la víctima

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

La enfermedad que padece María Antonieta de las Nieves, la actriz que interpreta a La Chilindrina

La enfermedad que padece María Antonieta de las Nieves, la actriz que interpreta a La Chilindrina

Servicios

Temblor hoy, jueves 28 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 28 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Baja la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

Baja la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Temblor hoy, jueves 28 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud
Chile

Temblor hoy, jueves 28 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Femicidios en Chile 2024: una de cada tres mujeres asesinadas había realizado denuncias previas

Hombre muere baleado en la vía pública en centro de Santiago

Casi 30% de los subsidios a la tasa para compras de viviendas nuevas ya han sido solicitados
Negocios

Casi 30% de los subsidios a la tasa para compras de viviendas nuevas ya han sido solicitados

Retail Financiero propone definir una tasa de intercambio diferenciada al pagar con cuotas sin interés

Grau define sus prioridades en Hacienda e inicia ronda de reuniones con parlamentarios

El costo del anillo de compromiso de Taylor Swift, y por qué es tan especial
Tendencias

El costo del anillo de compromiso de Taylor Swift, y por qué es tan especial

Cuándo comienza y cómo será la próxima lluvia en Santiago, según el tiempo

A propósito del gusano barrenador: qué otras larvas son peligrosas para el ser humano

Deja millones en la UC: Norwich vende a Marcelino Núñez al Ipswich en uno de los traspasos más altos de la Championship
El Deportivo

Deja millones en la UC: Norwich vende a Marcelino Núñez al Ipswich en uno de los traspasos más altos de la Championship

Fernando Ortiz toma fuerza ante indefinición de Quinteros: Blanco y Negro zanjará el sábado al nuevo DT de Colo Colo

El severo análisis de Manuel Pellegrini tras empate de Betis: “En la segunda parte, no llegamos a la portería”

Desde Mac DeMarco hasta David Bowie y Pink Floyd en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para septiembre
Finde

Desde Mac DeMarco hasta David Bowie y Pink Floyd en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para septiembre

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica

Pat Metheny en Chile: estas son las coordenadas de la cuarta fecha

Así se hizo Millonario, el documental sobre supuesto ganador del Kino: “En un minuto empezó a pelear por limpiar su imagen”
Cultura y entretención

Así se hizo Millonario, el documental sobre supuesto ganador del Kino: “En un minuto empezó a pelear por limpiar su imagen”

Il Posto presenta exposición que reúne obras del destacado artista chileno Ricardo Yrarrázaval

The Gathering realizará show exclusivo en Chile con su formación más exitosa para celebrar los 30 años de Mandylion

China pide “condiciones” para una “solución política” a la invasión rusa de Ucrania
Mundo

China pide “condiciones” para una “solución política” a la invasión rusa de Ucrania

Kim Jong Un y una veintena de líderes asistirán al desfile militar de China por el Día de la Victoria

Ataques de Rusia sobre Kiev dejan al menos tres muertos y unos cuarenta heridos

Lupus, el gran imitador
Paula

Lupus, el gran imitador

Hablemos de amor: “En la salud y en la enfermedad”

Bullying escolar: el costo del silencio institucional