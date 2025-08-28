El costo del anillo de compromiso de Taylor Swift, y por qué es tan especial

“Me gustan las cosas brillantes, pero me casaría contigo con anillos de papel”, dice la letra de la canción Paper Rings, de Taylor Swift.

Seis años después de ese lanzamiento, los anhelos de la cantante se cumplieron y, si bien no se casará con un anillo de papel, la artista aceptó la propuesta de matrimonio del jugador de fútbol americano Travis Kelce .

Swift y Kelce comenzaron su relación en 2023 y desde entonces se han convertido en una de las parejas más mediáticas del entretenimiento.

El anillo fue creado por la diseñadora Kindred Lubeck, de Artifex Fine Jewelry en Nueva York, reconocida por trabajar piezas grabadas a mano con piedras preciosas naturales, según reveló una nota de The New York Times.

La sortija tiene un diamante alargado de talla cojín (con las esquinas redondeadas), es de mina antigua y está engastado en oro amarillo , un estilo que los expertos destacan por su elegancia y carácter atemporal.

“Es un diamante estético y realmente hermoso, no solo una pieza llamativa”, señaló Marion Fasel, historiadora de joyería y autora de La historia de los anillos de compromiso de diamantes: Un verdadero romance.

Cuánto cuesta el anillo de Taylor Swift

Fasel estima que la piedra tiene alrededor de siete quilates y destacó que su brillo es más suave que el de los diamantes modernos.

“Es una verdadera tendencia en joyería elegir piedras antiguas porque tienen una luz muy diferente”, señaló Fasel al medio estadounidense.

Otros especialistas ofrecen cifras más elevadas. Ann Grimmett, vicepresidenta de comercialización de Jared Jewelers, calculó que el valor de la joya podría ir de US$ 250.000 dólares a US$ 500.000.

En cambio, Nilesh Rakholia, fundador de la marca británica Abelini Jewellery, estimó un costo de entre uno y US$ 1,3 millones, con un peso cercano a los diez quilates.

El diseño también incluye detalles más íntimos: un grabado en el lateral y dos diamantes pequeños que, según Fasel, podrían tener un significado oculto. “Todo lo que tiene que ver con Taylor significa algo”, señaló.

Aunque el tamaño de la piedra sorprendió incluso a especialistas, la pieza mantiene un equilibrio. “Está en proporción con su mano. Tiene dedos largos y el diamante se acomoda con gracia. Es grande, pero no resulta vulgar”, dijo Fasel.

La tendencia vintage del anillo

La joya también refleja una tendencia más amplia en la industria. “Lo que hace que este diseño sea particularmente impactante es su combinación de encanto vintage y minimalismo moderno” , comentó Rakholia.

Además, el oro amarillo –que en los últimos años ha vuelto a ganar protagonismo en la alta joyería– potencia el brillo del diamante blanco.

El “efecto Taylor Swift” ya empieza a sentirse. Jason Arasheben, fundador de Jason of Beverly Hills, aseguró que anticipa un aumento en la demanda de diamantes alargados de talla cojín de mina antigua y anillos de estética retro.

“Sé que voy a recibir muchísimas capturas de pantalla de mis clientes”, agregó.

Pero más allá del lujo, lo que distingue esta pieza es su carácter personal. A diferencia de las joyas de alfombra roja que suelen estar ligadas a grandes marcas como Cartier o Lorraine Schwartz, un anillo de compromiso no responde a contratos publicitarios.

“Es la única pieza que no tiene marca. Es personal, es real. Es el último símbolo verdaderamente personal entre una pareja y su unión”, concluyó Fasel.