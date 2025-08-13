El precio del anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo le dio a Georgina Rodríguez, según expertos en joyería

Después de ocho años de noviazgo, el aclamado futbolista Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaron su compromiso. Pero la noticia pasó a segundo plano, después de que la modelo argentina subiera una fotografía del ostentoso anillo con el que le dijo que sí al portugués.

Se trata de un diamante de gran tamaño que, según distintos joyeros, podría pesar hasta 37 quilates.

“Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, escribió Rodríguez en la publicación de Instagram donde muestra el anillo de compromiso y que ya acumula más de 14 millones de Me gusta.

La fotografía causó todo tipo de reacciones: muchos felicitaron a la pareja, pero sin duda, el protagonista de las conversaciones es el anillo, su tamaño y el posible precio que algunos expertos en joyería ya han comenzado a debatir.

¿Cuánto costó realmente el anillo que Ronaldo le entregó a su prometida?

El precio del anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo le dio a Georgina Rodríguez, según expertos en joyería. Foto: AP.

La pareja recién comprometida no revelaron más información de la llamativa roca que adorna el anillo. No obstante, en conversación con la Revista People, distintos joyeros y artesanos están haciendo sus apuestas sobre el valor de esta joya.

Por ejemplo, Tobias Kormind, director de 77 Diamonds en Londres, opinó que el anillo pesa unos 37 quilates y que podría tener un precio de unos 5 millones de dólares (cerca de CLP 4.770 millones) .

“Es extraordinaria”, dijo Laura Taylor, especialista en anillos de compromiso de Lorel Diamonds, sobre los diamantes del anillo de Georgina Rodríguez. La experta estima que el diamante de corte ovalado pesa entre 15 y 20 quilates y que está rodeado de otras piedras laterales para hacer que parezca más grande.

“Si el diamante es natural y de una calidad excepcional en la gama de colores DF con una claridad impecable o casi impecable, su valor podría superar fácilmente los 2 millones de dólares (unos CLP 1.913 millones) ”, aseguró.

Por su parte, Julia Chafe, aficionada de la joyería y creadora de contenido, analizó el anillo y estimó que podría tratarse de un diamante D Flawless de 35 quilates que podría costar hasta 3 millones de dólares (2.868 millones de pesos chilenos).

Sin embargo, la influencer también explicó que, por el peso del anillo, “para usar esta piedra con regularidad necesitarás una cirugía reconstructiva del dedo. Imagínate llevar una pesa rusa de 45 kilos en el dedo todo el día, todos los días. Duele, pero vale la pena”.