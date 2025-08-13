SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

El precio del anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo le dio a Georgina Rodríguez, según expertos en joyería

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaron su compromiso tras ocho años de noviazgo, pero el protagonismo se lo robó su anillo de compromiso que podría valer varios millones de dólares.

Nicole IporrePor 
Nicole Iporre
El precio del anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo le dio a Georgina Rodríguez, según expertos en joyería

Después de ocho años de noviazgo, el aclamado futbolista Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaron su compromiso. Pero la noticia pasó a segundo plano, después de que la modelo argentina subiera una fotografía del ostentoso anillo con el que le dijo que sí al portugués.

Se trata de un diamante de gran tamaño que, según distintos joyeros, podría pesar hasta 37 quilates.

“Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, escribió Rodríguez en la publicación de Instagram donde muestra el anillo de compromiso y que ya acumula más de 14 millones de Me gusta.

La fotografía causó todo tipo de reacciones: muchos felicitaron a la pareja, pero sin duda, el protagonista de las conversaciones es el anillo, su tamaño y el posible precio que algunos expertos en joyería ya han comenzado a debatir.

¿Cuánto costó realmente el anillo que Ronaldo le entregó a su prometida?

El precio del anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo le dio a Georgina Rodríguez, según expertos en joyería. Foto: AP.

Cuánto cuesta el anillo que Cristiano Ronaldo le dio a Georgina Rodríguez

La pareja recién comprometida no revelaron más información de la llamativa roca que adorna el anillo. No obstante, en conversación con la Revista People, distintos joyeros y artesanos están haciendo sus apuestas sobre el valor de esta joya.

Por ejemplo, Tobias Kormind, director de 77 Diamonds en Londres, opinó que el anillo pesa unos 37 quilates y que podría tener un precio de unos 5 millones de dólares (cerca de CLP 4.770 millones).

“Es extraordinaria”, dijo Laura Taylor, especialista en anillos de compromiso de Lorel Diamonds, sobre los diamantes del anillo de Georgina Rodríguez. La experta estima que el diamante de corte ovalado pesa entre 15 y 20 quilates y que está rodeado de otras piedras laterales para hacer que parezca más grande.

“Si el diamante es natural y de una calidad excepcional en la gama de colores DF con una claridad impecable o casi impecable, su valor podría superar fácilmente los 2 millones de dólares (unos CLP 1.913 millones)”, aseguró.

Por su parte, Julia Chafe, aficionada de la joyería y creadora de contenido, analizó el anillo y estimó que podría tratarse de un diamante D Flawless de 35 quilates que podría costar hasta 3 millones de dólares (2.868 millones de pesos chilenos).

El precio del anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo le dio a Georgina Rodríguez, según expertos en joyería

Sin embargo, la influencer también explicó que, por el peso del anillo, “para usar esta piedra con regularidad necesitarás una cirugía reconstructiva del dedo. Imagínate llevar una pesa rusa de 45 kilos en el dedo todo el día, todos los días. Duele, pero vale la pena”.

Lee también:

Más sobre:Cristiano RonaldoGeorgina RodríguezAnillo de Georgina RodríguezAnillo de compromiso de Georgina RodríguezAnillo Georgina RodríguezCompromisoMatrimonioCristiano Ronaldo se va a casarQuién es Georgina RodríguezAnilloDiamanteAnillo de diamantesQuilatesCompromiso Cristiano Ronaldo y Georgina RodríguezJoyeríaJoyasLa Tercera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Senador De Urresti por proyecto que busca resguardar investigaciones: “Hay un festival de filtraciones que no son por la libertad de prensa”

Cristián Arroyo, voz de Canal Magdalena: “No me gustan las plataformas digitales, no me gusta proponer solo recuerdo”

Tras episodio en el Senado: Poder Judicial reitera advertencia por estafa telefónica y secuestro de WhatsApp

El cobre ya sube 12% en el año y Cochilco revela las nuevas proyecciones para el precio 2025 y 2026

La ruta de la gira de Jara en nueva etapa de campaña: comienza en Valparaíso y finaliza en Santiago

Tenso intercambio en comisión de Hacienda: diputados piden a Cataldo aclarar responsabilidades en paro de manipuladoras de alimento

Lo más leído

1.
Muere mujer conocida como la “Barbie narco chilena” y sus dos hijos tras violenta colisión frontal en Frutillar

Muere mujer conocida como la “Barbie narco chilena” y sus dos hijos tras violenta colisión frontal en Frutillar

2.
Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

3.
BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

4.
Brayan Cortés le gana a Gabriel Arias el duelo de arqueros chilenos en la sufrida victoria de Peñarol sobre Racing

Brayan Cortés le gana a Gabriel Arias el duelo de arqueros chilenos en la sufrida victoria de Peñarol sobre Racing

5.
Nelson Beltrán, el “colombiano” que recomendó a Jeannette Jara dejarse las canas y evitar el color rojo

Nelson Beltrán, el “colombiano” que recomendó a Jeannette Jara dejarse las canas y evitar el color rojo

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Así será el nuevo terminal nacional del aeropuerto de Santiago

Así será el nuevo terminal nacional del aeropuerto de Santiago

Carabineros entrega detalles de como alumno del liceo Lastarria resultó quemado tras lanzar molotov

Carabineros entrega detalles de como alumno del liceo Lastarria resultó quemado tras lanzar molotov

¡Alerta anti-spam!: Hoy comienzan a regir los prefijos obligatorios para identificar llamadas sospechosas

¡Alerta anti-spam!: Hoy comienzan a regir los prefijos obligatorios para identificar llamadas sospechosas

Así fue el tenso concejo municipal que aprobó el cambió de nombre de Av. Salvador Allende por Salesianos

Así fue el tenso concejo municipal que aprobó el cambió de nombre de Av. Salvador Allende por Salesianos

Servicios

Revisa los horarios y rutas con peaje a luca por el fin de semana largo

Revisa los horarios y rutas con peaje a luca por el fin de semana largo

Qué días son las Fiestas Patrias: revisa los feriados del descanso dieciochero XXL

Qué días son las Fiestas Patrias: revisa los feriados del descanso dieciochero XXL

Rating del martes 12 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del martes 12 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Revisa los horarios y rutas con peaje a luca por el fin de semana largo
Chile

Revisa los horarios y rutas con peaje a luca por el fin de semana largo

Senador De Urresti por proyecto que busca resguardar las investigaciones: “Hay un festival de filtraciones que no son por la libertad de prensa”

Tras episodio en el Senado: Poder Judicial reitera advertencia por estafa telefónica y secuestro de WhatsApp

El cobre ya sube 12% en el año y Cochilco revela las nuevas proyecciones para el precio 2025 y 2026
Negocios

El cobre ya sube 12% en el año y Cochilco revela las nuevas proyecciones para el precio 2025 y 2026

Caso seguros: la dura respuesta de la CNE al consejo del Coordinador Eléctrico

Asesor económico de Kast explica cómo reducirá impuestos, recortará gasto y no afectará la recaudación

El precio del anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo le dio a Georgina Rodríguez, según expertos en joyería
Tendencias

El precio del anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo le dio a Georgina Rodríguez, según expertos en joyería

Las preocupantes condiciones que enfrentan los soldados de Rusia que regresan del frente en Ucrania

Confirman lluvia “importante” en Santiago: qué día y a qué hora comienza la precipitación

¿Aburrió a Guardiola? Polémico delantero deja el Manchester City tras una temporada marcada por las indisciplinas
El Deportivo

¿Aburrió a Guardiola? Polémico delantero deja el Manchester City tras una temporada marcada por las indisciplinas

El Team Chile celebra en Asunción y finaliza el remo con una cosecha histórica en los Panamericanos Junior

La advertencia de Felipe Loyola en Independiente a horas del duelo contra la U por la Copa Sudamericana

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Cristián Arroyo, voz de Canal Magdalena: “No me gustan las plataformas digitales, no me gusta proponer solo recuerdo”
Cultura y entretención

Cristián Arroyo, voz de Canal Magdalena: “No me gustan las plataformas digitales, no me gusta proponer solo recuerdo”

Kylie Minogue en el Movistar Arena: no puedes sacártela de la cabeza

“¿Quién crees que es esa persona?”: la misteriosa aparición de David Bowie en el universo de Twin Peaks

Jefe del Ejército israelí avala el plan para ampliar la ofensiva en Gaza pese a las críticas
Mundo

Jefe del Ejército israelí avala el plan para ampliar la ofensiva en Gaza pese a las críticas

Líderes europeos piden a Trump un alto el fuego en Ucrania como punto de partida en la reunión con Putin

El caso que podría obligar a la Corte Suprema de EE.UU. a anular el matrimonio entre personas del mismo sexo

Hablemos de amor: Me terminó un bot
Paula

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi

Cuidado personal: qué mira la justicia al decidir con quién viven los hijos