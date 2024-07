Además de sus mansiones en Madrid y Portugal, la estrella del fútbol Cristiano Ronaldo añadió una lujosa propiedad más a su colección. Su nuevo hogar estará sobre la forma de un caballito de mar: se trata de Jumeirah Bay Island —más conocida como la “isla de los multimillonarios”—, uno de los lugares más cotizados de Dubái.

Y es que, después de comenzar su primera temporada en el club saudí Al Nassr, el deportista no dudó en invertir cerca de 25 millones de euros solo para la compra del terreno de su nueva casa para así estar a gusto en su nuevo trabajo.

La mansión, de la compañía Palace Luxury Living (una de las inmobiliarias más destacadas de los Emiratos Árabes Unidos) estaría lista a finales de este 2024.

Estos son todos los atractivos que tendrá el nuevo hogar de Cristiano Ronaldo.

Así es la ostentosa mansión de Cristiano Ronaldo en la “isla de los multimillonarios” de Dubái. Foto: REUTERS/Ahmed Yosri

Cómo es la nueva mansión de Cristiano Ronaldo en Dubái

La mansión estará en una especie de condominio en la isla donde hay alrededor de 20 propiedades más. Según informó La Vanguardia, sus atractivos principales son: un club náutico, un club de playa privado, un puerto deportivo y restaurantes con varias estrellas Michelin.

Además, en la isla están hoteles de lujo como el Bulgari Resort, Mandarin Oriental y Four Seasons.

Cristiano pasaría a ser vecino del multimillonario saudí Mohammed Abdul Latif Jameel, entre otros hombres y mujeres de gran poder económico.

La isla se conecta con Dubái a través de un puente de 300 metros. Para llegar al centro de la ciudad, solo hay que hacer un recorrido de ocho kilómetros.

Todavía no se conoce cómo será la mansión por dentro, no obstante, los gustos de Cristiano ya son bien conocidos por la prensa: en sus otras propiedades, no faltan los gimnasios exclusivos, vistas panorámicas, terminaciones de último nivel, piscinas, spa, cine y tecnología de punta.