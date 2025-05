La cantante y compositora estadounidense, Taylor Swift, anunció este viernes que compró los derechos de sus primeros seis discos, poniendo fin a una batalla de seis años por la propiedad de su obra.

“Toda la música que he hecho... ahora... me pertenece” , dijo la artista en una carta manuscrita publicada en su página web, en la que agradece a sus fans el apoyo durante su batalla para recuperar los derechos de sus primeros álbumes de estudio, después de que la discográfica en la que los grabó fuera vendida.

Taylor Swift anuncia que ya es propietaria de todo su catálogo musical: esto dijo la estrella del pop

En el verano de 2019, la estrella comenzó una lucha pública con el magnate de la industria musical Scooter Braun, después de que su compañía adquiriera el sello discográfico al que antes pertenecía Swift, dándole una participación mayoritaria en los “masters” (material original usado para crear vinilos, CD y copias digitales) de sus seis primeros álbumes.

Swift afirmó que había tratado activamente de retomar el control de sus “masters”, pero en noviembre de 2020 dijo que se había enterado de que los derechos de sus primeros seis álbumes habían sido vendidos a la compañía de capital privado Shamrock Holdings , por supuestamente más de 300 millones de dólares.

La acalorada disputa, junto a la determinación de la cantante por volver a grabar esos discos, abrió una discusión sobre quién es el dueño del trabajo de un artista, además de las condiciones en las que los jóvenes talentos firman sus contratos.

El propietario de los lucrativos “masters” tiene potestad para determinar cómo se venden y se reproducen las canciones.

La estrella mundial del pop afirmó que ahora tiene los derechos de todos sus videos musicales, filmes de conciertos, portadas de discos y fotografías, además de canciones inéditas.

Detalló que adquirió su música “sin condiciones, sin socios y con total autonomía”.

“Decir que este es mi mayor sueño hecho realidad es ser bastante reservada al respecto”, enfatizó.

Swift, quien en diciembre de 2024 finalizó su aclamado Eras Tour, también agradeció a sus seguidores por el masivo éxito de la gira.

“ No tengo palabras para agradecerles que me hayan ayudado a reencontrarme con este arte al que he dedicado mi vida , pero del que nunca había sido dueña hasta ahora”.

Junto con ello, dijo que Shamrock Capital fueron “las primeras personas” que le ofrecieron la oportunidad de adquirir su música.

Calificó el trato comercial con la firma como “honesto, justo y respetuoso”.