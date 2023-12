Taylor Swift: 4 momentos que marcaron la carrera de la estrella pop.

El 2023 dejó solo victorias para Taylor Swift. Fue el año en que logró relanzar dos álbumes (Speak Now y 1989), se dedicó por completo a su gira mundial The Eras Tour, estrenó su propio documental, ganó premios y se convirtió en la artista más escuchada a nivel mundial en la plataforma Spotify, con 26.000 millones de escuchas.

Esos hechos solo ocurrieron este año. Sin embargo, la cantante estadounidense ha tenido otros momentos cruciales que la han llevado a convertirse en una estrella pop de talla mundial, con una legión de fanáticos que la defiende a toda costa.

Antes de estar en la cúspide de la fama, Taylor era una niña que creció en el marco de una familia tradicional en West Reading, Pennsylvania, en una zona donde se cultivaban árboles de Navidad. Su madre, Andrea Gardner Swift, era ejecutiva de mercadotecnia y su padre trabajaba como asesor financiero.

1. Primer disco

Durante su infancia la artista comenzaría a tener interés por el teatro musical, lo que más tarde la impulsó a asistir a clases de canto y actuación en Broadway. A los 14 años se mudó junto a su familia a Nashville, Tennessee, para poder construir una carrera en la música.

La elección de esa ciudad no fue al azar. En esa época Taylor estaba profundamente influenciada por la música country, debido a lo inspirada que sentía por la artista Shania Twain, y Nashville es conocida como la cuna de ese género musical.

Taylor Swift fue la artista más oída de Spotify a nivel mundial en 2023. Foto: Evan Agostini/AP.

Al llegar a la ciudad consiguió presentarse en diversos festivales y concursos, además de enfocarse en la composición de sus propias letras.

Pronto llegaría el primer contrato: firmó con Sony/AVT Tree, lo que la volvió la artista más joven del sello. Tiempo después lo dejó para irse con una nueva casa disquera, Big Machine Records.

El 24 de octubre de 2006 Taylor lanzaba el primer álbum de su trayectoria artística. Tim McGraw, Teardrops on My Guitar y Should’ve Said No son algunos de los hits que componen el disco, siempre bajo el estilo de música country. Sería apenas el inicio de la carrera de la estrella pop.

2. Incidente con Kayne West

Corría el año 2009 y Taylor continuaba creciendo en la música. Para ese momento ya había estrenado su segundo álbum, Fearless, y consiguió concretar su primera gira con shows en Estados Unidos, Reino Unido y Australia.

Todo parecía ir viento en popa para la compositora -de entonces 19 años-, hasta que llegaron los MTV Video Music Awards, también conocidos como VMA.

La noche del 13 de septiembre de 2009, Taylor se subió al escenario del evento tras haber ganado en la categoría de mejor video femenino con You Belong with Me. Estaba visiblemente emocionada y no paraba de agradecer por el reconocimiento. Era la primera artista country en recibir un VMA.

Taylor estaba en pleno discurso y con su galardón en mano cuando repentinamente Kayne West apareció en el escenario. Le quitó el micrófono y emitió una frase que nadie más logró olvidar. “Estoy muy feliz por ti, te dejaré terminar. Beyoncé tuvo el mejor video de la historia. ¡Uno de los mejores de la historia!”, diría el rapero, haciendo referencia a Single Ladies (Put a Ring On It).

Taylor Swift y Kayne West en los VMA 2009.

El intérprete de Good Life, sencillamente, había humillado a la artista en uno de sus mejores momentos. Ella no entendía nada y el público de los VMA reflejó su molestia abucheando a West.

El hecho llegó tan lejos que incluso el entonces presidente de EE.UU., Barack Obama se refirió al caso. Durante una grabación off the record que después sería filtrada, el exmandatario expresó que West fue “un cretino” por haber interrumpido a Taylor.

Pese al mal rato, la artista reflejaría lo valiosa que era: un par de meses después, Fearless ganó a mejor álbum del año en los Grammy.

3. Regrabar seis álbumes

Después del incidente en los VMA, West se disculpó con la artista y todo parecía indicar que había una tregua momentánea. Sin embargo, no era el fin del conflicto: en febrero de 2016 West publicaría la polémica canción Famous, en la que insultaba directamente a la compositora. Luego vinieron otra serie de ataques de parte del rapero y su esposa, Kim Kardashian.

Por un tiempo Taylor desapareció del ojo público. A raíz del conflicto con la pareja y otras figuras de la industria musical, en 2017 regresó con todo: publicó el álbum Reputation, donde aborda tópicos como los rumores, las críticas y la mala imagen que había de ella. Es su etapa más oscura.

“Aquí yace la reputación de Taylor Swift”, señala una leyenda en el videoclip de Look What You Made Me Do.

En esa época llegaría otro obstáculo para la artista.

Al firmar con Big Machine Records cuando era adolescente, la cantante le cedió todos los derechos de las grabaciones originales. En 2018 quiso terminar con esa relación laboral para poder irse con Republic Records, propiedad de Universal Music. Sin embargo, los discos Taylor Swift, Fearless, Speak Now, Red, 1989 y Reputation estaban bajo el alero del primer sello.

Taylor decidió grabar los seis álbumes que había grabado con Big Machine Records.

Un año después, la discográfica vendió todos los derechos de grabación a Scooter Braun, famoso mánager que ha representado a artistas como Justin Bieber, Ariana Grande, David Guetta, Demi Lovato y J Balvin. La acción llevó a que el magnate de la música fuera propietario del catálogo de Taylor, aunque más tarde lo vendería a una empresa de inversión.

“Scooter me ha despojado del trabajo de mi vida, que no se me dio la oportunidad de comprar. Música que escribí en el piso de mi habitación y videos que soñé y pagué con el dinero que gané tocando en bares, luego clubes, luego arenas y luego estadios”, contaría la cantante.

De esa manera, la voz de Lover determinó que volvería a grabar todos sus discos lanzados antes de 2018 para poder tener control sobre ellos y asegurarse que podría recibir las ganancias. Y es que, aunque no era dueña de las grabaciones originales, tenía propiedad en la letra y música.

Hasta ahora ha publicado cuatro de esos discos con su sello actual. Cada uno de los títulos, eso sí, va con el término (Taylor’s Version) para distinguirlos frente a las grabaciones originales.

El último estreno fue 1989 (Taylor’s Version), a fines de octubre.

En 2019, Forbes aseguró que la artista era la celebridad mejor pagada de todo el mundo, luego de recaudar 185 millones de dólares. Ese mismo año se coronó como Mujer de la Década en los Billboard Women in Music.

4. Persona del Año, según Time

En todos los meses del 2023, Taylor acaparó los titulares por distintos motivos: su gira de espectáculos en que repasa todas sus “eras” y con la que logró superar los mil millones de dólares recaudados, arrasó con siete premios en los VMA, ganó un Grammy, encontró el amor con el jugador profesional de fútbol americano Travis Kelce y Forbes la nombró una de las mujeres más poderosas del mundo.

La estrella pop fue llamada Persona del Año, según la revista Time.

Como broche de oro, la famosa revista Time la llamó Persona del Año. De acuerdo a la publicación, la lista de logros que ha tenido la artista estadounidense son tantos que “contarlos parece casi fuera de lugar”.

“Como estrella del pop, se sienta en una compañía enrarecida, junto a Elvis Presley, Michael Jackson y Madonna; Como compositora, se la ha comparado con Bob Dylan, Paul McCartney y Joni Mitchell”, indica Time en su artículo dedicado a Taylor.